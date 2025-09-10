Cum au trăit oficialii FRF în tribună rușinea din Cipru. „Am avut senzația unei transpirații reci. E surprinzător ceea ce se întâmplă”

Mihai Stoichiță a fost în tribune la , după 2-2 în Cipru. , la capătul unui meci în care jocul a lăsat mult de dorit.

Mihai Stoichiță, de la „Părea că n-o să avem probleme” la „am avut senzația unei transpirații reci”

Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA cu Mihai Stoichiță a rememorat desfășurarea partidei de la Nicosia și a mărturisit prin ce stări a trecut după golurile ciprioților.

„Am trecut prin diferite stări în timpul acestui meci. La 2-0 parcă totul era clar, că n-o să avem mari probleme. Eram destul de ermetizați în apărare, destul de periculoși în reactivitatea pe care am avut-o, prin goluri, prin accelerări, prin acțiuni tăioase. A venit acel gol de 2-1… Este imposibil să nu te deregleze nițel, să nu ai senzația unei transpirații reci.

Normal că am avut această senzație, trăiesc și eu ce trăiți și dumneavoastră, toți. Dorința de câștiga, atașamentul față de echipa națională, nesiguranța pe care ți-o dă un astfel de gol… Momentul psihologic cred că a fost când Dennis (n.r. – Man) n-a reușit să înscrie la 3-1, când a scăpat singur cu portarul. E o poziție destul de grea că a fost puțin în lateral”, a explicat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

„Preluarea și-a făcut-o el în lateral”, l-a întrerupt Dănuț Lupu, scoțând în evidență greșeala făcută de Man la faza care ar fi putut închide jocul.

„Așa este. Dar să știi că preluarea e grea, că era în duel cu adversarul”, a încercat să riposteze oficialul FRF.

„N-are rost să mai intrăm în considerente tehnico-tactice. A ratat singur cu portarul, restul sunt povești!”, a punctat și moderatorul Horia Ivanovici în sprijinul observației lui Lupu.

Mihai Stoichiță aruncă vina pe arbitraj la Cipru – România 2-2: „Lucescu are dreptate, arbitrul a făcut greșeli”

„A ratat Dennis atunci. Poate altfel era meciul. Apoi, a doua repriză nu cred că poate fi explicată. Am fost și eu surprins de ce se întâmplă. Cunosc fotbalul cipriot destul de bine și nu mă așteptam la o astfel de replică. Deși semnalul de alarmă a fost meciul cu Austria. L-am văzut și am rămas surprins. Nu trebuie să sărim peste meciul ăla, pe care l-au pierdut cum l-au pierdut. Au jucat senzațional cu austriecii.

(n.r. – Repriza a doua a României) Nu poate fi spus că a fost una dintre cele mai slabe. A fost un joc în care nu am reușit să ne impunem. S-au impus ei! Și maniera de arbitraj… Cred că are dreptate Lucescu când spune, pentru că arbitrul a făcut niște greșeli, cred eu. Cred, nu sunt specialist în arbitraj”, a mai spus Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici, virulent după Cipru – România 2-2: „Să nu cădem în ridicol. N-am jucat nimic în repriza a doua!”

„N-are sens să intrăm în arbitraj. N-au fost greșeli majore. Poate a avut un stil mai enervant, dar e bine să ne ferim de a cădea în desuetitudine, ca să nu zic ridicol. Nu din cauza arbitrajului ne-au egalat ciprioții. Ci pentru că în a doua repriză n-am jucat nimic! A văzut toată lumea, inclusiv voi acolo. Totuși, vorbim de Cipru, locul 128. D-aia spun că a fost una dintre cele mai slabe reprize. M-am raportat la adversar”, a intervenit din nou moderatorul Horia Ivanovici, pentru a restabili adevărul fotbalistic de la Cipru – România 2-2.

„Repriză slabă, asta e. Nu înțeleg de ce. Sunt aceiași jucători care, în urmă cu un an, ne bucurau la meciurile pe care le-am trăit împreună. Aceiași jucători care în toamnă băteau Cipru cu 4-0 la ei acasă, la Larnaca (n.r. – de fapt, a fost 3-0 pentru România, în Liga Națiunilor, în octombrie 2024). E puțin surprinzător ce se întâmplă. Asta e…”, s-a resemnat Mihai Stoichiță.