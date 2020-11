Cum au trăit jucătorii calificarea la EURO U21? Ricardo Grigore: “Singura mea teamă era arbitrul!” Interviu exclusiv

Ricardo Grigore nu a putut evolua împotriva Danemarcei, în meciul decisiv pentru calificarea la Euro U-21. Fundașul lui Dinamo spune că emoțiile au fost mult mai mici pentru calificare, iar singurul obstacol din calea României spre Campionatul European putea fi doar… arbitrul.

Tricolorii s-au calificat pentru a doua oară la rând la Europeanul de tineret după 1-1 cu Danemarca. Un meci cu emoții, care a avut doza lui de dramatism, dar care s-a încheiat cu o mare bucurie la final.

Ricardo Grigore trebuia să fie unul dintre titularii lui Adrian Mutu din acest meci, însă s-a accidentat la antrenamentul oficial și nu a putut evolua. Fundașul care a prins ambele calificări ale “tricolorilor mici” la Euro a dat un interviu pentru FANATIK în care a povestit cum a trăit calificarea.

Ricardo Grigore, interviu după calificare: “Se vedea cu ochiul liber că arbitrul nu era pregătit pentru un asemenea meci”

Te-ai accidentat la antrenamentul oficial înaintea meciului cu Danemarca. În primul rând, cum te simți?

– Este o accidentare nu foarte gravă. Mă simt bine. Este o durere care mă ține de mult timp la gleznă. Voi face niște teste și voi vedea cum sunt. La schimbările de direcție mă durea puțin, dar voi vedea la joc cum mă simt.

Cum ai trăit meciul cu Danemarca din tribună?

– Sincer să zic, emoțiile au fost mai puține. Eu văzusem rezultatul la pauză la Belgia pentru că eram în tribună. Nu prea aveam multe emoții pentru că, după cum a decurs prima repriză, știam că vom putea scoate măcar un egal. După ce am primit golul, singura mea teamă era arbitrul pentru că se vedea cu ochiul liber că nu era pregătit pentru un asemenea meci, la acest nivel. Asta a fost singura mea teamă. Am avut încredere deplină în băieți și știam că vom marca. Dar, mai puține emoții la această calificare decât la cealaltă.

“N-a mai fost petrecerea din urmă cu doi ani, când am fost cu toții la un restaurant, am petrecut. A fost altceva atunci”

Cum îți explici?

– La meciurile din campaniile trecute depindeam de noi și era o presiune mai mare.

Ați sărbătorit după meci în cantonament?

– Am mai stat puțin la Buftea pentru că majoritatea intram în programul echipei noastre. Este foarte dificil să mai petreci în perioada asta. N-a mai fost petrecerea din urmă cu doi ani, când am fost cu toții la un restaurant, am petrecut. A fost altceva atunci.

“În Liga 1 joci multe meciuri, poate ești apreciat de fani, dar la națională se simte altfel”

Cum crezi că va fi turneul final?

– Acest turneu va fi mai ciudat. Nu o să se mai simtă turneul. E ca și cum ai juca niște meciuri în campanie. Sunt trei meciuri în grupă în martie. Mie îmi place mai mult formatul vechi, dar nu sunt date UEFA. Din acest punct de vedere va fi diferit. Părerea mea este că se simte altfel un turneu final. Când mergi într-un loc, te pregătești 10 zile, joci 10-12 zile trei meciuri și speri să mergi în fazele finale. Se simte altfel toată atmosfera aia de turneu final. Mi-aș dori ca orice jucător să simtă cum este la un turneu final. Acolo te simți fotbalist nu în altă parte. Da, în Liga 1 joci multe meciuri, poate ești apreciat de fani, dar la națională se simte altfel.

Despre situația de la club ce poți să îmi spui?

– Nu vreau să comentez, ați văzut și dumneavoastră ce se întâmplă. Eu sper să se rezolve situația. Noi trebuie să câștigăm puncte și să ne revenim ca joc.