Cum sărbătoresc Crăciunul starurile din fotbalul mondial. Cristiano Ronaldo, petrecere în pijamale. Foto

Manchester United are meci în etapa de Boxing Day, printre puținele care n-au fost amânate din cauza COVID-19. Partida e programată pe 27 decembrie, de la ora 22:00, dar superstarul echipei n-a ratat Crăciunul în familie.

În Ajun, Cristiano Ronaldo le-a arătat urmăritorilor săi de pe social media cum sărbătorește Nașterea Domnului. Toate rudele cvintuplului Balon de Aur au fost în Anglia pentru petrecere, Cristiano, și cei patru copii ieșind cel mai mult în evidență.

Cum s-a sărbătorit Crăciunul în fotbalul mondial. Cristiano Ronaldo, în pijama roșie

Aceștia s-au îmbrăcat în pijamale roșii, după cum poate fi văzut și în fotografia postată de CR7, care a fost însoțită de mesajul „Vă doresc din toată inima sărbători fericite!”. În zece ore, postarea de pe Instagram a strâns peste 10 milioane de aprecieri din partea fanilor.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Înainte să primească vizita familiei, Cristiano Ronaldo a făcut un gest superb pentru copiii cu problemele de sănătate de la un spital din Manchester. Lusitanul și colegii de la United au mers personal să le înmâneze cadouri, o tradiție pe care clubul de pe Old Trafford o respectă an de an, încă din perioada primei aventuri a lui Cristiano la Man United (2003-2009).

🎁 Our most important Christmas tradition, year after year. 🔴 — Manchester United (@ManUtd)

Alte două staruri de la Manchester United au avut parte de un Crăciun Special. E vorba despre Bruno Fernandes și David de Gea, doi dintre cei mai buni fotbaliști ai lui Rangnick în acest sezon.

ADVERTISEMENT

Dacă portughezul a postat o fotografie lângă brad, alături de soție și de copii, portarul iberic a ținut să se mândrească cu fiica sa, care sărbătorește primul ei Crăciun.

Vezi această postare pe Instagram

Vezi această postare pe Instagram

Neymar, nedezlipit de familie

Neymar încă se recuperează după accidentarea suferită în meciul cu St. Etienne. Superstarul brazilian așteaptă să vadă dacă va fi apt de joc pentru turul cu Real Madrid din optimile UEFA Champions League, din luna februarie a anului viitor.

ADVERTISEMENT

Până atunci, brazilianul se bucură din plin de Crăciun. Fotbalistul lui PSG a petrecut alături de familie, el postând pe Instagram o fotografie în care apare lângă brad alături de părinți și soră. „Crăciun fericit!”, a fost mesajul lui Neymar.

Vezi această postare pe Instagram

Mauro Icardi, mesaj emoționant de Crăciun: „Ei sunt cadoul meu”

Problemele din paradisul familiei Icardi au dispărut. Mauro și Wanda par să se înțeleagă de minune, iar și acest Crăciun i-a prins împreună. Atacantul argentinian, care a marcat un gol în ultimul meci al anului pentru PSG, în remiza cu Lorient, scor 1-1, s-a lăudat pe rețelele de socializare cu familia sa numeroasă.

ADVERTISEMENT

„Crăciun fericit! Ei sunt cel mai bun cadou al meu! Crăciun fericit, tuturor!”, a scris Mauro Icardi, lângă fotografia în care apar Wanda și cei cinci copii.

Vezi această postare pe Instagram

Crăciunul, mai important decât Balonul de Aur

Robert Lewandowski pare să fi trecut peste dezamăgirea pierderii Balonului de Aur. Polonezul a ieșit pe locul 2 în ancheta France Football, o clasare care a stârnit multe controverse și nemulțumiri la nivel mondial.

ADVERTISEMENT

Deși , Lewa se bucură din plin de Crăciun, despre care spune că „Este cel mai frumos moment al anului”. Acesta a fost mesajul care a însoțit fotografia postată de golgheterul lui Bayern Munchen, în care apare alături de soția Anna Lewandowska.

Vezi această postare pe Instagram

Jose Mourinho nu traversează cea mai bună perioadă a sa ca antrenor, după experiența Tottenham și după startul greoi pe banca Romei, dar Crăciunul rămâne special și pentru „The Special One”. În Ajun, lusitanul a postat o fotografie lângă brad, alături de fiul său, Jose Mario, cu mesajul „Crăciun fericit!”, urat în trei limbi: engleză, italiană și portugheză.

Vezi această postare pe Instagram

Dintre cele cinci mari campionate ale Europei, doar Premier League și LaLiga nu au luat pauză și au programat etape atât în preajma Crăciunului, cât și a Revelionului. În schimb, în Italia, Germania și Franța, meciurile se iau la finalul primei săptămâni din ianuarie.