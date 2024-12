Cum comentează Crin Antonescu declarația lui Călin Georgescu despre scutul de la Deveselu. ”Înflorește prostia în România”

Prezent în emisiunea TATULICI LA FANAT1K, miercuri seara, Crin Antonescu a comentat cele mai noi și mai controversate declarații făcute de Călin Georgescu despre scutul de la Deveselu.

Crin Antonescu, după declarațiile lui Călin Georgescu despre scutul de la Deveselu: ”Este o chestiune pentru care Putin, între altele, a pornit acest război din Ucraina”

Călin Georgescu, candidatul independent cu șanse importante la funcția de președinte al României, a spus în cadrul unui interviu televizat că, dacă va ajunge la Cotroceni, . Operat în prezent de Armata Statelor Unite ale Americii, scutul apără flancul estic al NATO de un eventual atac aerian.

Prezent în platoul emisiunii TATULICI LA FANAT1K, moderată de reputatul jurnalist Mihai Tatulici, Crin Antonescu a criticat aceste declarații făcute de Georgescu.

În opinia fostului lider liberal, candidatul la prezidențiale nu realizează despre ce vorbește. ”Scutul de la Deveselu nu este o companie, nu e o firmă, nu e o cârciumă, nu e o casă”.

”Când mi-a spus aseară (n.r. marți, 3 decembrie) că legat de scutul de la Deveselu o să facem o evaluare, și o să vedem… Domne, ce evaluare să facem? Scutul de la Deveselu nu este o companie, nu e o firmă, nu e o cârciumă, nu e o casă, să-l vindem, cu ce preț.

Scutul de la Deveselu este o chestiune pentru care domnul Vladimir Vladimirovici Putin, conform cu interesele sale de stat, ce sunt de acord, doar nu apără Putin interesele mele, între altele, a pornit acest război din Ucraina.

Dacă vă aduceți aminte, în termenii oarecum ultimativi din februarie 2022, ei vorbeau despre neutralitatea Ucrainei și despre retragerea instalațiilor de la Deveselu și din altă parte, care sunt exact scutul defensiv al flancului estic al NATO”, spune Antonescu.

Crin Antonescu este convins că, după eventuala venire a lui Călin Georgescu la Palatul Cotroceni, ”prostia va înflori în România”

Crin Antonescu spune că ar schimba radical societatea românească. ”Vor fi consecințe economice și psihologice”, spune fostul politician.

Dar lucrul care îl sperie cel mai mult pe Antonescu este faptul că, dacă Georgescu va câștiga scrutinul de pe 8 decembrie, ”prostia va înflori în România”. A venit rapid și o replică de la Mihai Tatulici: ”Înflorește deja, domnule Crin Antonescu. Prostia în România e înfloritoare”.

”În momentul ăsta, eu trebuie să știu că, dacă duminică l-am votat pe domnul Călin Georgescu, foarte bine, o să am de la Palatul Cotroceni ce nu am avut niciodată. O să am informații despre apă, informații despre medicamente, de fapt medicamente nu prea o să trebuiască să mai existe. Nu știu unde se întorc doctorii din diaspora, am înțeles că doar cei de urgență, dar să lăsăm gluma.

Trebuie să știm că, din acel moment, vor fi schimbări geopolitice majore la nivelul României. Vor fi consecințe numai din titlurile ziarelor, cu consecințe psihologice, economice și nici măcar ăsta nu e lucru care mă sperie cel mai mult.

Pe mine mă sperie că, în momentul în care un asemenea discurs va fi câștigător, indiferent cine ce am votat, foarte mult din partea noastră de prostie va înflori vreo 2-3 ani nestingherit”, afirmă Crin Antonescu.

