Cum devin prietenii tăi hoții din spatele unei mari escrocherii. Poliția trage un semnal de alarmă: ”Atenție, e un sistem piramidal!”

O nouă schemă de tip Caritas face ravagii în România, iar printre cei implicați se numără chiar prieteni sau persoane apropiate, care, conștient sau nu, devin parte dintr-o înșelătorie uriașă. FANATIK a analizat fenomenul și a discutat cu un specialist în securitate cibernetică, despre mecanismele psihologice, dar și cu cei de la Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) pentru a afla riscurile ascunse ale acestor fraude.

Platformele care promit câștiguri fabuloase, dar fură identități și bani reali

implică o platformă online neautorizată care afișează prețuri și grafice fictive, menite să convingă utilizatorii să investească. Pentru a putea retrage banii, victimele sunt obligate să furnizeze fotografii cu buletinul și un selfie ținând documentul, informații care permit escrocilor să le fure identitatea.

Ulterior, cu aceste date, infractorii pot deschide conturi financiare sau de criptomonede pe numele păgubiților și pot efectua tranzacții ilegale, iar utilizatorii riscă să fie trași la răspundere pentru datorii și obligații fiscale generate fără consimțământul lor. De asemenea, prin oferirea inițială a unor sume mici de bani, escrocii creează încredere și încurajează reinvestirea unor sume mai mari, crescând astfel pierderile reale ale persoanelor prejudiciate.

Totodată, persoanele care aduc prieteni primesc bonusuri, devenind astfel complici involuntari ai schemei. Promovarea acestei înșelătorii este agresivă, bazată pe presiune și senzația de exclusivitate, folosind imagini cu mașini scumpe și vacanțe luxoase pentru a atrage cât mai mulți clienți.

Cum recunoști o țeapă chiar și când vine de la prieteni?

FANATIK a pornit cercetarea, contactându-l pe Alexandru Panait, Acesta a evidențiat semnelele clare ale unor astfel de țepe, chiar și atunci când sunt recomandate de prieteni apropiați.

„Cazurile nu sunt doar despre tehnologie sau criptomonede, ci mai ales despre manipularea psihologică. Astfel de „țepe” nu exploatează doar breșe digitale, ci mai ales vulnerabilități umane.

Iată cum funcționează acest mecanism. În primul rând cu promisiunea îmbogățirii rapide cu efort minim. Orice oportunitate care promite câștiguri mari într-un timp foarte scurt și cu efort redus ar trebui, în mod natural, să ne ridice semne de întrebare. Dacă acest lucru nu se întâmplă, ar trebui să ne întrebăm de ce.

Aceste scheme exploatează o trăsătură umană fundamentală: lăcomia. Cu cât cineva este mai avar sau mai grăbit să se îmbogățească, cu atât este mai ușor de manipulat și de convins să participe într-un astfel de scam. Țineți minte, amatorii hackuiesc sisteme. Profesioniștii hackuiesc oameni”, precizează, pentru FANATIK, Alexandru Panait, expert securitate cibernetică.

Cum reușesc aceste scheme să păcălească chiar și pe cei mai precauți?

Pentru a înțelege mai bine modul în care funcționează aceste scheme, specialistul a explicat că psihologia joacă un rol esențial în atragerea oamenilor în capcane care par „exclusiviste”. De asemenea, el a subliniat că teama de a pierde o oportunitate (FOMO) determină mulți să ia decizii impulsive, fără să evalueze corect riscurile implicate.

„Apoi, iluzia exclusivității și influența socială. Când un sistem pare exclusivist și observi că oameni pe care îi respecți sau îi consideri de încredere sunt deja parte din el, filtrele tale naturale de securitate tind să dispară. Presupunem că „dacă X este acolo, e clar ceva serios” – ceea ce face manipularea și mai eficientă.

Mai este vorba și de FOMO, teama de a rata o oportunitate. Pentru a accentua presiunea, este introdus deliberat fenomenul FOMO (Fear of Missing Out). Omul care simte că „pierde trenul” este mai ușor de convins să acționeze impulsiv, fără să-și mai pună întrebări sau să verifice în profunzime.

Aceste escrocherii nu sunt sofisticate doar din punct de vedere tehnic, ci sunt construite ca un cocktail psihologic atent dozat, destinat să păcălească oamenii prin propriile lor dorințe și slăbiciuni. De aceea, educația și vigilența rămân cele mai bune forme de protecție, nu doar împotriva hackerilor, ci și împotriva manipulării umane”, a spus, în final, Alexandru Panait, fondator , pentru FANATIK.

Există riscul să fii victima unei fraude financiare?

Mai departe, am solicitat un punct de vedere de la IGPR care ne-a dezvăluit că în Maramureș au fost demarate deja acțiuni de analiză și prevenire a înșelătoriilor financiare de către Inspectoratul de Poliție Județean (I.P.J.).

„Tot mai multe persoane sunt atrase de promisiunile unor câştiguri rapide prin investiţii în acţiuni, pe diverse platforme online. În ultima perioadă s-a constatat o creștere a numărului de persoane, din judeţul Maramureş care au convingerea că la doar câteva click-uri distanţă, ca urmare a receptării unor semnale, pot obţine avantaje considerabile şi îşi pot creşte veniturile.

Vă facem cunoscut faptul că este extrem de important să fiţi conştienţi cu privire la riscurile la care vă expuneţi. Modul de operare al unor astfel de înşelăciuni pot varia, dar de obicei se începe cu promovarea unei investiţii în acţiuni pe bursa de valori, criptomonede sau alte tipuri de investiţii, toate prezentate sub forma unor oferte de îmbogăţire rapidă”, se arată în nota transmisă pentru FANATIK de IGPR.

Cum să recunoști semnalele unei fraude financiare și să te protejezi?

În acest context, autoritățile recomandă să rămâneți vigilenți și să acordați o atenție sporită tuturor semnalelor de alarmă care pot indica o posibilă fraudă.

Pentru a vă proteja și a investi responsabil, este crucial să verificați cu atenție orice oportunitate de investiție înainte de a efectua orice transfer de bani. De asemenea, investigați cu rigurozitate platforma implicată și consultați un specialist în domeniu.

„Practic, reprezintă o modalitate de a atrage cât mai mulţi investitori, mânaţi de mirajul îmbogăţirii rapide, într-un sistem piramidal. Pentru a convinge oamenii să investească sunt folosite diferite tactici, cum ar fi: asigurări despre profituri rapide şi mari, presiunea de a lua o decizie rapidă şi neîntârziată şi manipularea emoţională.

Astfel, persoanele vătămate sunt determinate să investească o sumă inițială pentru a se putea înregistra pe platforma online, în principiu de persoane care sunt deja înregistrate”, transmite instituția mai sus menționată.