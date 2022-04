Cum au reacţionat Jurgen Klopp şi Unai Emery după Liverpool – Villarreal 2-0: “Se vor lupta până la final” / “Putea să fie mai rău”

Jurgen Klopp şi Unai Emery au analizat jocul celor două echipe după Liverpool – Villarreal 2-0, din manşa tur a semifinalelor Ligii Campionilor. Formaţia de pe “Anfield” porneşte acum cu prima şansă la calificarea în finală, însă totul se va decide în Spania, pe 3 mai.

Jurgen Klopp, după Liverpool – Villarreal 2-0: “Va fi o atmosferă dificilă”

Antrenorul “cormoranilor” a susţinut că meciul retur va fi unul dificil, în condiţiile în care ibericii vor încerca să dea totul pentru a realiza .

“Mi-a plăcut mult cum am jucat în prima repriză, dar ne-a lipsit golul. Adversarii, cu presiunea pusă pe noi, ne-au ameninţat, dar am ştiut să-i controlăm bine.

Acum suntem în pauza din această dublă. Trebuie să fie foarte concentraţi. Trebuie să jucăm şi în retur cum am făcut-o acum. Va fi o atmosferă dificilă şi se vor lupta până la final. Mă aştept la asta şi mereu va fi aşa.

Băieţii au fost concentraţi din primul şi până în ultimul minut, din acest motiv am câştigat în seara asta. Suntem la jumătatea drumului, dar e mult mai bine decât înainte de startul meciului”, a spus Jurgen Klopp la finalul meciului .

Unai Emery: “Nu am meritat mai mult în seara asta”

Unai Emery a explicat că Villarreal nu ar fi meritat să obţină un alt rezultat în meciul tur cu Liverpool, în condiţiile în care adversarii nu le-au dat prea multe şanse. Cu toate acestea, antrenorul spaniolilor a susţinut că are speranţa ca elevii lui să abordeze altfel meciul retur, care este programat pe 3 mai.

“În semifinale trebuie să întâlneşti rivali de aşa valoare, care sunt acum într-un moment foarte bun. A fost un meci pe care ne doream să-l câştigăm, să-l controlăm, dar nu ne-au lăsat.

Doar să rezistăm în apărare a fost singurul lucru pe care l-am putut face azi, ca să avem o şansă în retur. Vorbim de Liverpool, una dintre favorite. Apar şi momente cu rezultate negative, dar sunt două meciuri şi ne putem revitaliza.

Nu am meritat mai mult în seara asta. Trebuie să facem în aşa fel ca meciul retur să fie diferit. Aveam un plan, dar nu ne-a ieşit. Putea să fie mai rău, dar acum mai avem 90 de minute. Am ajuns aici pentru că am făcut lucruri bune, am speranţa că vom juca altfel acasă”, a declarat Unay Emery.