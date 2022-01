Cum au votat Messi și Ronaldo la Gala FIFA The Best 2021. Ce alegeri au făcut Chiricheș și Rădoi

Polonezul lui Bayern Munchen și-a luat o binemeritată , după ce argentinianul l-a învins la Balonul de Aur.

În cadrul evenimentului s-a anunțat și echipa ideală a anului: Gianluigi Donnarumma – Ruben Dias, Leonardo Bonucci, David Alaba – N’Golo Kante, Jorginho, Kevin De Bruyne – Lionel Messi, Robert Lewandowski, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo.

Messi și Ronaldo, voturi interesante la Gala FIFA The Best 2021

Ierarhia finală în topul celor mai buni jucători de la Gala FIFA The Best 2021 a fost stabilită în urma voturilor exercitate de căpitanii și selecționerii echipelor naționale, plus câte un reprezentant media din fiecare țară, astfel că știm alegerile pe care le-au avut Leo Messi, Cristiano Ronaldo sau Robert Lewandowski.

Câștigător în Gala FIFA, superstarul polonez al celor de la Bayern Munchen a avut un vot corect față de rivalii săi. El l-a ales pe primul loc pe campionul european cu naționala Italiei, Jorginho (5 puncte), urmat de Lionel Messi (3 puncte) și Cristiano Ronaldo (1 punct).

În schimb, Messi a făcut alegeri subiective punându-i în primele două poziții pe coechipierii săi Neymar și Kylian Mbappe, iar pentru treapta a treia a mizat pe Karim Benzema parcă pentru a se pune bine cu presa franceză după transferul la PSG.

Messi, uitat de Ronaldo

Revenit la Manchester United în vară, Cristiano Ronaldo nu a uitat de rivalitatea cu Leo Messi și l-a lăsat pe argentinian în afara Top 3. Cu toate acestea, alegerile sale par unele corecte: Robert Lewandowski, N’Golo Kante și Jorginho.

Fundașul Giorgio Chiellini, căpitanul campioanei Europei, Italia, a mizat pe coechipierul său Jorginho, iar pe podium i-a mai pus pe Lewandowski și Kante. În schimb, Hugo Lloris a mers pe naționalismul binecunoscut al francezilor și i-a ales pe Karim Benzema, Kylian Mbappe și N’Golo Kante.

Brazilianul Thiago Silva a mers pe trio-ul Neymar, Lewandowski, Jorginho, iar englezul Harry Kane i-a ales pe Lewandowski, Messi și Kante. Portarul Manule Neuer i-a votat pe Lewandowski, Salah și Kante, iar podiumul spaniolului Sergio Busquets a arătat astfel: Messi, Lewandowski, Haaland.

Southgate l-a votat pe omul care l-a lăsat fără trofeu la Euro 2020

Nici voturile anumitor selecționeri nu au fost bazate pe realitate, ci mai mult pe dorința de a nu deranja anumiți jucători. Aici îl regăsim pe francezul Didier Deschamps ale cărui alegeri au fost Karim Benzema, Kylian Mbappe și N’Golo Kante, dar și pe argentinianul Lionel Scaloni. De așteptat, el a mizat pe Leo Messi, dar pentru următoarele poziții i-a ales pe colegii acestuia de la PSG, Mbappe și Neymar.

La alegeri neașteptate îi avem pe brazilianul Tite care nu l-a inclus pe Neymar și a votat cu Lewandowski, Salah și Benzema,dar și pe portughezul Fernando Santos care nu l-a pus în lista sa pe Ronaldo. Experimentatul selecționer lusitan a mizat pe Kante, Jorginho și Lewandowski.

Surprinzător, selecționerul Angliei, Gareth Southgate, l-a pus în fruntea listei pe Jorginho, omul care i-a suflat din față titlul european în vară, urmat de Kevin De Bruyne și Lionel Messi. Cumva normal, Jorginho a fost și alesul lui Roberto Mancini, iar pe pozițiile următoare s-au clasat Lewandoeski și Mbappe.

Messi nu e în preferințele lui Chiricheș și Rădoi

Noul selecționer al Germaniei, Hansi Flick, i-a ales pe Robert Lewandowski, Mohamed Salah și Kylian Mbappe, olandezul Louis van Gaal a mizat pe Kante, De Bruyne și Salah, în timp ce tripleta spaniolului Luis Enrique a fost formată din Messi, Lewandowski și Jorginho.

Pentru a vedea cât de diferit văd fotbalul căpitanul echipei naționale a României, Vlad Chiricheș, și fostul selecționer Mirel Rădoi, aceștia au ales șase nume diferite pentru Gala FIFA The Best 2021, dar printre acestea nu se află Leo Messi, Mohamed Salah sau Karim Benzema.

Preferințele fundașului de la Sassuolo au fost Jorginho, Robert Lewandowski și Cristiano Ronaldo, în timp ce tehnicianul care a ales să nu mai continue sub tricolor i-a votat pe N’Golo Kante, Kylian Mbappe și Erling Haaland.