Sport

Cum comentează Mihai Stoica imaginile cu bucuria la bustul gol după Dinamo – FCSB 1-2: ”Nu prea îmi place! Nu pot să mă comport ca un om de 61 de ani” Ce spune de reacția lui Tavi Popescu 

Mihai Stoica s-a descătușat vineri seara, pe Arcul de Triumf, după ce FCSB a trecut de Dinamo cu 2-1 și a ajuns în Conference League. Cum comentează MM imaginile cu bucuria sa la bustul gol.
Adrian Baciu
30.05.2026 | 18:00
Cum comenteaza Mihai Stoica imaginile cu bucuria la bustul gol dupa Dinamo FCSB 12 Nu prea imi place Nu pot sa ma comport ca un om de 61 de ani Ce spune de reactia lui Tavi Popescu
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica a comentat imaginile în care apare la bustul gol, după Dinamo - FCSB 1-2. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Vineri, 29 mai, pe Arcul de Triumf din București, FCSB și-a salvat sezonul în ultima partidă oficială. Echipa antrenată de Marius Baciu a învins-o în prelungiri pe rivala Dinamo, 2-1, și merge în turul 2 al preliminariilor UEFA Conference League. Golul victoriei roș-albaștrilor a fost marcat în minutul 107 de Ofri Arad. Succesul fostei campioane i-a oferit lui Mihai Stoica un prilej de mare bucurie. Acesta a fost surprins la bustul gol în lojă.

Ce a spus Mihai Stoica când s-a revăzut la bustul gol, după Dinamo – FCSB 1-2: ”Nu prea îmi place!”

După un sezon extrem de modest, în care nu a câștigat nici măcar play-out-ul, terminând pe locul 8, FCSB s-a mobilizat în cele două meciuri contând pentru accederea în turul 2 al preliminariilor Conference League. În ambele, echipa lui Marius Baciu, 51 de ani, s-a impus în prelungiri: 4-3 cu FC Botoșani și 2-1 cu rivala din București, Dinamo.

ADVERTISEMENT

Ca în vremurile bune s-a bucurat managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica, 61 de ani, după victoria cu rivala din Capitală. În emisiunea ”MM la FANATIK”, oficialul fostei campioane a comentat imaginile bucuriei de vineri seara. La un moment dat, acesta apare în tribuna oficială la bustul gol, celebrând calificarea în cupele europene.

În momentul în care a văzut aceste imagini, redate în emisiunea de la FANATIK, Meme a spus: ”Nu prea îmi place, că nu reușesc să mă cenzurez și să mă comport ca un om de 61 de ani. Dar ce pot să fac, dacă vârsta biologică e alta?”, a comentat MM, acele imagini spectaculoase din tribune.

ADVERTISEMENT
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte...
Digi24.ro
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte riscul de a provoca victime civile în statele NATO”

Ce spune MM Stoica de reacția lui Tavi Popescu

Între Tavi Popescu, omul care a contribuit decisiv la calificarea FCSB-ului în UEFA Conference League prin golul superb marcat cu FC Botoșani, și o parte a galeriei lui Dinamo a existat o dispută mai veche în mediul online. Cei din ”DDB Italia” l-au criticat și ironizat de mai multe ori pe Popescu. Acum, fotbalistul nu a ezitat să contraatace prin postări ironice în mediul virtual.

ADVERTISEMENT
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi...
Digisport.ro
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”

Sâmbătă dimineața, fotbalistul care a adus victoria lui FCSB în barajul cu Botoșani printr-o bijuterie de gol a urcat în online, pe o platformă de socializare, două fotografii, alături de mesajele ”DDB Italia & Miawwww”, ironizând astfel porecla formației din ”Ștefan cel Mare”, cea de ”câini”.

ADVERTISEMENT

MM Stoica a comentat acest război Tavi vs DDB Italia. Oficialul de la FCSB îi ia apărarea fotbalistului și spune că acesta a fost provocat prin atacuri și jigniri repetate din partea fanilor lui Dinamo: ”DDB Italia a făcut serial. Ei au treabă cu Octavian Popescu. L-au ironizat și l-au jignit non-stop. Și atunci… Au și ei destui jucători cu care ar putea să facă serial. Nu trebuie neapărat să facă serial cu Tavi. Decât să se ia încontinuu de Octavian Popescu. Și a zis și el până la urmă. Aia e.

Este unul dintre protagoniștii celor două meciuri, cu Botoșani și Dinamo. Mie mi-ar fi plăcut să rămână exact așa (n.r. acest Miaww). Dacă așa a simțit să le dea și el o replică celor care l-au jignit non-stop, foarte bine a făcut. Vă rog eu, dacă vreți, să vedeți cam ce-i fac DDB Italia lui Octavian Popescu (n.r. în online). Și atunci …asta e explicația”, a fost replica lui Meme.

ADVERTISEMENT
FCSB este campioană în Liga Elitelor! Dublă lovitură pentru rivalele din oraș, după...
Fanatik
FCSB este campioană în Liga Elitelor! Dublă lovitură pentru rivalele din oraș, după ce puștii roș-albaștrilor au trecut de Rapid U16 în finală
Tensiune în Giulești! Rapid vrea să scape de Marian Aioani și Cristi Manea!...
Fanatik
Tensiune în Giulești! Rapid vrea să scape de Marian Aioani și Cristi Manea! Dan Șucu nu i-a mai plătit de două luni
Când joacă FCSB primul meci din Europa! Ce adversari are în Conference League,...
Fanatik
Când joacă FCSB primul meci din Europa! Ce adversari are în Conference League, din postura de cap de serie în toate tururile preliminare!
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Bombă! Gigi Becali s-a enervat când a aflat pe cine vor să transfere...
iamsport.ro
Bombă! Gigi Becali s-a enervat când a aflat pe cine vor să transfere Mihai Rotaru și Dan Șucu: 'Hop, și ei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!