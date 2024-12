Cum au reacționat Șumudică și jucătorii Rapidului când au auzit că Dan Șucu a cumpărat Genoa: „A fost un șoc mai mare ca la alegeri!”

Marius Șumudică a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că rapidiștii au fost șocați când au aflat că .

Marius Șumudică, detalii despre cum s-a trăit la Rapid preluarea echipei Genoa de către Dan Șucu

Vestea l-a luat prin surprindere pe tehnicianul giuleștenilor, chiar dacă era informat de ceva vreme de intențiile patronului său. Șumudică a explicat că jucătorii săi au resimțit un ”șoc pozitiv”.

El a subliniat că Dan Șucu a realizat ceva de neimaginat, în momentul în care ca român a reușit să facă o astfel de investiție în Italia. Tehnicianul și-a exprimat încrederea că omul de afaceri știe exact ce face.

”Eu știam de ceva timp, într-un final s-a realizat. Felicitări! Să ajungi să conduci unul dintre cele mai vechi cluburi din Italia (Horia Ivanovici: Este cel mai vechi club din Italia cu o istorie de 131 de ani și are în palmares și nouă titluri de campioană a Italiei).

E ceva de neimaginat. Și la noi așa a fost un șoc și în rândul jucătorilor, al staffului. A fost un șoc pozitiv. Dacă un român care a reușit în țara lui preia în Italia cel mai vechi club ca să îl redreseze. Știam că au ceva probleme financiare și se investesc astfel de sume de bani.

Șumudică despre Șucu: ”E cu un pas înaintea tuturor”

E clar că un om în vârstă de 60 de ani (n.r.- 61) nu poate să facă pasul acesta, dacă nu își calculează viitorul și nu știe ce are de făcut. A reușit în afaceri, e ferm convins că va reuși și aici. Și eu sunt convins la cum l-am cunoscut. Relația noastră nu era rece la început. Nu ne cunoșteam foarte bine. Dânsul avea o impresie despre mine. Eu nu aș putea să am o impresie proastă despre un om care a făcut atâția bani.

Într-un final ne-am dat seama unul de celălalt. Mi-am dat seama cum gândește tot timpul. E cu un pas înaintea tuturor. (Horia Ivanovici: E cea mai mare bombă în fotbalul românesc de la Revoluție încoace?) De departe! (Horia Ivanovici: Este șocul fotbalului românesc, după părerea mea!)”, a declarat Marius Șumudică, la .

Marius Șumudică: ”Este șocul mai mare decât ceea ce s-a întâmplat la alegeri acum două săptămâni”

Ulterior, tehnicianul alb-vișiniilor a afirmat că pentru el mutarea făcută de Dan Șucu a reprezentat un șoc mai mare decât anularea alegerilor prezidențiale din România.

”Așa nu am stat să discut cu fiecare. Suntem în cantonament în momentul de față. Nu am dezvoltat foarte mult subiectul. Am vorbit mai mult de ce trebuie să facem mâine și de ce trebuie să facem la meciul cu Dinamo care este un meci important. Important este că noi suntem în sferturi, ceea ce nu s-a mai întâmplat cu Rapidul de ceva timp. Să dea Dumnezeu să ajungem cât mai departe și să dea Dumnezeu să jucăm finala, și să o câștigăm.

(n.r.- despre posibilitatea ca Genoa să transfere jucători de la Rapid) Domnul Șucu știe cel mai bine, probabil va avea discuții cu antrenorii de acolo. Este un pas înainte și pentru fotbalul românesc, pentru imaginea României, și tot un pas înainte pentru Rapid din ce am discutat cu domnul Angelescu și cu domnul Șucu astăzi.

Este lovitura din fotbalul românesc, dar este o responsabilitate foarte mare și pentru noi ca staff, și pentru jucătorii care rămân la Rapid și care trebuie să se autodepășească. Există posibilitatea să vină și alți jucători, și atunci toată lumea trebuie să își țină de post. Pentru mine este șocul mai mare decât ceea ce s-a întâmplat la alegeri acum două săptămâni”, a adăugat Marius Șumudică, în intervenția sa telefonică.

