Cum au reacționat spaniolii, după ce fostul jucător din Superliga României a eliminat-o pe Real Madrid din Cupă: „El este eroul” / „Călăul lor”

Presa din Spania a reacționat după ce fostul atacant de la Farul și CFR Cluj, Jefte Betancor, a înscris o „dublă” contra lui Real Madrid. Echipa atacantului, Albacete, i-a eliminat pe „galactici” din Cupa Spaniei la debutul lui Alvaro Arbeloa pe banca tehnică.
Bogdan Mariș
15.01.2026 | 07:00
Jefte Betancor a marcat o „dublă” contra lui Real Madrid. FOTO: X @AlbaceteBPSAD
Real Madrid a părăsit Cupa Spaniei în faza optimilor, fiind învinsă cu 3-2 pe terenul divizionarei secunde Albacete, iar eroul gazdelor a fost fostul jucător de la Farul, CFR Cluj și FC Voluntari, Jefte Betancor. Atacantul a înscris o „dublă”, cea de-a doua reușită a sa fiind cea decisivă, înscrisă spre finalul meciului. Presa din Spania a reacționat după cel mai remarcabil meci din cariera „vârfului” de 32 de ani.

Cum a reacționat presa din Spania după ce fostul jucător de la Farul a eliminat-o pe Real Madrid din Cupă

Jefte Betancor a devenit o adevărată vedetă în Spania după golurile înscrise contra lui Real Madrid. „El este eroul din Copa del Rey. Două goluri înscrise de Jefte Betancor, atacantul lui Albacete, au eliminat-o pe Real Madrid din Copa del Rey la debutul lui Arbeloa pe banca tehnică.

A marcat pentru 2-1, dar apoi Gonzalo Garcia a egalat în minutul 91. Când se părea că meciul va intra în prelungiri, fotbalistul din Insulele Canare l-a lobat pe Lunin și a marcat ‘bomba’ competiției în minutul 94”, au notat cei de la Marca.

Publicația catalană Sport a titrat „Cine este Jefte? Călăul care a eliminat-o pe Real Madrid” și a notat următoarele: „Dubla sa, inclusiv un gol marcat în prelungiri, a fost suficientă pentru ca Albacete să învingă echipa lui Alvaro Arbeloa cu 3-2.

Debutul acestuia nu putea să fie mai prost: un dezastru și eliminarea din Cupă. Jefte a marcat ambele goluri care au decis meciul. La primul a fost ajutat de Lunin, care a opus puțină rezistență șutului său. Al doilea, când scorul era 2-2 și finalul meciului se apropia, a fost un șut superb, la care Lunin nu a avut ce face”.

Fostul jucător al Realului a izbucnit în lacrimi după ce actuala sa echipă i-a învins pe madrileni

În timp ce coechipierii săi sărbătoreau succesul istoric obținut contra lui Real Madrid, echipă care s-a despărțit de Xabi Alonso după eșecul suferit în finala Supercupei Spaniei, Jesus Vallejo plângea în hohote pe gazon. Fundașul de 29 de ani a aparținut de Real Madrid timp de un deceniu, în perioada 2015 – 2025, fiind însă împrumutat în repetate rânduri.

După experiențe la Zaragoza, Eintracht Frankfurt, Wolverhampton sau Granada, apărătorul s-a despărțit definitiv de Real Madrid în vara anului trecut și a ales să semneze cu Albacete. Vallejo este un jucător de bază pentru Albacete, grupare pentru care a strâns 17 partide în acest sezon, însă acesta nu a făcut parte din lot pentru partida cu fosta sa echipă, din cauza unor probleme musculare.

Ce a declarat Alvaro Arbeloa după eșecul uluitor suferit de Real Madrid pe terenul lui Albacete

Alvaro Arbeloa l-a înlocuit pe Xabi Alonso pe banca Realului, însă debutul său a fost unul dezastruos. Tehnicianul a reacționat la finalul întâlnirii. „Dacă există un vinovat, sunt eu, mă simt responsabil. Vreau să mulțumesc jucătorilor pentru modul în care m-au primit, iar de acum încolo trebuie să muncim și să îmbunătățim nivelul pentru meciul de sâmbătă (n.r. cu Levante în La Liga). Am fost convins că am ales lotul potrivit și încă sunt.

Am la dispoziție un lot extraordinar, cu jucători foarte talentați. Nu e ușor să faci tot ce îți cere un antrenor nou. Sunt convins că am ales lotul potrivit, aș face același lucru de o mie de ori. (n.r. cum îi vei explica înfrângerea lui Florentino Perez?) Nu are nevoie de o explicație din partea mea. Are mai multă experiență decât mine, suntem un club care câștigă. Am mai avut înfrângeri, dar ne uităm doar înainte”, a declarat fostul fundaș, conform Mundo Deportivo.

