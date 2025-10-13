Cum au trăit dinamoviștii meciul România – Austria 1-0. Replică genială a lui Zeljko Kopic: „Meciul lor a fost mai important”

Dinamo a mers în Macedonia de Nord în această pauză internațională pentru ca fotbaliștii rămași la echipă să dispute o partidă amicală contra lui Pelister Bitola. La revenirea în țară, antrenorul croat al câinilor

Cum au trăit dinamoviștii golul din prelungiri al lui Virgil Ghiță și ce i-a transmis Kopic lui Mircea Lucescu

Revenit în țară, Zeljko Kopic a oferit câteva declarații pe aeroport, în care a vorbit atât despre Dinamo, cât și despre rezultatele echipei naționale. Tehnicianul croat a ținut să-i felicite pe „Il Luce” pentru succesul împotriva unei echipe puternice, precum cea a Austriei, și a dezvăluit cum au reacționat elevii săi la golul victoriei.

„Cred că e mai important cum a câștigat România meciul decât partida noastră din Macedonia de Nord. Nu am văzut meciul, am ajuns la hotel fix când a dat România gol. Băieții au fost foarte fericiți. Îl felicit pe domnul Lucescu. Ghiță a marcat un gol frumos și acum aveți o șansă mare să învingeți Bosnia. Va fi un meci greu, dar aveți o șansă reală să învingeți. Felicitări tuturor!”, a transmis antrenorul lui Dinamo.

Ce a spus Zeljko Kopic despre convocările lui Cătălin Cîrjan și Raul Opruț la echipa națională

Dinamo a oferit doi fotbaliști în lotul lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria. Raul Opruț și Cătălin Cîrjan au fost chemați la națională, iar cei doi au prins minute în meciul cu Moldova. În partida contra Austriei, Raul Opruț nu a prins lotul, în timp ce Cătălin Cîrjan a rămas pe banca de rezerve.

iar simpla lor prezență acolo îl face fericit pe Zeljko Kopic:

„Da, am vorbit și cu Cîrjan și cu Opruț. Pentru mine este important că Cîrjan a debutat, a intrat bine în meciul cu Moldova. Opruț nu a făcut parte din lot ieri, asta a fost decizia selecționerului. Sunt bine, sunt încrezători. Azi au zi liberă, dar mâine se întorc la antrenamentele echipei”, a mai spus Kopic.

Pentru Dinamo urmează derby-ul cu Rapid! Cum a decurs pregătirea lui Dinamo în pauza competițională

Acțiunile naționalelor sunt pe final, iar Zeljko Kopic își așteaptă toți jucătorii să revină la echipă pentru a pregăti ca la carte derby-ul cu Rapid. Antrenorul croat a dezvăluit că partida amicală din Macedonia de Nord a avut ca scop testarea mai multor fotbaliști tineri și foarte tineri, ce ar putea ajuta echipa în viitorul apropiat. În meciul respectiv, Dinamo a pierdut 0-2 împotriva formației Pelister Bitola.

„A mers bine pregătirea pentru meciul cu Rapid. Am jucat acest meci pentru a le da o șansă și tinerilor, pentru a-i vedea în acțiune, să vedem cum se descurcă în astfel de meciuri. Jucătorii noștri de bază sunt sănătoși și îi aștept pe toți cei care au fost la naționale să revină într-o formă bună. Unii revin mâine, ultimul revine joi. Vom avea destul timp la dispoziție să pregătim meciul cu Rapid.

E o săptămână obișnuită. E un meci important. Ne pregătim pentru fiecare meci, în special pentru derby-uri. Până acum am avut 3 derby-uri contra echipelor din play-off-ul de anul trecut. Am jucat bine și vrem să continuăm să jucăm un fotbal bun”, a mai explicat Kopic cu o săptămână înainte de Dinamo – Rapid.