Cum devin Universitatea Craiova și Universitatea Cluj campioane în SuperLiga României? Toate calculele cu două etape înainte de final

În urma rezultatelor din etapa a 7-a, Universitatea Cluj revine la mâna ei pentru câștigarea campionatului, iar următoarea etapă, în care ardelenii o vor întâlni pe Universitatea Craiova în meci direct, ar putea fi decisivă. FANATIK v-a pregătit toate calculele pentru fiecare dintre echipe la câștigarea campionatului.

Duelul „studenților”! Cum devine Craiova campioana României

Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se întâlnesc pe „Ion Oblemenco” într-un meci ce poate decide titlul cu o etapă înainte de final. Oltenii au două puncte avans în acest moment, iar o victorie a formației lui Coelho va elimina orice calcule. Cu trei puncte în duelul direct, formația din Bănie devine campioană înainte de ultimul meci.

hiar dacă U Cluj ar învinge-o pe Dinamo. Dacă Rapid ar obține o victorie nesperată sau chiar și un egal contra Craiovei, atunci Universitatea Cluj trebuie să nu câștige contra „câinilor roșii” pentru ca echipa lui Coelho să devină campioană. Universitatea Craiova poate câștiga titlul chiar și dacă pierde meciul direct, însă va trebui să câștige cu Rapid, în timp ce Universitatea Cluj să piardă sau să facă egal cu Dinamo în ultima etapă. În cazul unei situații în care cele două se află la egalitate de puncte, Universitatea Craiova devine campioană datorită faptului că a intrat în play-off de pe prima poziție.

Cum câștigă Universitatea Cluj campionatul pentru prima dată în istorie

Deși are o istorie uriașă în fotbalul din România, Universitatea Cluj nu a câștigat niciun titlu de campioană în toată istoria ei, însă în acest an este extrem de aproape. Ardelenii sunt la mâna lor, întrucât două victorii în ultimele două meciuri le-ar aduce trofeul și calificarea în preliminariile UEFA Champions League.

O victorie în meciul direct i-ar duce pe clujeni la două puncte peste Universitatea Craiova, ceea ce înseamnă că orice rezultat al oltenilor în afara victoriei în ultima etapă îi va face campioni „șepcile roșii”. Însă, dacă formația din Bănie câștigă cu Rapid, U Cluj nu se poate mulțumi doar cu o remiză cu Dinamo, pentru că ar termina la egalitate de puncte.

Finala dinaintea finalei! U Craiova și U Cluj se întâlnesc în Cupa României

Atât Universitatea Cluj, cât și Universitatea Craiova au o șansă importantă la event în acest final de sezon. Într-o săptămână, cele două echipe și-ar putea împărți trofeele, dar s-ar putea și ca una dintre ele să piardă totul pe ultima sută de metri.

Acest meci capătă o importanță extraordinară, întrucât echipa ce câștigă miercuri, în meciul de la ora 20:00, primește un avantaj ce poate face diferența în meciul din campionat. Un trofeu câștigat sau pierdut cu câteva zile înainte ar putea conta enorm la moralul jucătorilor. Rămâne de văzut dacă cei doi tehnicieni vor alege să arunce în luptă toți titularii în ambele meciuri sau se vor focusa doar pe unul dintre obiective.