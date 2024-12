„Cum e după atâția ani în Parlament?”. Gigi Becali, discurs sincer la revenire despre primele zile ca deputat

Sfârșitul anului 2024 a adus schimbări importante în țara noastră. Gigi Becali, cel care a fost doilea pe listele AUR pentru Camera Deputaților și participă acum la fiecare ședință din Parlament. Patronul FCSB-ului a dezvăluit cum s-a simțit la ultima întâlnire.

Gigi Becali face furori în Parlamentul României

Luni, 23 decembrie, FCSB a jucat în deplasare cu Poli Iași, echipă pe care a învins-o cu 2-0. Gigi Becali a fost ocupat însă,

În direct la „Profețiile lui Mitică”, Gigi Becali a descris cum s-a simțit între cei prezenți și a ținut să îi laude pe tinerii tot mai educați și activi în politică în prezent.

„Pe unde mă duc, toate pălăriile sunt jos!”

„Pe unde mă duc, toate pălăriile sunt jos. Mi-au ținut scaun, era rezervat, eu m-am dus târziu. A zis să stau lângă ministru. Dacă nu îmi țineau loc, nu stăteam la Comisie.

Eu am stat de dimineață până seară, de la 8 dimineața la 6, 7 seara. Nu am simțit oboseala. Așa de bucuros sunt că au început să vină oamenii, tineretul școlit, oameni de calitate.

O să îi deștept eu puțin, ei sunt cu școli, dar sunt acolo niște reguli să nu aibă putere Comisia. O să votăm noi niște legi, ei sunt tineri, deștepți, dar nu au putere, ca să nu deranjeze mai sus.

„După 25 de ani de viață publică am văzut și eu recunoștință!”

Faci abuz, faci corupție, te chem la Comisie! Nu contează cine ești! Nu suntem măscărici care doar ridică mâinile. Nu am obosit deloc acolo, am simțit recunoștința, bucuria și dragostea oamenilor să mă vadă.

A fost o mare bucurie. Am ajuns la o vârstă, după 25 de ani de viață publică am văzut și eu recunoștință. Cred că merit pentru că m-am zbătut și am făcut și eu ceva…”, a mărturisit Gigi Becali la „Profețiile lui Mitică”.

„Ce am spus eu acolo, sunt mulți preoți care nici ei nu știu…”

„Închipuiți-vă o lume fără Gigi Becali!”, a fost replica moderatorului Horia Ivanovici. Gigi Becali i-a răspuns instant: „Păi da! Ai văzut cum am depus jurământul? Ce am spus eu acolo, sunt mulți preoți care nici ei nu știu…”

Gigi Becali, discurs sincer la revenire despre primele zile ca deputat