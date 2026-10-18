Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Cum, cum? Așa o să-ți zic de acum încolo”. Șumudică a creat stupoare în studio cu un cuvânt mai puțin cunoscut

Adrian Baciu
18.10.2026 | 11:48
Cum cum Asa o sati zic de acum incolo Sumudica a creat stupoare in studio cu un cuvant mai putin cunoscut
EXCLUSIV FANATIK
Cu ce cuvânt mai puțin cunoscut i-a impresionat Șumudică pe cei prezenți în platoul Fanatik SuperLiga. Sursa foto: colaj Fanatik
Marius Șumudică a avut o intervenție „educativă”, marți, la Fanatik SuperLiga. Antrenorul de la CFR Cluj i-a impresionat pe cei din studio prin utilizarea unui cuvânt mai puțin cunoscut.
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Marius Șumudică (55 de ani) a avut o intervenție spectaculoasă la FANATIK SUPERLIGA. Vorbind despre situația din prezent și starea de spirit de la echipa sa, CFR Cluj, tehnicianul a adus în discuție un cuvânt mai puțin cunoscut în peisajul fotbalistic autohton. Moderatorul Horia Ivanovici și invitații din studio au fost impresionați de abilitățile antrenorului din Gruia.

Cuvântul mai puțin cunoscut folosit de Marius Șumudică în intervenția sa de la Fanatik SuperLiga: „Cum, cum?”

CFR Cluj nu traversează deloc o perioadă bună din punct de vedere administrativ. În ciuda acestui aspect, Marius Șumudică realizează veritabile minuni în Gruia și îi ține pe Cordea, Biliboc & co. în apropiere de zona play-off-ului. Luni, în etapa a 11-a, CFR s-a impus în deplasare, scor 1-0, pe terenul celor de la FC Argeș, echipă care a prins top 6 în ediția trecută a SuperLigii. Victoria trupei lui „Șumi” de la Mioveni a picat extrem de bine, după eșecul dureros cu rivala „U”, de joia trecută.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Șumudică a vorbit despre cum au decurs zilele recente în sânul echipei sale. „După acest eșec usturător cu U Cluj, poate m-am rățoit eu mai mult la jucători zilele astea și mi-am schimbat un pic atitudinea față de ei, încercând să-i trezesc. Dar în momentul când ajung la stadion, mi-e și greu să fiu realmente Șumudică din trecut, să fiu antrenorul ăla expansiv, antrenorul ăla care să pună o presiune aparte pe echipă, adică în sensul tratării anumitor faze și să le arăt unde au greșit. Și îmi ieșeam din fire și ridicam tonul și apărea paraverbalul ăsta care contează foarte mult în fotbal. Paraverbalul este o mare componentă în bagajul unui antrenor, și anume tonalitatea”.

Discursul lui Șumudică a fost întrerupt de moderatorul Horia Ivanovici, care a sesizat apariția acestui cuvânt inedit: paraverbal. „Cum, cum se numește? / Paraverbal / Mai învățăm cuvinte! Asta nu știam. Știați (n.r. întrebare către cei din studio – Adi Ilie, Dănuț Lupu și Bogdan Baratky Tudor) de paraverbal?”, a fost replica din platoul emisiunii. Antrenorul CFR-ului a venit apoi cu definiția termenului: „Paraverbal înseamnă atitudinea ta, tonalitatea, modul de a te exprima, cum vii în fața jucătorilor, există multe interpretări…”.

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Horia Ivanovici, către Șumudică: „Bravo, paraverbalule! Așa o să-ți zic de acum încolo”

Discuția dintre Marius Șumudică și moderatorul de la FANATIK SUPERLIGA a continuat pe același ton amuzant. Antrenorul celor de la CFR Cluj a scos în evidență că este pregătit din toate punctele de vedere. „Chiar nu am știut-o pe asta cu paraverbal”, a spus Ivanovici. „Șumi” a replicat spunând, în glumă: „Păi, stai, tu ți-ai luat oameni nepregătiți acolo, la tine, la Fanatik? Ți-ai luat guțuman acolo la Fanatik?”.

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În finalul dialogului dintre tehnician și moderatorul emisiunii de la FANATIK, gazda Horia Ivanovici i-a spus lui Șumudică faptul că, de acum înainte, îl va alinta cu noul termen: „Bravo, paraverbalule! Așa o să-ți zic de acum încolo. Mi-a plăcut mie mult. De acum nu o să-ți mai spun ‘ce faci fratele meu / Șumi?’ sau cum îți spuneam eu. O să îți spun ‘paraverbalule, ce faci?’”.

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„Cum, cum? Așa o să-ți zic de acum încolo”. Șumudică a creat stupoare în studio cu un cuvânt mai puțin cunoscut

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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