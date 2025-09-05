Cum decurge, de fapt, un concurs de angajare la o companie de stat: vechii șefi devin noii șefi. Motivul hilar invocat pentru excluderea unui fost director

Regia Autonomă „Monitorul Oficial” funcționează în subordinea Secretariatului general al Camerei Deputaților. În această vară, instituția a reușit să finalizeze în sfârșit procesul de selecție pentru numirile în cadrul Consiliului de Administrație, în condițiile în care vorbim de o procedură reluată anul acesta după ce în 2024 nu a reușit să finalizeze concursul

Foștii șefi devin noii șefi la „Monitorul Oficial”

Până anul trecut, Consiliul de Administrație al „Monitorului Oficial” era format din nouă membri, patru din care erau angajați ai Regiei. Acum CA-ul are doar cinci membri, doi dintre care sunt definitivi: directorul general este și președintele CA-ului, plus un reprezentant al Cancelariei Camerei, instituția în subordinea căreia funcționează.

Instituția a publicat pe site-ul propriu lista membrilor Consiliului de Administrație, al căror mandat a început în 21 august, anul curent, și urmează să fie finalizate în august 2029. Reprezentant al Cancelariei figurează ca fiind Stăncescu Andreea, care din 2017 ocupă funcția de director general la cabinetul secretarului general al Camerei Deputaților.

Aceasta se află în conducerea Monitorului Oficial din anul 2020, și lucrează la Camera Deputaților încă din anul 1998, când și-a început cariera în funcția de șef de cabinet al unui birou parlamentar. Este absolventă a Universității Ecologice din București (2002, fără a menționa anul în care și-a început studiile), una dintre cele mai slab cotate instituții de învățământ superior.

Indemnizația brută lunară a unui membru neexecutiv al CA-ului Regiei este de 16.740 lei, ceea ce înseamnă un net de 9.700 lei pe lună. Potrivit documentului de pe , niciunul dintre cei cinci membri ai CA-ului nu este afiliat politic.

Directoarea Monitorului, fosta consilieră a lui Zgonea

Director general la „Monitorul Oficial” este Costescu Adriana Constantina, funcție pe care a ocupat-o încă din anul 2012, cu o pauză de 11 luni în anul 2021, atunci când a fost șef de departament la Camera Deputaților. Înainte să ajungă director general la Monitorul Oficial, Costescu Adriana, care în 2002 a absolvit universitatea privată Dimitrie Cantemir din București, a fost În anul 2014 a făcut studiile post-universitare de securitate la Universitatea de Apărare Carol I.

Potrivit CV-ului ei, timp de zece ani, între 2002 și 2012 a lucrat la cabinetul parlamentar al fostului lider PSD, condamnat în 2020 la trei ani de închisoare pentru trafic de influență. Acesta a reușit să scape de condamnare după una din deciziile CCR privind interceptările SRI din dosarele DNA.

Ca director general, Adriana Costescu încasează un salariu lunar brut de 50.220 lei, ceea ce înseamnă un net de puțin peste 29.000 lei lunar.

Trebuie menționat că apariția ei pe lista membrilor CA-ului cu un mandat de cinci ani este cel puțin ciudată, asta în condițiile în care mandatul ei de director general este provizoriu, pentru o perioadă de maxim cinci luni sau până când Regia finalizează procesul de selecție al unui nou director general. Contractul de mandat provizoriu a fost și el încheiat în data de 21 august, după cum arată documentul publicat pe site-ul instituției.

Cine sunt ceilalți trei membri ai conducerii „Monitorului Oficial”

Ceilalți trei membri ai Consiliului de Administrație sunt Ardeleanu Iulian, Răceau Ioan și Dorina Stan.

Iulian Ardeleanu este fost comisar al Gărzii Financiare (2001 – 2010), cu mai multe funcții de conducere în ANAF, precum președinte al grupului de lucru antifraudă fiscală (2012). Din 2016 a trecut la Ministerul Finanțelor, unde timp de doi ani a fost director adjunct la direcția pentru legislație fiscală.

Potrivit CV-ului său, din 2018 și până în 2025 a fost directorul general al firmei One Strategic Partners SRL, din Capitală. Firma este deținută de acesta, împreună cu soția sa, și are ca domeniu de activitate consultanță în afaceri. Firma , așa că nu este clar dacă firma are sau nu activitatea economică.

Face parte din CA-ul RA Monitorul Oficial începând cu anul 2021.

Răceu Ioan a fost între 2012 și 2021 director general în Ministerul Finanțelor, iar anul trecut director de cabinet la unul dintre secretarii de stat din minister. Începând cu luna februarie a acestui an a fost numit în Consiliul de Administrație al „Monitorului Oficial”, numire care pare să continue acum și pentru următorii patru ani.

În final, ultima persoană din CA-ul „Monitorului Oficial” este Dorina Stan. Între 1975 și 1990 aceasta a lucrat ca dactilografă la Fabrica de ulei Muntenia, iar după Revoluție ca secretar de cabinet la Cameră și apoi pe postul de consultant. Începând cu anul 2018, când a ieșit la pensie, face parte din CA-ul Monitorului Oficial.

Concurs de selecție fără surprize la regia de stat

Cel de-al doilea proces de selecție pentru administratorii Monitorului Oficial a început în ianuarie 2025 și avea să se încheie în luna iulie. Potrivit raportului final elaborat după finalizarea procesului de selecție, doar cinci persoane s-au înscris la concursul pentru ocuparea a două posturi de administrator în CA-ul regiei.

Dintre cele cinci persoane, două au fost excluse din procesul de selecție pentru că nu îndeplineau criteriile stabilite, experiența în domeniu și ne-afilierea politică. Asta înseamnă că doar trei persoane au trecut prin tot procesul de selecție, și, dată fiind componența finală a Consiliului de Administrație, putem deduce că cele două persoane alese au fost tot doi foști administratori ai regiei.

Practic, interviurile în fața comisiei de selecție, formată din membri Secretariatului Camerei și ai AMEPIP, au fost în data de 26 iunie, ceea ce înseamnă că cei doi administratori nou selectați ocupau deja funcțiile de administratori în CA-ul Monitorului Oficial.

De altfel, niciunul dintre cei cinci administratori ai regiei numiți în luna august nu este nou în această poziție.

Cum a fost exclus din concurs un fost director

Raportul final întocmit după încheierea procesului de selecție vorbește pe larg despre eliminarea celorlalți doi candidați. După cum am precizat, în cazul primei persoane, documentul menționează că aceasta nu îndeplinea cerința privind experiența în conducerea unor societăți comerciale sau regii autonome.

În cazul celei de-a doua persoane (numele sunt anonimizate în raport), documentul menționează că aceasta nu a îndeplinit două dintre condițiile obligatorii. Anume experiența în muncă de minim 10 ani în domeniu și independența politică.

În mod ciudat, raportul specifică că această persoană a depus la dosar documente din care rezultă că în ultimii 5 ani a exercitat funcțiile de director general adjunct și director general chiar în cadrul Monitorului Oficial ceea ce ar fi demonstrat că acesta nu este independent politic.

Singura persoană care în ultimii cinci ani a ocupat aceste două poziții în cadrul Regiei este Liviu Alexandru Moraru. Acesta este soțul lui Carmen Moraru, în prezent secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, o fostă apropiată a Elenei Udrea, care însă a colaborat cu procurorii în dosarul Gala Bute.

FANATIK a scris anul trecut cum unde ocupa funcția de director general adjunct, după ce semnase un contrat de muncă pentru postul de administrator în CA-ul Companiei Naționale Imprimeria Națională SA. CA-ul Monitorului Oficial a considerat că astfel a fost încălcată clauza anti-concurențială din contractul de mandat.