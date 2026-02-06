Cum au vrut turcii să-i păcălească pe fanii români înainte de barajul de la Istanbul. „Amenințați cu UEFA!”

ADVERTISEMENT

În contextul în care există o cerere uriașă pentru achiziționarea de bilete la semifinala barajului pentru Cupa Mondială dintre Turcia și România, meci programat în martie la Istanbul, pe stadionul lui Beșiktaș, oficialii Federației de Fotbal din această țară au încercat să îi păcălească pe omologii lor români cu privire la numărul total de tickete alocate suporterilor naționalei lui Mircea Lucescu pentru această partidă.

Turcii au încercat să îi păcălească la bilete pe români înaintea meciului de baraj de la Istanbul

Concret, ei au dorit să scadă biletele din așa-numita „zonă tampon”, obligativitate stabilită de UEFA, din cele rezervate prin regulament fanilor oaspeți. În cele din urmă nu s-a mai ajuns la o astfel de decizie, întrucât reprezentanții forului condus de Răzvan Burleanu i-au amenințat pe turci cu un demers la forul continental în această speță.

Chiar și cu acest consens la care s-a ajuns până la urmă din acest punct de vedere,

„Șmecherii ăștia de turci ce au vrut să facă. A fost un iureș săptămâna asta între Federația Română și Federația Turcă, spectacol total. Există o zonă de tampon între galeria românească și stadion. Stadionul de la Beșiktaș, dacă nu mă înșel, are vreo 45.500 de locuri, ceva de genul, și noi am primit 2.250 de bilete.

Între galeria noastră și stadion e o zonă tampon de 500 de bilete, trebuie să o pui obligat, nu ai ce să faci. Turcii ce au vrut să facă? Să-l păcălească pe Burleanu și ei zona aia de tampon au scăzut-o de la noi, de la alea 2.250 de bilete. Și se trezesc ăștia ai noștri cu 1.750 de bilete. ‘Păi cum, mă, 1.750 de bilete?’. ‘Păi v-am scăzut zona de tampon, să fiți în siguranță’. ‘Păi nu, mă, zona de tampon o scădeți de la voi, de la ăia 45.000, nu de la noi.

Și circ, și alea. Au încercat să ne păcălească, nu au putut, până acum a trebuit să scadă de la ei. A refuzat Federația și i-a amenințat la UEFA. Se joacă cu toate armele!”, a informat Horia Ivanovici la emisiunea GIOVANNI SHOW.

Cum a comentat Giovanni Becali această chestiune

a opinat că această reglementare cu zona tampon nu ar trebui neapărat să existe, în anumite conjuncturi bineînțeles:

„La noi e o disperare, că vrem 5.000, și 10.000 se duceau. Dar la ei îți dai seama că înnebunesc? Le trebuia un stadion de 100.000 de locuri să… Zona asta de tampon e o greșeală. Apare și rău la stadion. Tu vezi în Anglia zonă de tampon? Uită-te în Anglia dacă există zonă de tampon între rivalități cum nu ai văzut niciodată. Noi nu avem o rivalitate extraordinară cu turcii. Ne înțelegem cu turcii”.