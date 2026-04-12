Universitatea Cluj – Universitatea Craiova e derby-ul de titlu din a doua zi a Paștelui, iar cele două echipe nu au putut să se bucure din plin de sărbătorile pascale, așa cum și-ar fi dorit. Cu toate acestea, jucătorii lui Filipe Coelho au încercat să profite din plin de puținul timp liber.

Cum au petrecut de Paște jucătorii Craiovei înainte de derby-ul de la Cluj

Unii dintre jucătorii Universității Craiova au preferat să nu posteze nimic pe rețelele de socializare și să se concentreze pe cel mai important meci al sezonului. Mare parte dintre ei s-au bucurat, însă, de aceste momente alături de familie.

Vasile Mogoș a ales un moment profund spiritual și a postat o fotografie din mulțimea adunată la biserică, chiar în clipa în care s-a împărțit Lumina Sfântă. Fundașul Craiovei a însoțit imaginea de un mesaj simplu, dar sugestiv: „Hristos a înviat!”.

La rândul său, Ștefan Baiaram a petrecut într-o notă romantică, alături de logodnica sa, Cristina. Cei doi s-au fotografiat ținând în mână lumânări aprinse, într-un cadru intim, iar mesajul transmis a fost unul plin de emoție: „Paște Fericit! Lumină în suflet, liniște în gânduri și momente frumoase alături de cei dragi”.

, a preferat o abordare diferită și a distribuit o imagine live de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, unul dintre cele mai importante locuri pentru creștinătate în noaptea de Înviere.

Mesaje similare au venit și din partea lui Mihnea Rădulescu, care a scris: „Paște fericit și binecuvântat tuturor! Hristos a înviat!”, dar și de la Alexandru Cicâldău, care a asociat urarea cu o imagine simbolică de la aceeași biserică din Ierusalim.

Nu în ultimul rând, Florin Ștefan a ales să petreacă în familie, într-o atmosferă tradițională. Acesta a publicat o fotografie cu masa de Paște, plină de preparate specifice, dar și cu Lumina Sfântă, semn că a respectat obiceiurile acestei sărbători importante.

Mesajele de Paște transmise de jucătorii Universității Craiova pentru fani

Pe lângă momentele petrecute în familie sau în liniște, alb-albaștrii nu i-au uitat nici pe suporteri și au transmis mesaje speciale pentru toți iubitorii Universității Craiova, cu ocazia sărbătorilor pascale.

Nicușor Bancu le-a urat fanilor: „Cu ocazia Paștelui vreau să vă urez și eu un Paște fericit alături de cei dragi și să vă bucurați de familia pe care o aveți. Toate cele bune“.

La rândul său, Carlos Mora a transmis: „Vreau să vă urez un Paște fericit și să vă bucurați împreună cu familia, întotdeauna cu Dumnezeu“.

Mesaje au venit și din partea celorlalți jucători din lot. Monday Etim a spus simplu: „Un Paște fericit fanilor Universității Craiova“. Samuel Teles a completat: „Vreau să urez un Paște Fericit familiei Universității Craiova și tuturor celor care ne susțin. Petreceți aceste zile alături de familie, în liniște și cu multă dragoste“.

Nikola Stevanović a punctat și el: „Hristos a înviat! Paște fericit! Vă doresc multă sănătate și fericire“. În aceeași notă, Steven Nsimba a declarat: „Paște fericit! Fie ca această zi să fie plină de bucurie și fericire. Pacea fie cu voi!“. Nu în ultimul rând, Romanchuk a transmis: „Hristos a înviat, adevărat a înviat! Vă doresc tuturor numai bine și, mai presus de toate, pace“.

Emil Boc, apel spectaculos către fani înainte de U Cluj – Universitatea Craiova

înaintea confruntării care poate influența lupta pentru primul loc, subliniind importanța atmosferei din tribune și a sprijinului pentru echipă.

„Luni seară o să aduc un ac la stadion și sper să n-am unde să-l arunc. Adică atât de plin vreau și sper să fie stadionul. Mă aștept la un stadion plin în care să n-am unde să arunc un ac de gămălie.

Ora nu e cea mai potrivită, dar acum hai să fim serioși. Un asemenea meci, într-un asemenea moment trebuie trăit, să ne bucurăm de fotbal, să ne bucurăm de spectacol. Dacă va fi victorie, cu atât mai mult va fi super-fabulos, dar trebuie să fim alături de această echipă minunată a Clujului”, a declarat Emil Boc, pentru .