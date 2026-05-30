Cum comentează Mihai Stoica imaginile cu bucuria la bustul gol după Dinamo – FCSB 1-2: ”Nu prea îmi place! Nu pot să mă comport ca un om de 61 de ani” Ce spune de reacția lui Tavi Popescu 

Vineri, 29 mai, pe Arcul de Triumf din București, FCSB și-a salvat sezonul în ultima partidă oficială. Echipa antrenată de Marius Baciu a învins-o în prelungiri pe rivala Dinamo, 2-1, și merge în turul 2 al preliminariilor UEFA Conference League. Golul victoriei roș-albaștrilor a fost marcat în minutul 107 de Ofri Arad. Succesul fostei campioane i-a oferit lui Mihai Stoica un prilej de mare bucurie. Acesta a fost surprins la bustul gol în lojă.

După un sezon extrem de modest, în care nu a câștigat nici măcar play-out-ul, terminând pe locul 8, FCSB s-a mobilizat în cele două meciuri contând pentru accederea în turul 2 al preliminariilor Conference League. În ambele, echipa lui Marius Baciu, 51 de ani, s-a impus în prelungiri: 4-3 cu FC Botoșani și 2-1 cu rivala din București, Dinamo.

, Mihai Stoica, 61 de ani, după victoria cu rivala din Capitală. În emisiunea ”MM la FANATIK”, oficialul fostei campioane a comentat imaginile bucuriei de vineri seara. La un moment dat, acesta apare în tribuna oficială la bustul gol, celebrând calificarea în cupele europene.

În momentul în care a văzut aceste imagini, redate în emisiunea de la FANATIK, Meme a spus: ”Nu prea îmi place, că nu reușesc să mă cenzurez și să mă comport ca un om de 61 de ani. Dar ce pot să fac, dacă vârsta biologică e alta?”, a comentat MM, acele imagini spectaculoase din tribune.

Ce spune MM Stoica de reacția lui Tavi Popescu

Între Tavi Popescu, omul care a contribuit decisiv la calificarea FCSB-ului în UEFA Conference League prin golul superb marcat cu FC Botoșani, și o parte a galeriei lui Dinamo a existat o dispută mai veche în mediul online. Cei din ”DDB Italia” l-au criticat și ironizat de mai multe ori pe Popescu. Acum, fotbalistul nu a ezitat să contraatace prin postări ironice în mediul virtual.

Sâmbătă dimineața, , ironizând astfel porecla formației din ”Ștefan cel Mare”, cea de ”câini”.

MM Stoica a comentat acest război Tavi vs DDB Italia. Oficialul de la FCSB îi ia apărarea fotbalistului și spune că acesta a fost provocat prin atacuri și jigniri repetate din partea fanilor lui Dinamo: ”DDB Italia a făcut serial. Ei au treabă cu Octavian Popescu. L-au ironizat și l-au jignit non-stop. Și atunci… Au și ei destui jucători cu care ar putea să facă serial. Nu trebuie neapărat să facă serial cu Tavi. Decât să se ia încontinuu de Octavian Popescu. Și a zis și el până la urmă. Aia e.

Este unul dintre protagoniștii celor două meciuri, cu Botoșani și Dinamo. Mie mi-ar fi plăcut să rămână exact așa (n.r. acest Miaww). Dacă așa a simțit să le dea și el o replică celor care l-au jignit non-stop, foarte bine a făcut. Vă rog eu, dacă vreți, să vedeți cam ce-i fac DDB Italia lui Octavian Popescu (n.r. în online). Și atunci …asta e explicația”, a fost replica lui Meme.