Cum decurge sarcina Ancăi Dumitra. Actrița din Las Fierbinți a oferit detalii: ”Nu prea pot să țin secrete”

Cum decurge Ancăi Dumitra. Actrița din Las Fierbinți a oferit detalii, subliniind că nu poate să țină secrete. În prezent, frumoasa artistă se află în al doilea trimetru de sarcină, însă cum a fost în primele 3 luni?

În ce fel evoluează sarcina Ancăi Dumitra. Vedeta din Las Fierbinți a făcut declarații în acest sens: ”Am vrut să am certitudinea”

În ce fel evoluează sarcina Ancăi Dumitra. a făcut declarații în acest sens. A dat vestea cea mare despre bebeluș abia atunci când a avut certitudinea că totul este bine și că nu există niciun fel de problemă.

Ar fi vrut să aștepte până când partenerul de viață își aniversează ziua de naștere, dar nu a mai avut răbdare. Soțul vedetei de la Pro TV, Manfred Spendier, urmează să fie sărbătorit de cei dragi peste numai câteva zile.

Primul trimetru de sarcină nu a fost deloc ușor pentru îndrăgita actriță care o interpretează pe Gianina în celebrul serial care se filmează de peste 10 ani. S-a confruntat cu stări specifice unei femei însărcinate, printre care se numără grețurile.

„Mă simt foarte bine. Nu am nicio problemă, nicio treabă, nicio greață, trimestrul doi. Trimestrul unu a fost un pic dificil, dar nu ceva exagerat, au fost mici grețuri, dar acum totul este foarte bine.

Am energie, am poftă de mâncare. Am fost împreună (n.r. ea și soțul ei la control). Cumva bănuiam ceva, am vrut să am certitudinea, astfel încât am făcut testul”, a spus Anca Dumitra, într-o emisiune TV, scrie .

„Am zis că țin secret până la ziua lui de naștere, urma să fie în câteva zile. Dar nu am putut, eu de obicei nu prea pot să țin secrete”, a completat actrița din Las Fierbinți, mai arată sursa citată anterior.

Anca Dumitra, însărcinată cu primul ei copil

Anca Dumitra este însărcinată cu primul său copil, la un an de când a făcut cununia civilă cu partenerul de viață. Actrița din Las Fierbinți a dat vestea cea mare pe rețelele de socializare, unde a postat câteva imagini sugestive.

Vedeta de la Pro TV a mărturisit că este pe un tărâm magic, unde visele devin realitate. Până acum frumoasa șatenă nu a oferit prea multe detalii, însă cel mai probabil în curând va anunța sexul bebelușului sau numele ce îl va purta.