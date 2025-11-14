Cum au sărbătorit Dan Alexa și Gabi Tamaș victoria de la Asia Express: ”Este trofeul vieții noastre”

ADVERTISEMENT

Dan Alexa și Gabi Tamaș nu au lăsat victoria de la Asia Express să treacă neobservată. Mai mult de atât, ei au recunoscut că în ciuda reușitelor pe care le-au bifat până acum, nimic nu se compară cu ce au simțit în cadrul competiției.

Cum s-au simțit Dan Alexa și Gabi Tamaș după ce au câștigat Asia Express

Cei doi au dezvăluit că deși au câștigat numeroase trofee ca fotbalişti, trofeul Asia Express este cel mai valoros. Motivul e foarte simplu. Pentru prima oară, Dan Alexa și Gabi Tamaș au arătat ce știu să facă dincolo de terenul de fotbal.

Totodată, Dan Alexa a dezvăluit la rândul său că ambii au ieșit din zona de confort. Au învățat multe, au avut parte și de momente marcante, însă în final, întreg efortul depus a meritat.

“E primul trofeu în afara a ce ştim noi să facem, în afara sportului, este trofeul vieţii noastre. Are Gabi o vorbă, e trofeul vieţii. Asia Express este despre viaţă, despre ceea ce te face fericit, te scoate din zona de confort şi înţelegi foarte multe după o astfel de emisiune şi te marchează pe viaţă.

Trofee noi am mai luat în sport, cupe, campionate… dar genul ăsta de trofeu e cu totul şi cu totul special, diferit şi cred că e cel mai important”, a declarat Dan Alexa, pentru .

Gabi Tamaș, despre ”trofeul vieții”

La rândul său, Gabi Tamaș a confirmat faptul că este într-adevăr vorba despre ”trofeul vieții”. Totodată, acesta s-a arătat încântat de faptul că publicul a putut să îi cunoască mai bine pe cei doi fotbaliști.

În același timp, Tamaș e de părere că fix omenirea și simplitatea celor doi a fost de mare ajutor în cadrul competiției de la Antena 1.

“E trofeul vieţii. Am şi promovat, am retrogradat, am jucat în campionate puternice ale lumii, am fost la un European, am luat campionate, cupe, ca şi el (n.r: Dan Alexa), dar nu se compară niciodată cu acest trofeu. Credeţi-mă că e un trofeu al tău însuţi, al vieţii, ne-am lovit de nişte situaţii în care noi nu am mai fost şi am trecut cu brio.

Mă bucur foarte mult că lumea a văzut cine sunt Gabi şi Dan. Suntem nişte oameni ca oricare alţii, oameni simpli şi eu cred că noi prin asta am câştigat. Am arătat omenirea si oamenii din noi”, a declarat şi Gabi Tamaş pentru AntenaSport.

Cum au sărbătorit cei doi victoria Asia Express

Și evident că ”trofeul vieții” a fost sărbătorit pe măsură. Întrebați de cei de la Antena Sport cum sărbătoresc victoria Asia Express, atât Dan Alexa cât și Gabi Tamaș au confirmat faptul că va fi vorba despre multă băutură.

„Cu multă băutură. (…) Un trofeu cum îl sărbătoreşti? Cu suc, cu ce?”, a spus Tamaș. „Cu multă băutură, cu voie bună, cu glume”, a completat Dan Alexa.

Menționăm faptul că . Totodată, la finalul competiției, ambii au recunoscut că nu se așteptau să ajungă atât de departe. De asemenea, au catalogat experiența ca fiind una ”unică”, care le-a adus trăiri din plin.