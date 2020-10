Cum au reacţionat oficialii după Islanda – România 2-1: ”Nicio reușită individuală nu am avut”

Oficialii de la Casa Fotbalului au reacționat imediat după meciul Islanda – România 2-1, care a dus la ratarea calificării la EURO 2021.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, i-a lăudat pe nordici și a acuzat voalat arbitrajul lui Damir Skomina care nu ne-a acordat un penalty.

Arbitrul sloven nu a vrut să consulte arbitrajul video în urma unei faze care ar putea să reprezinte un henț, tricolorii solicitând acordarea celei de-a doua lovituri de pedeapsă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oficialii FRF au reacționat după Islanda – România 2-1

”Și noi suntem dezamăgiți. Nu prea a fost seara noastră. Puteam să revenim în joc dacă eram mai atenți. Nu pot să mă iau de arbitraj, dar toată lumea a văzut. Aveam șansa să ne ducem în prelungiri”, a fost reacția oficialului FRF după Islanda – România 2-1.

”Dar din păcate, asta este, mergem mai departe. E foarte greu să joci cu o echipă care are 1,90 metri și așează liniile la 35 de metri de poarta lor, sunt buni săritori la cap, nici măcar nu poți să apelezi la mingi aruncate”, a declarat Mihai Stoichiță la emisiunea Digi Sport Special.

ADVERTISEMENT

”N-ai nicio șansă, au închis foarte bine culoarele, au avut și știința pressingului. Construcția noastră nu a mai fost ca în meciul cu Austria, a fost foarte greu să jucăm între linii. Ei au beneficiat de un picior stâng de excepție, care face diferența și în Anglia”, a continuat el.

”Eu vreau să consider că e un accident, că ați văzut că ei și-au dorit. Nicio reușită individuală nu am avut, nu am reușit să scoatem om din joc prin dribling. Stanciu măcar a încercat, a făcut mare risipă de efort. Trebuie totul să aibă mult echilibru acum, dar remontada lor îi aparține lui Mirel. Sper să reușească să-i remonteze și să construim pentru viitor”, a încheiat Stoichiță.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Confruntarea de la Reykjavik s-a încheiat 2-1 după un meci în care rămânem cu multe regrete și în care trebuie să recunoaștem că am avut puține realizări, singurul șut pe spațiul porții fiind la faza penalty-ului.

Rezultatul barajului cu Islanda nu are doar consecințe sportive, ci și financiare. Dezamăgirea ratării calificării este dublată și de cea a veștii legate de câți bani pierde FRF după Islanda-România 2-1.

ADVERTISEMENT