Cum e cel mai bine să rambursezi anticipat un credit ipotecar luat pe 30 de ani. Așa plătești mult mai puțină dobândă. Se aplică la Banca Transilvania, BCR, BRD, ING, CEC Bank sau Raiffeisen

Modalitățile prin care poți să rambursezi anticipat un credit ipotecar luat pe 30 de ani. Sunt două variante pentru a face acest lucru. Care din ele ne scade considerabil dobânda la Banca Transilvania, BCR, BRD, ING, CEC Bank sau Raiffeisen.

Cele două variante prin care poți să rambursezi anticipat un credit ipotecar luat pe 30 de ani

La nivel național sunt circa 2 milioane de români care au credite ipotecare și de consum. Nu puțini dintre ei pot avea parte, în perioadă de plată a banilor, de o anumită moștenire sau de o altă sumă primită din diferite surse.

ADVERTISEMENT

Astfel, dacă vrem să dă banii la bancă apare automat fenomenul rambursării anticipate a unui credit. Cunoscutul analist financiar Iancu Guda prezintă cele două variante prin care este recomandat să rambursezi anticipat .

Într-o primă variantă, putem reduce perioada creditului și păstra rata lunară. Apoi, în a doua variantă putem reduce rata și să păstrăm perioada creditului. Analistul ne spune că cea mai bună este prima variantă: ”așa economisesc mai multă dobândă la un risc mai mic, adică securizez economisirea”.

ADVERTISEMENT

Apoi, Iancu Guda ne detaliază această variantă. Acesta prezintă exemplul unui credit ipotecar de 50.000 de euro, rambursat în 30 de ani, la valoarea de 107.000 de euro, adică dublu.

Ce facem în cazul fericit în care primim o moștenire de 10.000 de euro. Cum rambursăm creditul? Același analist ne explică. ”Practic, am o sumă de 10.000 de euro. După 10 luni, ce am făcut? Am scăzut din principal – că asta înseamnă rambursare anticipată –, dar vedeți, am redus perioada creditului. Nu mai am 360 de luni, l-am redus cu 134 de luni și am scăpat de 11 ani de credit”, spune Guda, conform .

ADVERTISEMENT

Dobânda scade de la 57.000 la 27.000 de lei cu ajutorul rambursării anticipate

Fără rambursarea anticipată de 10.000 de lei, creditul mergea către 57.000 de lei achitați în plus băncii. Cu această sumă achitată, s-au economisit 30.000 de euro dobândă.

ADVERTISEMENT

Așadar, pentru fiecare 1 leu rambursat anticipat, am 3 lei dobândă economisită. ”De aceea vă zic: ați luat un credit ipotecar, fiți economi cu banii, mai ales în primii 5 ani după contractarea creditului. Reduceți la minimum cheltuielile și rambursați anticipat, că uite-așa plătiți mai puțină dobândă”, recomandă Iancu Guda.

Se poate reduce rata lunară la un credit ipotecar? Da, dar durata creditului rămâne

Acum ne vom uita la a doua variantă. de la 299 de euro la 239 de euro, adică 60 de euro mai puțin pe lună. ”Înmulțit cu 350 de luni, pentru că am primit banii la 10 luni de la contractare, înseamnă că economisesc din rată 21.000 de euro, iar din dobândă 10.000 de euro”, explică Iancu Guda.

Ați putea spune: “Păi, Iancule, 30.000 de euro am economisit mai devreme în prima variantă. Pare să fie echivalent cu 10.000 de euro plus 21.000 de euro în a doua variantă”.

Explicația e cât se poate de simplă, spune același analist. ”De ce zic că prima variantă e mai bună? Pentru că aici te lungești cu creditul 30 de ani, în varianta cealaltă doar 19 ani. Deci, în 11 ani mai repede rambursez creditul”.