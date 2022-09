Cum comentează Cristian Tudor Popescu problemele personale ale lui Halep: „O bătaie de joc la adresa Simonei și a tenisului”. Exclusiv

Cristian Tudor Popescu a avut o reacție dură cu privire la modul în care a fost abordat de către presă.

Cristian Tudor Popescu, reacție dură despre divorțul Simonei Halep de Toni Iuruc: „Așa ceva e bătaie de joc la adresa ei și a tenisului!”

Reputatul gazetar a analizat pentru FANATIK , însă nu a putut trece cu vederea ultimele evenimente din viața Simonei Halep: „Mi se pare incorect și față de Simona și față de tenis! Pentru că ajunge un astfel de non-subiect, «non paper», e ceva ce pur și simplu nu trebuie discutat. Nu ai ce să spui aici despre așa ceva!”

ADVERTISEMENT

CTP este surprins că divorțul Simonei Halep a fost dezbătut în spațiul public mult mai mult decât : „Ba mai mult, ajunge să aibă o magnitudine în presă mai mare decât eliminarea ei din turul unu de la US Open! Așa ceva este bătaie de joc la adresa Simonei, a tenisului și a sportului în general”.

În ciuda mediatizării excesive a acestui subiect, Cristian Tudor Popescu e convins că aceste probleme nu vor lăsa urme în jocul Simonei Halep: „Nu cred însă că Simona va fi afectată de ce s-a întâmplat. Din câte i-am văzut atitudinea, va trece ușor peste acest moment. El nici măcar nu era foarte greu previzibil ca să spun așa.

ADVERTISEMENT

Eu așa ceva nu vreau să discut (n.r. despre o presupusă relație amoroasă a Simonei Halep cu Patrick Mouratoglou). Cum nu am discutat nici despre divorț. Se speculează în legătură cu oricine și pentru asta nu presa este principalul vinovat, ci masa de cititori, telespectatori și ascultători”.

Cristian Tudor Popescu nu crede că presa este principalul vinovat: „Masa dictează și vrea așa ceva!”

Cristian Tudor Popescu e de părere că astfel de subiecte sunt mult mai atractive decât o analiză profesionistă a meciurilor Simonei Halep: „Masa dictează și vrea așa ceva! Le place circul și scandalul, iar audiența crește până la cer. În momentul în care scrii un articol documentat despre cum a jucat Simona, de ce a pierdut… Nici pe departe!

ADVERTISEMENT

Asta e atmosfera în care trăim și asta vor mulți dintre concetățenii noștri. Ce să facem?! Nu știu dacă Simona vrea să plece din România. N-am auzit de o astfel de variantă”, a declarat Cristian Tudor Popescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Simona Halep nu va juca în 2022: „Niciodată nu am găsit trei luni în care să fac recuperare”

Simona Halep a dezvăluit pe pagina ei oficială de Instagram că : „Când am pierdut la US Open, mi-am dat seama că sunt extenuată din punct de vedere mental. Am avut probleme de respirație de mai mulți ani și acestea s-au înrăutățit de-a lungul timpului. Astfel că am decis să ascult sfatul medicilor și să mă operez”.

ADVERTISEMENT

Numărul opt mondial va avea nevoie de o perioadă lungă de recuperare: „Nu aș fi putut să o fac mai repede pentru că niciodată nu am găsit trei luni în care să fac recuperare, pentru că tenisul a fost mereu prima prioritate în viața mea. Dar a fost momentul oportun în care să fac operația și, în același timp, să fac ceva pentru mine, ca persoană”.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Simona Halep despre divorțul de Toni Iuruc: „Am rugămintea ca presa să ne respcte intimitatea și să trateze cu decență și discreție acest subiect”

Singura reacție a numărului 9 mondial referitor la divorț a fost : „Eu și Toni am decis de comun acord să mergem fiecare pe drumul său. Am rugămintea ca presa să ne respecte intimitatea și să trateze cu decență și discreție acest subiect”.