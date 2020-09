Cum au sărbătorit jucătorii de la Dinamo victoria cu Gaz Metan! Ce au scandat spaniolii ”câinilor”. Video

Jucătorii echipei Dinamo București au sărbătorit în vestiar victoria din meciul cu Gaz Metan Mediaș, din etapa a patra din Casa Pariurilor Liga 1.

”Câinii” s-au impus cu 3-1 la Mediaș, această fiind prima victorie de la revenirea lui Cosmin Contra pe banca tehnică.

Tehnicianul s-a arătat mulțumit de jocul elevilor săi, deși a ținut să menționeze că în prima repriză le-a lipsit claritatea în jumătatea adversă.

Jucătorii lui Dinamo au sărbătorit victoria de la Mediaș

Imediat după ce s-a încheiat meciul de la Mediaș, jucătorii de la Dinamo au mers la vestiare, acolo unde au sărbătorit primul succes din actualul sezon.

Pe pagina de Facebook a suporterilor din Peluza Cătălin Hîldan a apărut un filmuleț în care elevii lui Cosmin Contra au scandat ”Dinamo, Dinamo” și s-au bucurat pentru victoria din meciul cu Gaz Metan.

Mijlocașul Deian Sorescu a precizat că multe lucruri s-au schimbat în bine la echipă după venirea lui Cosmin Contra: ”Suntem bucuroși că a venit prima victorie și am luat 3 puncte. Mă bucur că am reușit să înscriu chiar dacă am ratat penalty.

S-au schimbat multe lucruri, Mister a venit cu o atitudine foarte bună. Mai sunt multe lucruri de pus la punct, dar suntem pe drumul cel bun. Nu vreau să mă grăbvesc și să vorbesc de play-off, o luăm meci cu meci”.

La rândul său, tânărul Valentin Borcea este mulțumit de încrederea pe care i-o acordă antrenorul: ”Este un vis împlinit pentru mine care sunt crescut la Dinamo. Sunt bucuros că am jucat și că am câștigat. Poate fi deranjant când ești schimbat repede, dar trebuie să înțelegi.

Există glume și ironii pe seama numelui meu, dar e doar o coincidență de nume. Domnul Contra a venit cu multe gânduri bune și suntem fericiți că-l avem aici și sunt sigur că vom crea ceva frumos. Voi munci mai mult să-l conving că merit să joc”.