Cum cresc salariile șefilor unei companii de stat în plină criză bugetară. Fosta consilieră a lui Grindeanu, printre cei șapte directori plătiți regește

Deși Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea asupra pachetului de reforme privind companiile de stat, pachet ce prevede reducerea numărului membrilor consiliilor de administrație de la 7 la 5 și plafonarea veniturilor, cel puțin în cazurile conducerilor, realitatea din teren pare să fie cu totul alta. Același Guvern a aprobat zilele acestea bugetul de venituri și cheltuieli al unei companii de stat, buget ce propune o creștere considerabilă a sumele destinate conducerii.

Cum cresc salariile pentru șefii unei companii de stat

Joi, 25 septembrie, a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul miniștrilor transporturilor, finanțelor și muncii pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății „Informatica Feroviară” SA. Această companie, mai puțin cunoscută publicului larg, are un buget anual de peste 50 de milioane lei, și este deținută în totalitate de către compania CFR SA. Vorbim practic de o companie aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Obiectul de activitate al companiei este crearea de aplicații informatice specializate pentru sectorul feroviar, clientul principal fiind compania de stat CFR SA (companie cu pierderi de 400 de milioane lei în 2024, adică o treime din veniturile companiei).

Potrivit bugetului aprobat pe anul în curs, „Informatica Feroviară” SA (InfoFer) ar urma să ajungă în acest an la venituri de 60,6 milioane lei, și un profit brut de 2,5 milioane lei. Astfel, cheltuielile totale ale companiei au fost bugetate să ajungă la 58 milioane lei, peste jumătate din această sumă fiind destinată salariilor angajaților.

Mai exact, cheltuielile cu personalul sunt estimate să ajungă la 37 milioane lei, din care salariile de bază reprezintă 30,9 milioane lei. La această sumă se adaugă bonusuri de 2,6 milioane lei, dar și alte 2,99 milioane pentru indemnizațiile conducerii.

Salariile conducerii, majorate an de an

În bugetul pe anul 2024, indemnizațiile conducerii societății InfoFer au fost însemnat doar 2,3 milioane lei, deci față de anul trecut în 2025 salariile conducerii au fost majorate cu fix 30%. În schimb, bonusurile pentru personal au fost doar 2,32 milioane lei, ceea ce înseamnă că în acest an a fost operată o majorare cu doar 12%.

Indemnizațiile conducerii au crescut în fiecare an. Astfel, în anul 2023, bugetul pentru salariile conducerii a fost de 2,04 milioane lei. În anul 2022, suma era doar jumătate, mai exact doar 1,05 milioane lei. La fel, în anul 2021, indemnizațiile conducerii reprezentau jumătate din ultima sumă, mai exact, 489.000 lei.

Astfel, în 2021 și 2022, bugetele pentru indemnizațiile conducerii s-au dublat în fiecare an. Față de anul 2021, indemnizațiile conducerii au crescut cu 511%, adică au fost majorate de peste 6 ori doar în ultimii cinci ani.

În același an 2021, cheltuielile de personal erau 23,47 milioane lei. Asta înseamnă că bugetul indemnizațiilor conducerii reprezenta doar 2,08% din acest total. În 2025, bugetul conducerii reprezintă 8,1% din totalul cheltuielilor de personal. Astfel, relativ la bugetul pentru salarii, indemnizațiile conducerii au crescut de patru ori în ultimii cinci ani.

Consiliera lui Sorin Grindeanu, în conducerea companiei de stat

Compania deținută de Ministerul Transporturilor are nu mai puțin de șapte membri în Consiliul de Administrație. Mandatele acestora au fost aprobate în noiembrie 2023, și urmează să fie încheiate în noiembrie 2027. Dintre cei șapte membri, doar 2 au afiliere politică, unul de la PNL și unul de la PSD.

Mai exact este vorba de Scrioșteanu Ionel (PNL), secretar de stat în Ministerul Transporturilor, și Sandu Raluca Mihaela (PSD), consilier în același minister. Din cei șapte consilieri, șase au o vastă experiență în domeniul transporturilor feroviare. Este vorba de oameni cu o întreagă carieră fie în minister sau în cadrul CFR.

Dintre cei șapte, doar Raluca Mihaela Sandu nu are experiență în acest domeniu, expertiza acesteia fiind pe partea de IT. Totuși, se poate observa cum mare parte din cariera acesteia pare să se fi produs în umbra fostului premier și actual lider interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Originară din Galați, Raluca Mihaela Sandu a absolvit ASE-ul în Capitală (2012) și în anul imediat următor a ajuns în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații (INSCC). De asemenea, din 2013 lucrează la Ministerul pentru Societatea Informațională unde este atât asistent de proiect, cât și consilier personal al ministrului comunicațiilor și societății informaționale (2012-2015).

Între decembrie 2014 și noiembrie 2015, ministrul pentru societatea informațională a fost Sorin Grindeanu.

Carierele celor doi s-au intersectat apoi în prima jumătate a anului 2017, , Raluca Mihaela Sandu a ocupat funcția de consilier al primului ministru.

Din februarie 2018, pe aceasta o găsim la ANCOM, în funcția de consilier la cabinetul președintelui. , care a acceptat conducerea autorității după ce a fost înlăturat de la Palatul Victoria.

În final, din decembrie 2021, pe Raluca Mihaela Sandu o găsim la Ministerul Transporturilor, unde ocupă funcția de consilier al ministrului transporturilor.

Cât câștigă fosta consilieră a ministrului transporturilor

În perioada în care a fost angajată la ANCOM (unde încă figurează ca fiind angajată), Raluca Mihaela Sandu și-a secretizat veniturile salariale.

Ultima ei declarație de avere de pe site-ul ANI, din iunie 2024, arată că aceasta este salariată la Ministerul Transporturilor pe funcția de consilier. Salariul net anual încasat în această funcție s-a ridicat în anul fiscal 2023 la suma de 258.274 lei. Asta înseamnă un venit net lunar de 21.500 lei, adică peste 4.000 de euro.

Pe lângă salariul din minister, Raluca Mihaela Sandu a mai încasat peste 125.000 lei, indemnizațiile din conducerile Informatica Feroviară și Societatea de Reparații Locomotive Brașov. În total, vorbim de un venit net anual de 386.866 lei de la stat. Lunar, asta înseamnă peste 32.200 lei lunar.