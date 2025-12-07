Cum au votat bucureștenii la alegerile locale pentru Primăria București. Primele rezultate ale unui sondaj sociologic

ADVERTISEMENT

Primele date ale cercetării sociologice realizate în ziua alegerilor locale din București arată profilul alegătorilor și cum s-au orientat la urne: majoritatea a votat candidați susținuți de partide, alegerea a fost adesea luată în timpul campaniei, iar orientarea pro-europeană domină în Capitală.

Cum și-au ales bucureștenii candidații la alegerile pentru Primăria Generală?

Primele rezultate ale cercetării sociologice realizate de Antena3 în ziua alegerilor din București arată cum s-au poziționat cetățenii Capitalei la urne, la ora 11:30. Studiul a cuprins mai multe întrebări menite să surprindă profilul alegătorilor și motivațiile acestora.

ADVERTISEMENT

Întrebați dacă au votat un candidat susținut de un partid sau unul independent, majoritatea bucureștenilor au răspuns că au ales un candidat al partidelor politice, procentul fiind de 76%, în timp ce doar 9% au optat pentru un candidat independent. 15% dintre respondenți nu au dorit să răspundă.

Referitor la momentul în care au luat înainte de campania electorală, 38% în timpul campaniei, iar 29% chiar în cabina de vot.

ADVERTISEMENT

O întrebare interesantă a vizat comparația cu alegerile precedente: 59% dintre respondenți consideră că alegerea actuală pentru Primăria Generală este asemănătoare din punct de vedere ideologic cu cea anterioară, 23% au declarat că este total opusă, iar 11% nu știu ce înseamnă această comparație. 7% nu au răspuns.

ADVERTISEMENT

Pro-europeni sau suveraniști: cum au votat bucureștenii?

În ceea ce privește percepția asupra Guvernului Bolojan, opiniile sunt împărțite aproape egal: 42% cred că guvernul va rezista după alegeri, 45% consideră că va cădea, iar 12% nu știu. Doar 1% dintre respondenți nu au răspuns.

Un alt aspect relevant : 76% dintre bucureșteni au votat pentru un candidat pro-european, doar 9% au ales un suveranist, 3% nu știu ce înseamnă aceste opțiuni, iar 12% nu au răspuns.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește motivația alegerii, 49% au declarat că au votat pentru că le-a plăcut candidatul, în timp ce 47% au ales ceea ce au considerat „răul mai mic”. 4% nu au răspuns sau nu au știut ce să răspundă.