Cum e Georgiana Lobonț în intimitate. Trădată de anturaj: „Mi-au dat lacrimile”

Georgiana Lobonț e una din cele mai populare artiste de la noi, însă de fiecare dată când vorbim despre personalități publice una e imaginea pe care o afișează și altfel sunt vedetele în spatele camerelor de luat vederi.

Cum e Georgiana Lobonț când nu sunt camerele de luat vederi pe ea

Cea mai nouă colegă a cântăreței a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum e, de fapt, în intimitate îndrăgita interpretă de muzică de petrecere.

ADVERTISEMENT

Maria Chira, artista cu care nașa lui Armin Nicoară a lansat de curând o melodie, al cărei clip a ajuns la un milion de vizualizări, a povestit, pentru FANATIK, cum a ajuns să colaboreze cu Georgiana Lobonț.

Tânăra ne-a mărturisit că și-a dorit de mai multă vreme să cânte cu ea, că a urmărit-o de ceva timp pe rețelele de socializare. I s-a schimbat sau nu opinia după ce a cunoscut-o în realitate? Maria ne-a spus că avea o părere deja formată și că era una bună.

ADVERTISEMENT

Când a întâlnit-o, însă, pe cântăreață în carne și oase, părerea nu doar că i s-a confirmat, ba chiar acum spune că ar vrea să îi fie prietenă pentru tot restul vieții.

Cele două au lansat acum două săptămâni melodia „Omule, uită-te în oglindă”, o piesă extrem de bine primită de fani. Melodia, compusă de Cipri Popescu, le-a adus împreună, pe scene, pe cele două artiste, a căror relație a fost una bună încă din primele secunde de când s-au văzut.

ADVERTISEMENT

Maria Chira, întâlnire emoționantă cu Lobonț: „Mi-au dat și lacrimile”

„Mi-am dorit de foarte mult timp să am o colaborare cu Georgiana Lobonț. Eu o urmăresc de foarte mult timp și îmi e foarte dragă. Din ceea ce posta ea pe rețelele de socializare, îmi părea că e o persoană deosebită, deschisă, sociabilă.

Noi două ne-am cunoscut în ziua în care am filmat videoclipul melodiei. Pot să zic că m-a emoționat foarte tare întâlnirea cu ea. Mi-au dat și lacrimile! Îmi doream foarte mult să realizăm acest proiect împreună”, a declarat Maria Chira, partenera de scenă a cântăreței Georgiana Lobonț, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Mi s-au adeverit părerile despre ea”

„N-am fost deloc surprinsă când mi s-au adeverit părerile despre ea. Într-adevăr, e la fel de sociabilă și în viața de zi cu zi și am constat asta: nu are deloc figuri. M-a încurajat foarte mult, eu având emoții uriașe și îi mulțumesc că a avut încredere în mine”, a adăugat Maria Chira, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Maria ne-a mai dezvăluit că și-ar dori să mai colaboreze pe viitor cu Georgiana Lobonț, având în vedere că primul lor proiect muzical împreună .

Georgiana Lobonț, dezvăluiri despre a treia sarcină, pentru FANATIK

Dincolo de proiecte muzicale, Georgiana Lobonț se pregătește pentru o etapă extrem de frumoasă a vieții sale. Artista a dezvăluit recent că va deveni mamă pentru a treia oară. a făcut câteva declarații în exclusivitate pentru FANATIK despre cea de-a treia sarcină.

Cu toate că este gravidă, Georgiana Lobonț ba chiar va cânta până în punctul de a naște. „Eu am cântat la celelalte sarcini până înainte cu o săptămână. După o săptămână de la naștere m-am reapucat de evenimente. Așa o să fac și cu a treia sarcină. Îmi continui activitatea. N-am nicio problemă. Nu am grețuri. Doar atâta că mă doare un pic capul, dar mă durea de vreo luni. Eu credeam că am problemă cu cervicala.

Nu știam din ce cauză și mănânc mai mult fructe. Nu prea îmi vine să mănânc altceva. Beau lichide multe. Dar nu am alte senzații. Nu am greață, nu mi-e rău. Nu am stări de irascibilitate. Nu-s nervoasă. N-am nicio problemă. Mă simt foarte bine”, ne-a zis recent Georgiana Lobonț.