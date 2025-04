Cum comentează Cristian Terheș numirea lui Dragoș Sprînceană ca emisar al României. „A fost un fiasco. I-aș fi cerut lui Ciolacu demisia”

Subiectul momentului, respectiv trimiterea de către Marcel Ciolacu a lui Dragoș Sprînceană ca emisar al României în SUA, a fost comentat de Cristian Terheș, candidat la prezidențiale și invitat la Testul Puterii cu Denise Rifai, emisiune ce poate fi urmărită live doar pe FANATIK.ro.

Cristian Terheș, despre numirea lui Dragoș Sprînceană ca emisarul României în SUA

Cristian Terheș a fost întrebat, în cadrul Testului Extern, ce părere are despre , însărcinat cu dialogul dintre cele două state. De asemenea, candidatul a fost întrebat cât de periculos crede că este discursul pe care acesta îl are în contextul sprijinului oferit de România Ucrainei.

„Numirea domnului respectiv a fost un fiasco. Dacă doreau să numească un emisar care să meargă și să aibă o discuție personală neprotocolară cu Trump, puteau să găsească un româno-american care și cunoștea politica românească și să reprezinte România așa cum se cuvine. Dar greșeala nu este a acestui domn. Există români foarte buni în comunitatea româno-americană care ar ști cum să pledeze pentru cauza României fără să creeze genul de reacție pe care vedem că a creat-o numirea aceasta”, a fost răspunsul lui Cristian Terheș la Testul Puterii, emisiune ce poate fi vizionată și pe canalele oficiale de Facebook și ale FANATIK.

Ce se va întâmpla cu parteneriatul dintre Franța și România după plecarea lui Bolojan

Întrebat despre care, spune el, nu este una solidă, dat fiind că președintele interimar va elibera funcția în curând, Terheș a spus că aranjamentele dintre cele două țări vor continua și după instalarea noului președinte.

„Că domnul Bolojan va pleca, e cert. Că domnul Bolojan, printr-o serie de acțiuni pe care le-a făcut a angajat România și angajamente care vor continua și după el, iarăși e un lucru cert. Faptul însă că domnul respectiv a fost numit într-o asemenea poziție, responsabilitatea o poartă domnul Marcel Ciolacu și pentru motivul acesta trebuie să plece din funcția respectivă”, este de părere candidatul.

Acesta a fost întrebat de Denise Rifai dacă relația dintre România și Franța este afectată de discursul emisarului trimis în SUA. Terheș a susținut că Franța a ajutat în mai multe rânduri România și că o astfel de persoană nu ar putea distruge relațiile create de-a lungul timpului. De asemenea, candidatul a mai afirmat că singurul vinovat pentru posibilele probleme diplomatice este Marcel Ciolacu, cel care l-a delegat pe Sprînceană în SUA.

„Nu cred că e afectată. Noi avem o relație apropiată cu Franța, nu doar strategică și politică recentă. Franța a ajutat imens de mult în decursul istoriei România și cred că poate să o ajute în continuare. Relațiile dintre state continuă și după ce o persoană, inclusiv domnul acesta, face o astfel de greșeală. Repet, un astfel de domn nu cred că putea să fie numit într-o astfel de funcție, pentru că nu doar ca urmare a unor astfel de acțiuni și afirmații pe care le-a făcut…Reprezentanții PNL și PSD acum spun că, de fapt, el n-a avut un mandat explicit și expres. Deci nu e clar ce ai. Oricum, cine trebuie să răspundă pentru gafele acestui domn este Marcel Cioacu, că el l-a trimis”, a afirmat Cristian Terheș la Testul Puterii cu Denise Rifai.

Candidatul la prezidențiale spune ce ar trebui făcut pentru îmbunătățirea relației România – SUA

Referitor la posibilitatea retragerii trupelor de pe flancul estic, Cristian Terheș a fost întrebat care ar trebui să fie poziția țării noastre, în contextul geopolitic tulbure din ultima perioadă.

„România trebuie să aibă o relație, cel puțin din perspectiva comunicării, mult mai apropiată cu administrația Trump, decât o are acum. Canal diplomatic are, nu are canal politic. Pentru că noi de ani de zile, dacă vă uitați și la parteneriatul strategic semnat cu SUA, noi am lucrat extrem de bine pe sectorul sau pe segmentul apărării, securității și diplomatic. Prea puțin pe segmentul politic. Cunosc situația pentru că și eu vorbesc cu oamenii acolo. Se comunică pe filiera ambasadelor. Problema este că respectiva comunicare nu-ți urcă.

Pentru că Trump astăzi cum administrează chestiunile de administrație americă nu se mai uită nici la ce îi spune departamentul de stat, nici la ce îi spun ambasadorii. La Trump ajungi pe relații personale. Efectiv. Și atunci ai nevoie să-ți construiești genul acesta de relații personale ca să poți să ajungi la Trump, dar asta nu poți să o faci de pe o zi pe alta. România, dacă avea niște oameni cu viziune, și aici ar fi interesant de văzut dacă, de exemplu, actualul președinte interimar sau președintele anterior, a primit genul acesta de analize de la serviciile de informații, SIE, de exemplu. Dom’le, îți vine Trump. Care-i viziunea lui? Ce relație are el? Cum vede el mersul lumii, de exemplu?”, este părerea lui Terheș.

Cristian Terheș l-ar demite imediat pe Marcel Ciolacu

Denise Rifai l-a chestionat pe Cristian Terheș și cu privire la ce ar fi făcut el dacă ar fi fost în poziția președintelui interimar. Candidatul a spus că, întâi de toate, l-ar fi demis pe Marcel Ciolacu pentru greșeala făcută în relația diplomatică cu administrația Trump.

„În relația cu Ciolacu, după ce a făcut, îi ceream demisia, ca președinte interimar. În relația cu Franța, ceea ce face domnul Bolojan. Cred că face bine. Adică n-am identificat în relația cu Franța ceva care ar fi criticabil la acest moment, dat fiindcă mandatul său este limitat. Face ce poate, fixează ce poate fixa în contextul în care, zece ani de zile, noi am avut un președinte absent. Că aici e problema. Zece ani de zile nu s-a construit o relație puternică cu SUA, relație politică, relație culturală, relație pe filiera universităților, de exemplu”, a răspuns președintele Partidului Național Conservator Român.

Cristian Terheș a spus, de asemenea, că un emisar în persoana lui Călin Georgescu ar fi fost acceptat de administrația Trump, însă, luând în considerare afirmațiile făcute de-a lungul timpului, nu ar fi ajuns la rezultate notabile.

„Acceptat ar fi fost, dar nu cred că era un om care să reprezinte cauza românească așa cum se cuvine. Nu știu. Deci, considerând afirmațiile pe care le-a făcut și faptul că schimba pozițiile de pe o săptămână pe alta, mă îndoiesc. Prima lecție într-o clasă de negociere în America te învață, când te pui la masa negocierii, negociezi de pe poziții de autoritate, de putere”, a fost replica lui Terheș.