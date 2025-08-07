Sport

Cum au reacționat kosovarii, după ce au aflat că Gigi Becali va trimite 20 de bodyguarzi la returul Drita – FCSB

Kosovarii au reacționat după ce Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că a decis să trimită 20 de bodyguarzi la returul dintre Drita și FCSB din Europa League
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.08.2025 | 10:20
Cum au reactionat kosovarii dupa ce au aflat ca Gigi Becali va trimite 20 de bodyguarzi la returul Drita FCSB
Presa din Kosovo a scris despre Gigi Becali în contextul dublei dintre Drita și FCSB din preliminariile Europa League. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat că a luat decizia de a trimite 20 de bodyguarzi în Kosovo pentru a proteja delegația celor de la FCSB la returul cu Drita din Europa League.

Gigi Becali a anunțat că va trimite 20 de bodyguarzi în Kosovo pentru meciul retur dintre Drita și FCSB din preliminariile Europa League

Contextul este bineînțeles cel în care între cele două națiuni, chiar la nivel fotbalistic, au existat în ultimul timp mai multe tensiuni foarte mari, generate, după cum se știe deja foarte bine, de acele meciuri jucate între echipele naționale în ultimii ani.

Așadar, patronul campioanei României a transmis că se așteaptă într-o anumită măsură la scene de acest gen și la returul manșei a treia preliminare din Europa League, de săptămâna viitoare, în condițiile în care susține că ar fi primit chiar și niște informații concrete în acest sens.

„Nu vreau să îi întărât, dar am înțeles că au vorbit că am spus eu nu știu ce. Eu nu am spus nimic și nici nu voi spune, pentru că nu vreau să întărât. Nu vreau să instig la violență!

Și așa, am înțeles că trebuie să mergem cu bodyguarzi, o să trimit vreo 20 de bodyguarzi în Kosovo. Așa zic ăștia, că e violență acolo. O să trimit în Kosovo 20 de bodyguarzi, că așa trebuie.

Așa am înțeles, că cei de acolo au amenințat. Nu vorbesc nimic, nu vreau să spun nimic pentru că cei de acolo sunt foarte răi”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Cum s-au poziționat jurnaliștii kosovari față de această chestiune: „A fost informat că situația necesită o atenție sporită”

La scurt timp, această reacție a finanțatorului de la FCSB a ajuns și în presa din Kosovo. De exemplu, jurnaliștii de la koha.net au prezentat poziționarea lui Becali față de această chestiune și, în plus, au scos în evidență în mod special faptul că omul de afaceri român se teme pentru siguranța oamenilor din clubul său în contextul meciului retur cu Drita din preliminariile Europa League.

ADVERTISEMENT

„Ceea ce a atras cel mai mult atenția a fost declarația sa (n.r. a lui Gigi Becali) legată de măsurile de securitate. El a spus că, pentru meciul care va avea loc în Kosovo, va trimite aproximativ 20 de bodyguarzi pentru a proteja echipa.

Becali adăugat că nu are nimic personal cu echipa din Gjilan, însă a subliniat că a fost informat că situația din Kosovo necesită o atenție sporită în ceea ce privește securitatea”, a notat sursa citată anterior vizavi de acest subiect.

