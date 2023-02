Cum au salvat de la moarte veterinarii din Mediaș o veveriță înghețată: ”A fost lovită de mașină”

Mamiferul zăcea pe marginea drumului, înghețat de frig, însă un alpinist din Mediaș, Willhelm Cristian Schuster, a decis să transporte veverița la veterinar, în speranța ca va putea fi salvată.

Cum au salvat de la moarte veterinarii o veveriță

Primul lucru a luat veverița și a încălzit-o în geacă, după care a dus-o la veterinar unde a fost operată. Povestea animăluțului a fost postată pe Facebook de către salvatorul ei.

ADVERTISEMENT

”Mulțumesc frumos…Este în mâini bune, profesioniști! Primul cabinet medical veterinar din Mediaș a zis: voi suporta cheltuielile. Însă obligatoriu radiologie, verdictul specialistului cântărește enorm. Fără programare nu te primește… Așteaptă o clipă, sun la cabinet și…Durează o veșnicie aprobarea/ confirmarea.

Apoi, cel mai drăguț răspuns, vine ca un susur de apă limpede. Du-te repede, te așteaptă. Un pic mai târziu domnul doctor are o intervenție chirurgicală! Cine poate explica toată ÎNTÂMPLAREA?”, a scris pe Facebook alpinistul care a găsit veverița.

ADVERTISEMENT

Medicul veterinar Dan Gheorghe Strava a vorbit despre starea de sănătate a veveriței, care momentan e sub tratament, după ce a fost operată.

“Era prezentă când a fost adusă la cabinet, dar avea sângerări la una dintre nări și hematom la ochi. I-am făcut două radiografii ca să vedem dacă are fracturi și nu a avut. Cu siguranță a fost lovită și de o mașină, dar razant.

ADVERTISEMENT

În urma accidentului, i s-a inflamat o parte din creier care presează pe anumiți nervi. Deocamdată nu se poate alimenta singură. Este sub tratament. Așteptăm să fie mai bine”, a transmis medicul veterinar Dan Gheorghe Strava, conform

În urmă cu mai multe luni o altă veveriță, de această dată din India, a devenit vedetă după ce a călătorit mii de kilometri din India până în Anglia. Animalul se îmbarcase pe un vas din Aberdeen, Marea Britanie, și a supraviețuit miraculos unei

ADVERTISEMENT

Organizația caritabilă North East Wildlife and Animal Rescue Centre a salvat veverița, care a fost botezată Zippy. “Trebuie să recunoaștem că nu avem foarte multe cunoștințe despre veverițele indiene, așa că am folosit timpul dintre apel și sosirea sa pentru a ne documenta rapid. India are peste 40 de specii diferite de veverițe, de la veverițe de pământ la veverițe zburătoare uriașe.

ADVERTISEMENT

La sosire, într-o cușcă mai mare unde a putut fi evaluată starea sa. Era într-adevăr o veveriță Palm sau veveriță cu trei dungi, foarte în formă și activă și mai rapidă decât un glonț de viteză, ceea ce i-a adus numele de Zippy”, au transmis salvatorii.