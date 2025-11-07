Cum au votat românii: ce echipă va câștiga SuperLiga. Pe ce loc vor termina FCSB, Universitatea Craiova sau Dinamo și cine este marea surpriză la titlul de campioană. Sondaj național FANATIK / Inscop Research

ADVERTISEMENT

Barometrul Național al Sportului Românesc, realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK este un proiect de mare anvergură! Îi va ajuta pe iubitorii sportului din România să afle date de maxim interes, la un nivel de acuratețe fără precedent. Pe un eșantion record de 1500 de repondenți, cele mai tari întrebări din sportul românesc își găsesc răspuns.

Sondaj FANATIK / INSCOP Research: cine e echipa pe care românii o văd campioană în SuperLiga

Rapid și FC Botoșani conduc în SuperLiga la finalul turului de sezon regulat. Moldovenii nu doar că au dus un ritm excelent, dar deja sunt băgați în seamă printre echipele care pot lua titlul! „Cine crezi că va câștiga titlul în SuperLiga?”, este una dintre întrebările din sondajul INSCOP Research, realizat la comanda FANATIK. FC Botoșani, senzația acestui sezon, a primit 3% dintre voturi, dovadă că echipa lui Valeriu Iftime începe să fie luată în serios.

În ceea ce privește Rapid, nivelul de încredere pare încă destul de scăzut, în ciuda faptului că giuleștenii au un buget foarte bun și o organizare pe măsură. Dar nu sunt văzuți ca una dintre echipele care pot duce până la capăt lupta pentru titlu în SuperLiga. Doar 6,9% dintre cei care au participat la sondaj au mizat pe Rapid pentru această ediție de campionat. Mai puțin decât voturile pentru CFR Cluj, echipa de pe locul 13 în SuperLiga, aflată într-un moment al sezonului în care nu mai ia puncte de nicăieri! Totuși, 7,5% sunt cei care au încredere în ardeleni în lupta la titlu. Doar FCSB și Craiova au mai mult!

FCSB va fi din nou campioană, sunt convinși cei mai mulți dintre cei care au votat!

32,2% dintre cei care au participat la sondaj sunt convinși că FCSB va bifa al treilea titlu consecutiv de campioană. Startul ratat de sezon al „roș-albaștrilor” nu le-a schimbat părerea. Probabil asta și datorită ultimelor două rezultate din campionat, victoriile cu UTA și U Cluj, care au ajutat echipa condusă de Gigi Becali să se apropie de zona play-off și de primele clasate.

FCSB a fost cea mai menționată echipă în acest sondaj, iar votul poate avea și o latură sentimentală, dacă ținem cont că „roș-albaștrii” au cel mai mare bazin de fani. Inclusiv în postările din social media, cei mai mulți dintre fanii FCSB sunt convinși că echipa are în continuare timp să urce până pe primul loc.

Craiova e a doua favorită, dar marea surpriză e CFR Cluj. Mulți români mizează încă pe formația din Gruia!

Chiar dacă a mai pierdut din ritm în SuperLiga, Universitatea Craiova are în continuare o imagine bună în rândul fanilor. 21,8 la sută dintre cei care au participat la acest sondaj mizează că lunga perioadă de așteptare se va termina în luna mai, iar titlul va ajunge din nou în Oltenia. Astfel, una dintre FCSB și Craiova ar urma să ia titlul, în opinia a 54 la sută dintre repondenți.

CFR Cluj este surpriza care vine pe ultima treaptă a podiumului între favoritele din acest sezon, în opinia fanilor. 7,5 procente cred în formația patronată de Neluțu Varga în lupta la titlu. Asta deși ardelenii sunt momentan abia pe locul 13 în SuperLiga. La 9 puncte în spatele zonei de play-off și la 19 de primele clasate, FC Botoșani și Rapid.

Rezultatele complete ale sondajului FANATIK / INSCOP Research

Dinamo are un sezon foarte bun și ar putea chiar produce marea surpriză. 7,4% dintre fani au încredere în „câini”, convinși de progresul permanent înregistrat în mandatul lui Zeljko Kopic. Astfel, Dinamo are parte de mai multă încredere decât Rapid în lupta pentru titlu. Poate părea surprinzător, dar arată că fanii au taxat jocul uneori previzibil al Rapidului lui Costel Gâlcă.

Mulți microbiști sunt convinși că echipa din Giulești nu va putea menține ritmul, iar rezultatele negative vor apărea în următoarea perioadă. O altă apariție surpriză în top este U Cluj, echipa care a impresionat în prima parte a sezonului trecut. Dar care anul acesta pare să aibă șanse mici la play-off.

FCSB – 32,2% Universitatea Craiova 21,8% CFR Cluj 7,5% Dinamo 7,4% Rapid 6,9% „U” Cluj 3,2% FC Botoșani 3% Altă echipă 0,9%

Nu știu / nu răspund 17%

Cum a fost realizat sondajul FANATIK

Sondajul despre echipa care va câștiga titlul în SuperLiga este parte din Barometrul Național al Sportului Românesc, realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK. Acest proiect amplu, care cuprinde cele mai importante aspecte din sportul românesc, este un sondaj cu totul aparte prin rata de precizie ridicată și numărul mare de repondenți.

Metodologie, eșantion, perioada de colectare

Datele au fost culese în perioada 10-21 octombrie, iar marja de eroare este +/-2,5%, pe un eșantion de 1500 de repondenți. Tocmai din acest motiv vorbim despre un proiect unic în România! Sondajele obișnuite, indiferent că vorbim despre politică sau alte aspecte sociale, se realizează cu un număr considerabil mai mic de repondenți, doar 1.100. Motiv pentru care marja de eroare este evident mai mare la acestea.

Precedentul sondaj de mare amploare realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK, de asemenea parte a Barometrul Național al Sportului Românesc a arătat că . „Zeița de la Montreal” este urmată în preferințele fanilor de Gheorghe Hagi și de Simona Halep.

Ce factori au influențat răspunsurile fanilor

Este clar că sistemul cu sezon regulat și play-off a influențat enorm modul în care fanii au ales echipa favorită la titlu. Aceștia știu că punctele se înjumătățesc, iar lupta adevărată începe în play-off. Chiar și așa, rămâne o surpriză lipsa de încredere în Rapid. Cel mai probabil motiv este că jocul nu este nici pe departe convingător. FC Botoșani a impresionat inclusiv ca joc și sunt deja oameni care chiar se așteaptă ca titlul să ajungă în Moldova!

Analiza preferințelor fanilor: de ce FCSB rămâne pe primul loc

FCSB a început modest și sezonul precedent de SuperLiga, pentru ca în final să câștige titlul chiar detașat. Chiar pare un tipar pentru echipa lui Gigi Becali, care în prima parte a sezonului se concentrează mai mult pe cupele europene. Și de fiecare dată a ajuns în play-off, ba chiar s-a luptat pentru titlu și l-a și câștigat în ultimele două sezoane. Sunt motive pentru care FCSB rămâne favorită la titlu în opinia celor care au votat. 32,2% dintre ei se așteaptă la un nou titlu.

Mai există, desigur, și factorul emoțional. FCSB are cei mai mulți fani, iar aceștia aleg să își susțină favoriții în ciuda startului de sezon nu tocmai convingător. Victoriile cu UTA și U Cluj au ajutat, de asemenea, foarte mult pentru a readuce încrederea microbiștilor în forța FCSB. Dar și la FANATIK SUPERLIGA au contribuit la încrederea sporită față de „roș-albaștri”.

Un alt aspect important care se poate observa din sondajul realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK este că FCSB beneficiază de încrederea celor tineri. 40 la sută voturi pentru FCSB din categoria 18-29 de ani. În schimb, la categoria 60+, încrederea în campioană scade drastic și se ajunge la doar 23 la sută dintre voturi.

Tradiție, vizibilitate media și performanțe recente

SuperLiga a trecut în 2015 la sistemul cu play-off și play-out, iar FCSB a fost de fiecare dată printre cele 6 echipe care s-au bătut pentru titlu la finalul sezonului regulat. Este, de asemenea, echipa care a câștigat ultimele două titluri și care în special în sezonul trecut a impresionat și în cupele europene. Toate aceste atuuri asigură o mai mare vizibilitate în media pentru FCSB, iar asta duce la o mai mare încredere din partea fanilor.

Craiova, campioană din nou după 25 de ani!? Pe asta mizează cei din categoria 60+

Universitatea Craiova a avut o campanie de transferuri excelentă, cea mai bună dintre toate echipele din SuperLiga. Oltenii au impresionat și în Europa și au reușit în premieră calificarea în faza ligii din Conference League. Startul de campionat a fost în forță, iar formația patronată de Mihai Rotaru este acum pretendentă clară la titlu. 21,8 la sută pentru un titlu istoric în Bănie.

Cea mai mare încredere în Craiova o au cei din categoria 60+, la care oltenii sunt chiar și peste FCSB. 27% dintre cei din această categorie o văd pe Universitatea favorită în lupta pentru titlu. Sunt oameni care au prins titlul câștigat de olteni în 1991. De asemenea, interesant este că 20 la sută dintre bucureșteni o văd pe Craiova campioană.

CFR Cluj, marea surpriză la titlu

La începutul sezonului, CFR Cluj era văzută ca una dintre marile favorite. O serie continuă de rezultate modeste au trimis fosta campioană până pe locul 13 în SuperLiga. Dar în opinia fanilor care au ales favoritele la titlu, formația din Gruia păstrează șanse importante. CFR Cluj este în mare pericol să nu prindă un loc de play-off, dar fanii încă au încredere într-o revenire spectaculoasă.

7,5% pentru CFR Cluj campioană, mai mult decât Dinamo, Rapid și FC Botoșani, echipe care au impresionat. O dovadă că transferurile sonore realizate de Neluțu Varga sunt încă apreciate de microbiștii din România. Daniel Pancu ar avea nevoie de o serie excelentă de rezultate pentru a-și mai aduce echipa în lupta pentru titlu.

Dinamo și Rapid – rivalii de tradiție, departe de titlu

Rivalele Dinamo și Rapid traversează perioade bune, după mai mulți ani în care fanii au trăit multe dezamăgiri. Ambele echipe par foarte aproape să-și asigure prezența în play-off, de unde ar fi firesc să fie și pretendente în lupta pentru titlu. Doar că fanii nu prea au încredere în două echipe altfel de mare tradiție.

Doar 6,9 procente pentru Rapid și 7,4 pentru Dinamo. Fanii sunt mai degrabă neîncrezători în cele două echipe în special și din cauza perioadei foarte lungi de când nu au mai reușit să câștige titlul. Sunt deja mai bine de 18 ani de la ultimul titlu câștigat de Dinamo, în sezonul 2006-2007. E chiar mai rău pentru Rapid, care nu a mai luat titlul de 22 de ani, din sezonul 2002-2003.