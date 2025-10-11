Cum batem Austria! Mutările lui Mircea Lucescu ce pot aduce României 3 puncte vitale pentru calificarea la CM 2026: “Să ne răzbunăm! Ne-au blocat să intrăm în Schengen!”

Pornind de la , Vivi Răchită, Marian Aliuță și Robert Niță au făcut câteva considerații asupra jucătorilor care ar putea să fie decisivi în acest meci și, prin urmare, pe care ar fi bine ca Mircea Lucescu să mizeze.

ADVERTISEMENT

Cum ar putea România să învingă Austria

Primul s-a arătat destul de pesimist și a spus că, în viziunea sa, naționala României ar trebui deja să înceapă să se pregătească pentru meciurile de baraj din luna martie, drept câștigat în urma parcursului din Nations League. Asta însă doar în eventualitatea în care echipa lui Mircea Lucescu nu ar reuși să se impună în fața Austriei.

„Hai să ne gândim la barajul din Nations League și asta e. Eu cred că cele mai mari șanse le avem prin Nations League la baraj, la cele două meciuri. Dacă nu batem Austria, să ne gândim la o echipă pentru baraj”, a spus Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi și Moruțan sunt văzuți drept esențiali în România – Austria

În continuare, Marian Aliuță a spus că mizează în mod special la meciul cu Austria, pentru un rezultat bun bineînțeles, pe Ianis Hagi, Olimpiu Moruțan și Louis Munteanu, ultimii doi putând fi variante foarte bune pentru a intra pe teren în repriza a doua, bazându-se pe calitățile arătate de ei joi seară în

„Echipa Austriei e o echipă foarte puternică. Nu ai cum să te chinui cu Moldova și să ai pretenții să câștigi cu Austria sau să faci egal. Mie mi se pare că echipa nu este pregătită pentru un Campionat European sau Mondial în momentul de față. Nu avem jucătorii să ne ducă acolo.

ADVERTISEMENT

Edi a pregătit foarte bine, nu zic acum că nea Mircea nu știe să pregătească, Doamne ferește, dar Edi a știut să țină grupul, a fost mai apropiat de el, și ca vârstă, și a știut să facă un grup competitiv, unit. Cam asta trebuie să facă și cu Austria, să joace cu dăruire, să joace cu inima, pentru că nu avem jucători mai buni decât ei, decât prin sacrificiu.

ADVERTISEMENT

Am văzut declarații că Moldova e o echipă agresivă. Dacă am ajuns să ne speriem de Moldova… Pe bune, nu ai cum. Au fost jucători aseară care mi-au plăcut, Ianis s-a integrat foarte bine. E fotbalist, chiar e fotbalist, să stai atâta timp și să… Am văzut că a marcat și în campionatul Turciei un gol extraordinar.

Are calitate, are siguranță, dă încredere. Mi-a plăcut iar Moruțan, are calitate, nu are cum să lipsească un jucător ca el din teren. Dar eu cred că va începe cu Man. Din punctul meu de vedere, în momentul de față Moruțan e mai în formă, Man e într-o scădere.

ADVERTISEMENT

Moruțan a intrat ieri și pasa (n.r. pentru Ianis Hagi) e genială. Louis Munteanu iar, un jucător foarte bun. Dacă se pregătește și nu mai are figuri, dacă își vede de treaba lui, nu are cum să nu joace la echipa națională și să plece într-un campionat bun, nu o să stea în țară”, a spus și Marian Aliuță la FANATIK SUPERLIGA.

Optimism debordant înaintea meciului crucial pentru naționala lui Mircea Lucescu

De asemenea, Robert Niță s-a declarat optimist în perspectiva meciului România – Austria și a subliniat că se bazează în linii mari tot pe calitățile și forma bună arătate de Ianis Hagi și Moruțan joi seară pe Arena Națională.

„Nu cred că ar putea apărea alte surprize decât cele anunțate. E clar că atât Ianis Hagi, cât și Moruțan, ridică anumite semne de întrebare, poate chiar și la titularizare. Moruțan face un joc foarte bun, pasa de gol pe care i-o dă lui Ianis, joker pass, îl lasă singur cu portar. După aceea, preluare cu un picior și șut cu celălalt la Ianis. E o fază frumoasă în care cei doi jucători fac diferența. Nu mi-aș dori să fie nevoie de Ianis și de Moruțan la meciul cu Austria. Sper să facă schimbări domnul Lucescu ca să țină de rezultat.

Atâta timp cât și matematic sunt șanse, trebuie să calculăm. La calcule suntem cred cei mai buni din lume. Nici Austria nu sunt de speriat, hai să fim serioși că nu jucăm cu campioana mondială. Da, e o echipă mai organizată decât a noastră poate, cu calitate în toate compartimentele, cu jucători care au calitate individuală mai bună decât ai noștri, dar până la urmă e fotbal.

Sper că vor fi 30.000 – 40.000 de spectatori și cu o bună organizare eu cred că putem învinge Austria duminică și după să mai facem calcule. Poți să bați Austria, de ce să nu poți să-i bați?”, a punctat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spune Sorin Cârțu despre echipa de start a României anunțată de FANATIK pentru meciul cu Austria

În continuare, cu ocazia unei intervenții telefonice, oficialul de la Universitatea Craiova, întrebat de moderatorul Cristi Coste în legătură cu această chestiune, a apreciat că acel prim 11 i-ar putea permite României să le pună destul de multe probleme austriecilor.

„Mă bucur că apare și Mihăilă, și Bîrligea. Și pe Man aseară parcă l-am văzut puțin mai inspirat decât a fost. Înseamnă că putem să creăm niște probleme, că sunt toți jucători cu viteză, adică au lipsit așa în ultimul timp și Mihăilă, și Bîrligea cu accidentările lui. E o echipă care poate să îți dea speranțe.

E un post care îi place lui Ianis, îi vine într-un fel mai bine mă gândesc. E o echipă competitivă, nu trebuie să ne speriem, că nu întâlnim nu știu ce gigant al fotbalului. La tragerea la sorți ei au fost considerați capi de serie mai modești decât toți așa. (n.r. Referitor la înfrângerea din meciul tur) Nu seamănă meciul unul cu altul, să vedem.

Eu zic că putem să nu pierdem. (n.r. Despre Mircea Lucescu) Dacă batem noi Austria să plece? Cum să plece?”, a transmis Cârțu.

Dani Coman, extrem de optimist înainte de România – Austria

De asemenea în cadrul unei intervenții telefonice la FANATIK SUPERLIGA, președintele de la FC Argeș a apreciat că naționala lui Mircea Lucescu are motive să spere la o victorie în meciul de duminică seară de pe Arena Națională:

„Eu cred că a fost un meci foarte bine gândit, foarte bine că s-a luat acest meci. Eram cumva obligați, pentru că trebuia să avem aceleași zile de refacere ca Austria. Eu am încredere că putem să scoatem un rezultat bun cu Austria.

Chiar dacă din punct de vedere valoric sunt peste noi, putem compensa prin determinare, agresivitate, în sensul bun al cuvântului. Publicul cu siguranță ne va ajuta foarte mult. Așa că de ce nu am putea câștiga cu Austria?

Nu jucăm cu Italia, cu Spania, Franța, Germania, Austria. Putem câștiga și așa trebuie să gândim cu toții. Trebuie să intrăm pe teren doar cu gândul de a câștiga acest meci”.

România vrea revanșa după ce Austria a blocat destul de mult timp intrarea în spațiul Schengen

Acest aspect a fost punctat în această emisiune, sub formă de glumă bineînțeles, de Vivi Răchită, cel care a spus la un moment dat: „Ăștia ne-au blocat și în Schengen câțiva ani”. Iar completarea a venit, în aceeași notă, din partea lui Cristi Coste: „Trebuie să ni le amintim pe toate”.