Cum comentează USR-istul Ionuț Moșteanu finala Ponta – Simion: ”Ar fi un dezastru pentru România!”

Se fac calculele pentru turul doi al alegerilor prezidențiale, iar unul dintre cele mai de groază scenarii în percepția lui Ionuț Moșteanu este cel care îi plasează pe Victor Ponta și pe George Simion în cursa finală pentru Cotroceni.

Ionuț Moșteanu despre finala Ponta – Simion: ”Ar fi un dezastru pentru România!”

Ionuț Moșteanu, liderul grupurilor parlamentare USR, a comentat prezidențiale. Întrebat ce părere are despre această ipoteză, conturată tot mai mult după ce Nicușor Dan a susținut că l-ar lua drept consilier pe Klaus Iohannis, purtătorul de cuvânt al USR a făcut o caracterizare a fiecărui candidat relevant.

„Mie mi se pare absolut logic. Pornind de la premisa că Elena nu are șanse să intre în turul doi, Simion, care are electoratul lui și are direcția lui, și Ponta cu Crin, care sunt oameni de sistem. Ei au fost ca frații, au făcut USL-ul, au fost umăr la umăr, doi oameni care au făcut foarte mult rău și cu foarte mult tupeu când au avut puterea. Din nou zic, ce au făcut ei în 2012, nu a mai îndrăznit nimeni în politica românească, și Nicușor Dan, care e clar un candidat anti-sistem, cu niște valori pro-europene. Deci alegerea e cea mai simplă, de vot util.

Când te uiți la poza asta, cei doi frați, Ponta-Crin, și Nicușor Dan, alegerea e foarte simplă. Nu cred că s-a făcut vreo mare strategie. E un scenariu care nu ar trebui să se întâmple. Asta ar fi chiar un dezastru pentru România, ne-ar ține pe loc sau ne-ar întoarce din drumul pe care îl avem”, susține Moșteanu la Testul Puterii cu Denise Rifai, emisiune ce poate fi vizionată în fiecare zi de marți, miercuri și joi, de la ora 18:00, , doar pe FANATIK.ro.

Cum vor vota USR-iștii dacă Nicușor Dan nu intră în turul doi

Denise Rifai, realizatoarea emisiunii marca FANATIK.ro, l-a întrebat pe reprezentantul USR ce se va întâmpla cu intenția de vot din partidul său dacă Nicușor Dan nu se califică în turul doi, dar Ponta, da. Moșteanu a spus că nici nu se pune problema să îl susțină pe fostul premier, comparând un scenariu Simion – Ponta în turul doi cu alegerile dintre Ion Iliescu și Corneliu Vadim-Tudor.

De asemenea, indiferent de cifrele din sondaje, . Moșteanu spune că este convins că Nicușor Dan va ajunge în turul doi și că va câștiga cursa pentru Cotroceni.

„Cum să îl susținem pe Ponta? E un politician perfid. Nu știu cum vor vota oamenii. Ar fi scenariul Iliescu – Vadim. Cred că va fi un vot de conștiință lăsat la decizia fiecărui coleg. Noi am ieșit în stradă împotriva lui Ponta. O să fim cu Nicușor Dan în turul doi, am încredere în asta”, a mai afirmat Ionuț Moșteanu.

