„Cum e dragostea după 31 de ani?”. Răzvan Lucescu, dezvăluiri emoționante despre relația cu soția și cu cei doi copii

Răzvan Lucescu este un tată, dar și un bunic, împlinit. Împreună cu soția sa, Ana, are doi copii, pe Matei și Marilu, deja așezați la casa lor, care, împreună, i-au oferit antrenorului lui PAOK cinci nepoți!

Răzvan Lucescu, despre relația cu fiica sa: „Spectaculoasă! Mă înțelege mai bine decât soția”

Deși familia Lucescu a preferat întotdeauna să rămână discretă în legătură cu viața personală, Horia Ivanovici l-a provocat pe Răzvan Lucescu, în cadrul unei ediții speciale de FANATIK SUPERLIGA, să vorbească despre cei dragi din viața lui. , a mai apărut în presă. În schimb, Maria Luiza, alintată de cei apropiați Marilu, a rămas foarte discretă.

Tocmai de aceea, Horia Ivanovici l-a luat prin surprindere pe Răzvan Lucescu, întrebându-l ce relație are cu fiica sa. „Spectaculoasă, specială!”, a fost răspunsul antrenorului, care a detaliat ulterior: „Are trei copii, mi-e milă de ea! Ține enorm la relația cu noi. Ne caută în permanență. Simte nevoia de a sta mult cu mine, dar în același timp înțelege că am nevoie de spațiul meu și de singurătate. Pentru că și așa vin dintr-o atmosferă foarte încărcată. Mă înțelege, cred, mai mult decât mă înțelege soția. Da, e o relație specială!”

Răzvan Lucescu, un bunic… uituc

Răzvan Lucescu a oferit un moment amuzant, în cadrul interviului. Antrenorul a mărturisit că, uneori, are dificultăți în a-și aminti numele nepoților săi și vârsta acestora.

„În orice caz, vreau să spun că mi-e greu să țin minte numele tuturor. Când mă pornesc să zic unu, doi, trei, patru, cinci… Lucio, Zoe, Apia, Daria, Horia…

Am fost cu Ana înainte de Paști, veneam în București, ne-am oprit în aeroport să mai luăm câteva cadouri pentru ei. Și a început Ana să mă întrebe câți ani au. ‘Păi, Lucio 7. Și după aia, care e următorul? 6…’. Deja sunt mulți. Probabil va fi și mai spectaculos mai târziu, când vor fi mai măricei.”, a povestit Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu, după 31 de ani alături de soția Ana: „Am trecut prin tot ce puteam trece”

Și totuși, cea mai apropiată persoană din viața lui

„Cum poate fi când un cuplu ajunge să aibă 31 de ani de stat împreună? Profund, relație de respect. Am învățat să ne respectăm unul pe celălalt. Am trecut prin tot ceea ce era posibil să treci, și pozitiv, și negativ, și toxic, și netoxic. Și am mers mai departe și, uite, am învățat să ne respectăm. O relație foarte profundă. Da (n.r. – și să își lase spațiu).

Viața mea cumva este coordonată în totalitate de cum a programat ea. Ea poate să plece la București, să stea trei luni, la mine, la Salonic, viața se duce așa cum a programat-o ea. N-am nicio grijă, de când mă scol până când mă culc!”, a mărturisit emoționat Răzvan Lucescu.

„Dragostea cum e după 31 de ani? Mă refer dragostea, nu… De fapt, totul contează…”, a intervenit Horia Ivanovici, ușor ezitant. „Acolo depinde de fiecare cuplu”, a răspuns amuzat Răzvan Lucescu.

„Totul contează într-o relație. Asta cu sexul chiar nu e ceva de râs. Contează, e important”, a revenit moderatorul. „Deloc nu e de râs. E foarte important. Dar în final contează foarte mult, din punctul meu de vedere, acest respect, pe care îl construiești”, a concluzionat Răzvan Lucescu.

Lansare de carte cu Ana Maria Lucescu

Răzvan Lucescu a povestit și care a fost ultimul moment emoționant din familia sa: „ . A fost o situație specială. Am simțit că are nevoie de susținere. Știu foarte bine, din perspectiva mea, ce înseamnă. Cu atât mai mult cu cât am atâta experiență, am spus ‘Sunt total dedicat pentru acest eveniment!’.

Pe 26 mai a.c., a avut loc lansarea traducerii în limba română a romanului „Câteva nopți și încă una”, a scriitorului grec Isidoros Zourgos. Iar traducerea volumului este semnată de Ana Maria Lucescu.