Sport

Cum au văzut Gigi Becali și MM Stoica ultimul meci împreună! Imaginile spun totul. GALERIE FOTO

Alex Bodnariu
12.11.2026 | 16:45
Cum au vazut Gigi Becali si MM Stoica ultimul meci impreuna Imaginile spun totul GALERIE FOTO
SPECIAL FANATIK
Gigi Becali și Mihai Stoica, ca doi străini în loja Arenei Naționale! Foto: Renato Anghelescu, FANATIK Gigi Becali și Mihai Stoica, ca doi străini în loja Arenei Naționale! Foto: Renato Anghelescu, FANATIK Gigi Becali și Mihai Stoica, ca doi străini în loja Arenei Naționale! Foto: Renato Anghelescu, FANATIK Gigi Becali și Mihai Stoica, ca doi străini în loja Arenei Naționale! Foto: Renato Anghelescu, FANATIK +7 FOTO
Gigi Becali și Mihai Stoica, ca doi străini în loja Arenei Naționale!
Ultimele imagini cu Gigi Becali și MM Stoica înainte de despărțirea de la FCSB! Detaliul surprins de FANATIK în loja Arenei Naționale.
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Despărțirea dintre Gigi Becali și Mihai Stoica a provocat un adevărat cutremur la FCSB! La 16 ani de la revenirea în conducerea clubului, oficialul a decis să plece de la gruparea roș-albastră. Cu doar câteva zile înainte de ruptură, cei doi au urmărit împreună meciul cu Corvinul Hunedoara.

Mihai Stoica a decis să plece de la FCSB! Ce a provocat ruptura de Gigi Becali

Mihai Stoica a decis să pună capăt colaborării cu Gigi Becali! FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, joi, 12 noiembrie, că președintele Consiliului de Administrație a hotărât să plece de la FCSB. Decizia a venit pe fondul tensiunilor acumulate în ultima perioadă, după ce patronul și-a manifestat public nemulțumirea față de activitatea conducerii și a anunțat că îi va reduce atribuțiile.

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Relația dintre cei doi s-a deteriorat după mai multe neînțelegeri legate de deciziile sportive. Gigi Becali i-a reproșat lui Mihai Stoica anumite transferuri și a transmis că ordinele sale trebuie respectate fără excepție. În cele din urmă, MM a ales să se retragă.

FCSB – Corvinul, ultimul meci la care Gigi Becali și MM Stoica au asistat împreună

Sâmbătă, 7 noiembrie, Gigi Becali și Mihai Stoica s-au aflat în tribunele Arenei Naționale pentru partida dintre FCSB și Corvinul Hunedoara. Patronul roș-albaștrilor a decis să urmărească meciul de la stadion, după ce revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică l-a determinat să fie din nou prezent alături de echipă.

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FCSB a pierdut partida cu 0-1, iar rezultatul a amplificat nemulțumirile patronului. Becali a avut mai multe reacții nervoase pe parcursul întâlnirii și a părut extrem de afectat de evoluția jucătorilor. A fost ultima apariție comună la stadion a celor doi înainte ca Mihai Stoica să își anunțe plecarea de la club.

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Gigi Becali și Mihai Stoica, ca doi străini în loja Arenei Naționale!

Imaginile surprinse de fotoreporterul FANATIK în timpul partidei cu Corvinul Hunedoara au căpătat o altă semnificație după despărțirea celor doi. Deși au urmărit meciul din aceeași lojă, Gigi Becali și Mihai Stoica nu au stat unul lângă celălalt. Cei doi au fost surprinși la distanță și nu au interacționat prea mult pe parcursul întâlnirii.

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Gigi Becali a trăit meciul la intensitate maximă și a fost surprins fie gesticulând nervos după greșelile comise de jucătorii săi, fie extrem de îngândurat. La câțiva metri distanță, Mihai Stoica a urmărit partida, iar oficialul roș-albaștrilor a părut și el afectat de evoluția echipei, într-o seară în care FCSB a suferit o nouă dezamăgire.

Gigi Becali, prima reacție după plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB: „Va rămâne pe viață prietenul meu”

Gigi Becali a confirmat despărțirea de Mihai Stoica și a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că a încercat să-l convingă să rămână la club. Patronul a explicat că fostul său colaborator i-a transmis că este obosit și că își dorește o perioadă de liniște. Totuși, Becali este convins că MM va reveni la FCSB și susține că acesta i-a promis că se va întoarce dacă echipa va câștiga campionatul.

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„Am vorbit cu MM. Bineînțeles că m-a sunat înainte să ia decizia. Da, a spus că nu mai vrea să rămână la FCSB și vrea o perioadă de liniște. Bineînțeles că eu am insistat, i-am spus: «Băi, MM, băi, nu… Dăm satisfacție la dușmanii tăi. Știi câți dușmani ai? De ce să le dăm?».

Dar el mi-a răspuns foarte frumos, foarte înțelept. Am fost impresionat. Eu am luat-o pe calea credinței, mi-a zis MM: «Nu mă mai interesează pe mine de ce zic ăia, ăia». Am fost foarte impresionat. Mi-a plăcut foarte mult cum mi-a spus”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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