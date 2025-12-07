News

Cum au votat deținuții din închisorile din București la alegerile pentru Primăria Capitalei

Cum au reușit deținuții din penitenciare să-și exercite dreptul de vot la alegerile pentru Primăria Capitalei și câți dintre ei au participat efectiv?
Oana Bocskor
07.12.2025 | 13:59
În cadrul alegerilor pentru Primăria Capitalei, persoanele private de libertate din două penitenciare au avut posibilitatea să-și exercite dreptul de vot. Cum s-a desfășurat procesul și câți dintre deținuți au participat efectiv?

Votul persoanelor private de libertate la alegerile pentru Primăria Capitalei

În ziua alegerilor locale parțiale pentru primarul general al Capitalei, procesul de votare s-a desfășurat și în unitățile penitenciare din București. La Penitenciarul Rahova și la Penitenciarul Spital Rahova, persoanele private de libertate cu drept de vot au avut posibilitatea să își exercite alegerea, iar autoritățile nu au raportat evenimente care să perturbe buna desfășurare a scrutinului.

„Cu ocazia desfășurării alegerilor locale parțiale pentru primarul general al municipiului București, la nivelul sistemului penitenciar, pe toată durata procesului de votare, nu au existat evenimente negative sau de natură să perturbe buna desfășurare.

Procesul din unitățile penitenciare din București

La nivelul Penitenciarului București- Rahova, la data de 07.12.2025, sunt custodiate 1606 persoane private de libertate, dintre care 857 cu drept de vot la alegerile locale parțiale pentru primarul general al municipiului București, conform datelor gestionate de către unitate.

La data de 07.12.2025, la Penitenciarului Spital București -Rahova, sunt custodiate 88 persoane private de libertate, dintre care 14 cu drept de vot la alegerile locale parțiale pentru primarul general al municipiului București, conform datelor gestionate de către unitate”, se arată într-un comunicat emis de Administrația Națională a Penitenciarelor.

Câți deținuți au participat la alegerile pentru Primăria Capitalei

Pentru a-și putea exercita dreptul de vot la alegerile locale parțiale pentru Primăria Capitalei, persoanele din cele două închisori din București au depus cereri în prealabil către Biroul Electoral. Potrivit datelor un număr semnificativ de deținuți și-a exercitat efectiv dreptul de vot.

„Pentru exercitarea dreptului la vot, au fost înregistrate și depuse către Biroul Electoral un număr de 730 cereri de vot (724 de la Penitenciarul București – Rahova, iar 6 de la Penitenciarul- Spital București Rahova ).

În data de 07.12.2025, 486 persoane private de libertate și-au exercitat dreptul la vot (480 de la Penitenciarul București – Rahova și 6 de la Penitenciarul- Spital București – Rahova)”, mai relevă informațiile transmise de Administrația Națională a Penitenciarelor.

