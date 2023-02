Cum combate fiul lui Ștefan Bănică Jr tracul de scenă: ”Dacă nu beau ceva, nu pot să deschid gura!“

Fiul lui Ștefan Bănică Jr, Radu Ștefan Bănică, a făcut mărturisiri despre temerile sale. Deși provine dintr-o familie de oameni celebri, lui nu i-a fost ușor să se adapteze acestei situații. Și în prezent, fiind deja parte din lumea actoriei și a muzicii, are un trac atunci când vine vorba de scenă, cameră sau interviuri.

Fiul lui Ștefan Bănică Jr își combate cu alcool tracul de scenă: ”Dacă nu beau ceva, nu pot să deschid gura!“

Radu Ștefan Bănică are 21 de ani, o vârstă la care toată lumea pare la picioarele sale, având în vedere că este tot mai des pe sticlă și are spectacole de teatru. Recunoaște, totuși, că este o fire mai timidă, iar uneori, singura soluție pentru a scăpa de această stare este puțin alcool, pentru curaj. Printr-o astfel de situație a trecut la un eveniment.

ADVERTISEMENT

”Dacă nu beau ceva nu pot să deschid gura! Mai lăsați-mă puțin să-mi revin”, i-a precizat tânărul unui jurnalist, la un eveniment, înainte de a oferi un interviu, relatează . De altfel, deși are talent muzical, Radu a mai spus că până la vârsta de 18 ani nu a putut cânta și cu vocea.

Până să fie major, Radu a cântat doar la pian, pentru care a urmat cursuri vreme de 10 ani, adică a început încă din copilărie să se pregătească pentru cariera de acum. Artistul său favorit este Shawn Mendez, iar pentru a-i călca pe urme și-a luat inima în dinți și a început să se pregătească mai bine vocal.

ADVERTISEMENT

Radu Ștefan Bănică își aduce aminte și cum a decurs prima lui interpretare live. Nu este deloc mândru de moment, deoarece nu a cântat ca la carte. De altfel, îi este greu să privească/asculte acele imagini, deoarece l-au marcat și l-au descurajat în același timp.

”N-am cântat până la 18 ani. Am făcut pian zece ani de zile, dar n-am putut cu vocea, am avut un trac și o groază să deschid eu gura. Eu îl admiram foarte mult, încă-l admir pe un cântăreț, Shawn Mendez…și eu stau pe canapea și stau să-mi pice un deal (n.r.: o afacere). Păi, nu o să fac nimic în viața asta, și-mi spun: trebuie să mă trezesc la realitate! Și am început, ușor-ușor, să mai deschid gura pe lângă alți oameni.

ADVERTISEMENT

Organizasem un eveniment pentru o strângere de fonduri și am zis: vreau și eu să cânt, dacă se poate. Și am cântat acolo, am avut un negativ, ceva… nu că oribil, dacă văd acum o poză sau o filmare de la acel eveniment, mie îmi cade părul din cap. M-a distrus experiența aia, am zis că eu nu mai deschid gura”, a mai spus Radu Ștefan Bănică,

Radu Ștefan Bănică, primul copil al lui Ștefan Bănică Jr

, venit pe lume în căsnicia faimosului solist cu Camelia Constantinescu, care a durat cinci ani. În 2005 aceștia au divorțat, iar pe atunci Radu avea doar 4 ani. În pofida despărțirii, Camelia Constantinescu a încercat să mențină legătura fiului ei cu fostul soț.

ADVERTISEMENT

După Camelia Constantinescu, Ștefan Bănică Jr s-a cuplat cu Andreea Marin, dar și de aceasta a divorțat, iar din mariajul lor a rezultat Violeta. Căsnicia lor a ținut din 2006 până în 2013.