Cum au sărbătorit jucătorii lui Gaz Metan Mediaş victoria cu CFR Cluj! Show în vestiar. Video

Fotbaliștii lui Gaz Metan Mediaș au ascultat muzică în vestiar după succesul contra campioanei României CFR Cluj. Simon Pambou a dansat după victoria obținută de echipa sa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a fost învinsă cu 2-1. Gaz Metan Mediaș a reușit să obțină cele trei puncte după golurile înscrise de Ronaldo Deaconu și Nicolao Dumitru în minutele 27 și 60. Pasele decisive au fost date de Ze Manuel și Valente.

Pambou a fost rezervă la Gaz Metan Mediaș și a intrat pe teren în minutul 64 în locul lui Francisco Junior. Pambou are 7 meciuri jucate pentru echipa din Ardeal și niciun gol marcat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Petrecere în vestiarul lui Gaz Metan după jocul cu CFR Cluj

La scurt timp după terminarea meciului din Gruia, jucătorii lui Gaz Metan Mediaş s-au descătuşat în vestiar. Elevii lui Jorge Costa au dat drumul la muzică, iar Simon Pambou a făcut show.

Suporterii lui Gaz Metan Mediaş au postat un clip video (VEZI AICI VIDEO) cu atmosfera de la finalul partidei cu CFR Cluj. Simon Pambou a fost în prim-plan cu un dans exotic, în timp ce colegii lui îl filmau. “Victoriile aduc bucurii, iar Simon Pambou a fost sufletul vestiarului după victoria cu CFR Cluj”, au scris fanii lui Gaz Metan Mediaş pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Simon Pambou a venit din Franţa la Gaz Metan Mediaş

Două cartonașe galbene a primit până acum în acest sezon de Liga 1. Fotbalistul din Congo a venit la Gaz Metan Mediaș de la Grenoble din liga a doua franceză din postura de jucător liber de contract. La 475 de mii de euro este cotat Simon Pambou pe site-urile de specialitate. De-a lungul carierei a mai evoluat la Hapoel Petah Tikva, Dunajska Streda, Trélissac și Reggio Calabria. În august a semnat cu Gaz metan Mediaș.

CFR Cluj a înscris în prelungirile partidei, golul de onoare prin Denis Ciobotariu, însă pentru ardelenii a fost prea târziu pentru a mai obține ceva din acest joc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Trebuie să fim mai buni mâine decât azi”

Jorge Costa, antrenorul lui Gaz Metan Mediaș a spus că are încredere în fotbaliștii săi și lua în calcul o victorie pe terenul celor de la CFR Cluj.

”Am făcut o treabă bună, trebuie să ne îmbunătățim condiția fizică. Credem unul în celălalt, trebuie să fim mai buni mâine decât azi. Sunt doar trei puncte, dar aceste puncte înseamnă mult pentru noi în față celei mai bune echipe din România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am jucat când am putut, ne-am apărat atunci când am fost puși sub presiune, am avut ceva noroc. Au avut multe fixe, ne-am apărat bine. Le-am spus jucătorilor că am încredere că putem câștiga. Dacă vor juca așa merg cu ei până la capătul lumii”, a spus Jorge Costa după partida câștigată contra lui CFR.