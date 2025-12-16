Cum cheltuie banii companiile de stat. Achiziție publică cu prețuri de 565 ori mai mari față de valoarea pieței

ADVERTISEMENT

În anul 2022, Compania Națională Poșta Română SA a atribuit un contract pentru reabilitarea fațadei și tâmplăriei la două oficii poștale din Timișoara. Valoarea ofertei câștigătoare a fost de 9,1 milioane lei, cu jumătate de milion de lei mai puțin decât cealaltă ofertă existentă în procedura simplificată prin care a fost acordat acest contract. Un control recent al Curții de Conturi a scos însă la iveală o serie de nereguli grave, precum umflarea prețurilor materialelor de construcție, în unele cazuri și de 565 de ori.

Prețuri umflate de 565 ori pentru Poșta Română

Compania Națională Poșta Română estimase valoarea contractului pentru renovarea celor două sedii din Timișoara la suma de 10,3 milioane lei (fără TVA). Licitația, prin procedura simplificată, a fost lansată apoi pe platforma SEAP în data de 16 martie, iar peste două săptămână comisia de evaluare, constituită prin ordinul directorului general, s-a reunit pentru deschiderea ofertelor depuse.

ADVERTISEMENT

Cu una dintre oferte era însă o problemă tehnică. Într-unul din formulare (F3), în care se găseau informații privind prețul unitar pe categorii de lucrări, lipseau informațiile detaliate pe articolele de deviz aferente lucrărilor. Datele apăreau însă într-un alt formular (C6) cu lista consumabilelor. Pe această listă apărea materialul de protecție PVC rigid 20mm, cu prețul unitar de 1,77 lei/ buc. Prețul este similar cu ceea ce putem găsi astăzi în ofertele magazinelor de bricolaj, unde un tub PVC cu acest diametru și lungimea de trei metri costă circa 2,5 lei.

Comisia de evaluare a cerut clarificări firmei care a depus oferta, în sensul transmiterii formularului F3 cu detalierea tuturor articolelor de deviz. Potrivit unui raport recent al Curții de Conturi, prețul tuburilor de PVC apărea modificat, în sensul că acum în loc de 1,77 lei/ buc, era 1.000 lei metrul, un preț uriaș față de prețul pieței pentru același material.

ADVERTISEMENT

Practic, în loc de 400 de lei, cât costau aceste tuburi PVC în oferta inițială, costurile ajungeau la peste 220.000 lei.

ADVERTISEMENT

„Ulterior, după solicitarea de clarificări adresată operatorului economic de către comisia de evaluare, oferta a fost completată cu detalierea categoriilor de lucrări pe articole de deviz, însă prețul unitar al materialului tub de protecție PVC rigid 20 mm inclus în Formularul F3 și respectiv în Formularul C6 s-a modificat de la 1,77 lei/buc. la 1.001,077 lei/m, majorare nejustificată de mare față de prețul pieței.

Astfel, valoarea totală a materialului tub de protecție PVC rigid 20 mm a fost majorată de la 328,16 lei la 185.599,59 lei, valori fără TVA (respectiv de la 390,51 lei, la 220.863,51 lei, valori cu TVA)”, se arată în raportul Curții de Conturi, care notează că valoarea este „de peste 565 ori mai mare decât cea inițială”.

ADVERTISEMENT

Ce alte materiale mai apăreau în oferta inițială

Raportul Curții mai menționează că în oferta inițială mai apăreau două produse ce ridicau semne de întrebare. Mai exact este vorba de niște clipsuri de fixare și dibluri de mărimea 8. Prețurile erau cele normale, de 0,26 lei, respectiv, 0,89 lei, însă cantitățile erau industriale: câte 162.000 pentru fiecare material.

Și prețurile incluse în ofertă erau pe măsură: 42.000 lei pentru clipsurile de fixare și 144.000 lei pentru diblurile (prețuri fără TVA). După ce comisia a cerut revizuirea formularelor, cantitatea celor două materiale se reduce la câte 900 de bucăți pentru fiecare, cu un preț total de sub 1.000 lei.

Prețurile umflate, acceptate de reprezentanții companiei de stat

Raportul Curții de Conturi spune că membrii comisiei nu și-au îndeplinit toate atribuțiile legale, Documentul Curții spune că membrii comisiei „au efectuat o evaluare superficială a informațiilor” furnizate de către firmă, ofertă care nici după clarificările solicitate „nu era conformă”.

„Contractul sectorial nr. 140J/937/30.06.2022 a fost atribuit în mod nelegal unui operator economic ce a depus o ofertă neconformă, astfel reprezentanții CNPR S.A. asumându-și obligații de plată ce includ prețuri nejustificat de mari, care nu sunt rezultatul liberei concurențe, cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din OG nr. 119/1999”, se arată în raportul citat.

Valoarea totală a prejudiciului creat astfel Companiei Naționale Poșta Română a fost de circa 300.000 lei, dată de diferența de preț la tuburile PVC (circa 240.000 lei) și alți 50.000 lei, bani plătiți apoi după ajustările de preț.

„În anul 2024 reprezentanții CNPR S.A. au plătit în mod nejustificat suma totală de 300.486,74 lei, compusă din 243.072,33 lei – diferența dintre valoarea calculată pe baza prețului unitar al materialului tub protecție PVC inclus în propunerea financiară depusă după solicitarea de clarificări, de 1.001,08 lei, și valoarea materialului respectiv calculată pe baza prețului unitar inclus în Formularul C6 inițial, de 1,77 lei, la care se adaugă cheltuieli indirecte de 5%, profit de 5% și ulterior TVA aferentă de 19%, și suma de 57.414,41 lei – ajustări de preț, calculate conform clauzelor contractuale, în baza OUG nr. 47/2022, asupra obligațiilor asumate și plătite în mod nejustificat”, se arată în documentul citat.

Raportul Curții de Conturi notează că atribuirea . Aplicarea acestei sancțiuni se prescrie însă în termen de 36 de luni de la data săvârșirii faptelor, termen împlinit la data controlului efectuat de către Curtea de Conturi.