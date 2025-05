Cum au sărbătorit românii victoria lui Nicușor Dan în seara în care liderul AUR a luat argint: „Am luat două extraverale. Am vrut să-l dau în judecată pe Simion”

Victoria lui Nicușor Dan a fost sărbătorită în stradă, lângă parcul Cișmigiu din București, unde președintele ales al României a făcut o baie de mulțime flancat de vedete, influenceri, studenți, oameni din diferite categorii sociale, veniți cu copii și chiar cu căței pentru a-și vedea idolul.

România a ales Nicușor Dan! Scene ca la Revelion pe străzile din Capitală

FANATIK vă prezintă ce nu s-a văzut la televizor din seara în care liderul AUR a luat argint. Călătoria noastră a început cu o scurtă oprire la Palatul Parlamentului, pe timp de ploaie, unde norii negri parcă prevedeau ceva sumbru pentru George Simion, cel care s-a ”baricadat” cu presa străină în Casa Poporului. Asta în timp ce… mergând spre cel care avea să fie proclamat câștigător, cu 6.168.642 de voturi, a apărut primul semn: curcubeul a apărut pe strada unde Nicușor Dan are sediul de campanie, la fel ca în timpul discursului lui George W. Bush la vizita oficială din țara noastră, în 2002, când România a primit invitația de la adera la NATO.

a început în jurul orei 20:00, când Nicușor Dan a sosit de la Primăria Capitalei (care este peste drum de Hotelul Cișmigiu – fosta berărie Gambrinus), pe jos, cu ghiozdanul în spate, în uralele celor câteva sute care s-au adunat să îl pozeze sau să îl filmeze.

Nici ploaia n-a putut cu președintele ales. Nicușor a ezitat să iasă în Cișmigiu din cauza vremii

Apoi, timp de aproape o oră, Nicușor a stat în sediul său de campanie, la etaj, unde a pus la cale ultimele detalii ale desfășurătorului serii. La scurtă vreme după ce s-a arătat curcubeul și s-a înseninat nițel, cam în jurul orei 20:30, a început panica în rândul simpatizanților USR și al jurnaliștilor prezenți de la mai toate televiziunile, naționale, dar și străine, înăuntru. Nu, nimeni nu s-a temut de cum va arăta rezultatul, deși mulți strângeau din dinți, sperând că va fi o diferență suficientă față de încât să câștige. Necazul a fost altul! Nicușor și-a dorit foarte mult să vorbească în parcul Cișmigiu, și nu în interior, să fie în mijlocul mulțimii, dar ploaia i-ar fi încurcat treburile. Sfertul de oră în care s-a întunecat iar s-a terminat și toată lumea a primit vestea, de sus, de la etajul localului că Nicușor va ține, până la urmă, discursul în Cișmigiu.

După ora 21:00 au început să se adune în jur de 3.000 de persoane pe bulevardul Elisabeta, după cum a transmis un angajat al Jandarmeriei pentru FANATIK. La 20 de minute după a început o seară asemănătoare cu cea a trecerii în anul nou. Pentru miile de persoane care l-au votat și au venit să îl susțină pe preferatul lor a fost un moment de bucurie identic cu cel al Aderării la Uniunea Europeană, pe 1 ianuarie 2007. Nu de alta, dar acesta a fost unul dintre motivele pentru care lumea a ieșit, de fapt, masiv la vot: teama de izolarea de UE în urma discursurilor radicale ale lui Călin Georgescu, preluate apoi, în mare parte, de Simion.

„Nu fugem!”

„Europa, Europa!” s-a strigat cel mai mult, iar pe măsură ce numărătoarea înainta și Nicușor Dan se distanța de Simion, lumea a sărbătorit cu lacrimi de fericire în ochi scandând „Simion nu mai e!” și „Avem președinte!”.

Cum au sărbătorit românii victoria lui Nicușor Dan în seara în care liderul AUR a luat argint: „Am luat două extraverale. Am vrut să-l dau în judecată pe Simion”

Oamenii nu au uitat, însă, să o ironizeze pe Anamaria Gavrilă, șefa POT, asigurându-l pe Nicușor Dan de următorul lucru: „Nu fugem!”. FANATIK a luat pulsul României victorioase, în stradă fiind prezente și câteva vedete precum celebrul youtuber și star de OnlyFans, Cătălin Stănciulescu , Anca Serea sau Ioana Ginghină.

O pensionară, fostă ingineră, ne-a luat prin surprindere când ne-a spus cât de mult a suferit în ultimele două săptămâni de campanie, de teama că George Simion ar putea câștiga alegerile, ba chiar s-a gândit, mai în glumă, mai în serios, că s-a gândit să îl dea în judecată pe liderul AUR pentru problemele medicale pe care i le-a provocat ideile sale politice.

Femeia, care ni s-a prezentat doamna Prețiosu, însă din motive personale nu a vrut să fie fotografiată sau filmată, ne-a zis ce îi cere lui Nicușor Dan, dar și ce fel de guvern și-ar dori. În ciuda euforiei, femeia ne-a mărturisit că speranța pe care și-a pus-o în primarul Capitalei este uriașă și că se teme de o dezamăgire așa cum a trăit-o cu Klaus Iohannis, despre care ne-a zis că a făcut și câteva lucruri bune.

Pensionară: „Am avut două extraverale chiar și azi, de aia am și plecat de acasă că înnebuneam”

„Doresc să nu renunțe, să ducă mai departe România acolo unde trebuie și să aibă grijă în primul rând de tineri. Dacă pe tineri îi pregătim pentru o Românie democratică, civilizată, o Românie care să fie recunoscută internațional, atunci o să dorm liniștită”, ne-a spus, relativ încrezătoare doamna Prețiosu. Întrebată de ce crede că Nicușor Dan va fi mai bun decât predecesorul său, Klaus Iohannis, pensionara a oftat puțin și a spus că lumea trebuie să aibă răbdare, căci e prea devreme să îi comparăm.

„E o întrebare grea. A fost același entuziasm și, ușor, ușor, ne-am fâsâit. A făcut două-trei chestii pe care, totuși, n-ar trebui să le uităm, cum a zis și Moise Guran, să judecăm un pic mai târziu, nu acum la cald. Nu vorbesc de judecată în sensul de răzbunare, dar un pic trebuie explicate niște lucruri, în sensul ăsta. Cât despre guvern, aici m-ați fript, nu știu ce fel de guvern ar putea veni. Ar fi ideal un guvern de uniune națională, dar la cât de dezbinați suntem, mai ales clasa politică… Speranța mea e în tineri, ca să o spun pe aia dreapta.

Eu sunt pensionară, inginer de meserie, dar am lucrat foarte mult cu studenții. Dacă te ocupi de tineri, ai niște rezultate extraordinare, să le acordăm toată încrederea, să pună mâna să învețe chiar și matematică, că nu e nimic rău, dar ei vor fi cei care își vor spune cuvântul. Uite. și acum, aici 90% sunt tineri. (…) Nu doar că am avut emoții. Am avut două extraverale chiar și azi, de aia am și plecat de acasă că înnebuneam. Eram deja la modul că îl dau în judecată pe Simion pentru două săptămâni în care mi-a dat glicemia peste cap, tensiunea peste cap, nu e normal să spui că a fost o lovitură de stat”, a completat femeia.

Celebrul vlogger backpackyourlife: „E mai bine să suferi de o răceală decât să suferi de cancer”

Și vloggerul Cătălin Stănciulescu a vorbit despre bucuria pe care i-a provocat-o victoria lui Nicușor Dan, spunând, în glumă, la începutul conversației noastre, că a votat cu Simion. „Am votat la fel ca toată lumea de aici, cu George Simion, cu libertatea, cu adevărul! Doamne ferește, glumesc! Sunt fericit că e multă lume care a votat cu Nicușor Dan, mulți tineri care sunt pro-europeni. E frumos, sper ca rezultatul să fie cu adevărat favorabil. Oricât au încercat să manipuleze, dacă nu eram în Europa, eram cum e Belarusul. Am văzut alte țări care nu au avut șansa pe care a avut-o România”, ne-a spus vloggerul backpackyourlife.

Având în vedere că a călătorit în zeci de țări, făcând vloguri de travel, ne-a spus și cum a simțit el românii din străinătate și de ce au migrat foarte mulți pe George Simion. „A fost un val, într-adevăr, o neînțelegere a fenomenului. Oamenii din Diaspora sunt oameni care au muncit foarte mult, oameni care suferă foarte mult, oameni care nu au votat împotriva țărilor în care erau, ci împotriva sistemului care i-a făcut să plece în afară. Eu am încercat să îi înțeleg care au votat în 2024, a fost un vot de nemulțumire. Din păcate, mi se pare că oamenii care au votat nu au înțeles că e mai bine să suferi de o răceală decât să suferi de cancer și atunci, cumva, a fost treaba neînțeleasă”, a completat youtuber-ul.

La marea sărbătoare de pe bulevardul Elisabeta au fost și foarte mulți tineri străini, unii aflați în București prin bursa Erasmus, alții ca simpli turiști. Un tânăr din Franța ne-a spus, în câteva cuvinte, ce sentimente l-au încercat văzând euforia pro-europeană: „Sunt aici de o săptămână, am vorbit cu foarte mulți români, este o atmosferă foarte frumoasă. Mă bucur că țara voastră a ales așa cum a ales. Eu, la mine în Franța, am o orientare de stânga și cred foarte mult că România trebuie să rămână în Uniunea Europeană”.

Seara s-a încheiat tot în urale, votanții lui Nicușor strigând că de acum pot dormi fără să aibă coșmaruri. The eND.