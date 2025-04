Cum e văzută România în SUA. John Ion Banu Muscel, candidat la prezidențiale, dă cărțile pe față

O nouă seară, un nou invitat la „Testul Puterii cu Denise Rifai”, pe FANATIK.RO. De data aceasta este vorba despre John Ion Banu Muscel, candidat la alegerile prezidențiale din luna mai 2025, care a dezvăluit cum este percepută România în Statele Unite ale Americii, ținând cont de faptul că el locuiește aici de peste 40 de ani. Întrebat dacă țara noastră se află pe hartă, politicianul a răspuns că românii sunt apreciați în SUA, mai ales pentru seriozitate și profesionalism.

John Ion Banu Muscel la „Testul Puterii cu Denise Rifai”

România are un loc clar definit în viziunea administrației americane, iar acest lucru este susținut de implicarea activă în parteneriate culturale și economice, spune candidatul la alegerile prezidențiale din mai. Românii din diaspora, în special cei din Statele Unite, contribuie pozitiv la această imagine. Sunt cunoscuți ca oameni serioși, muncitori și bine integrați în societatea americană.

„În mod sigur pot să vă spun că România este pe harta în ochii Statelor Unite ale Americii și, în primul rând, prin faptul, eu vă spun aceasta în modul cel mai documentat, eu fac parte din anumite alianțe, este organizația Alianța, condusă de fostul ambasador din România, american, Jim Rosapepe, și particip în fiecare an la dezbaterile pentru relațiile, în primul rând, economice și culturale dintre Statele Unite ale Americii și România.

Românii din România, pentru că, în primul rând, începem cu cetățenii români, românii din România, din Statele Unite ale Americii, sunt foarte bine priviți ca oameni muncitori, oameni care nu au, să spunem, un comportament antisocial. Eu, personal, sunt mândru de românii nu numai din Statele Unite. (…) Orice pădure are și uscături, nu ne uităm la aceasta…”, a declarat politicianul.

De ce este România o țară importantă pentru SUA

Realizatoarea Denise Rifai l-a întrebat pe politician, la „Testul Puterii”, emisiune live pe Fanatik.ro în fiecare marți, miercuri și joi, de la ora 18:00, Potrivit acestuia, poziția țării noastre în apropierea Rusiei oferă un avantaj important Statelor Unite, mai ales în ceea ce privește securitatea regională.

De asemenea, există și o componentă economică importantă. Mai multe companii americane majore sunt prezente în România, iar această prezență ar putea fi consolidată în viitor prin reforme și printr-un mediu de afaceri mai stabil, explică John Ion Banu Muscel.

„România este o țară care le oferă SUA un picior de siguranță împotriva Rusiei federale, și, bineînțeles, și economic. Sunt și relații economice. Ar putea să fie chiar și mai multe dacă sistemul financiar și modul în care se fac afacerile aici și noi știm că Oracle este aici, Microsoft este aici, deci există această, vreau să vă spun cu mândrie, dacă te duci la Microsoft, pe coridoarele lor se vorbește românește a doua limbă”, a declarat politicianul.

Întrebat despre percepția negativă exprimată în trecut de anumiți analiști politici, candidatul la alegerile prezidențiale a analizat felul în care tranziția postcomunistă a influențat structura politică și economică a țării. În opinia sa, este firesc ca unele elemente ale fostului regim să fi rămas ancorate în noul sistem, iar acest lucru a dus la inegalități și dezechilibre în distribuirea resurselor imediat după Revoluție.

„Revoluția este plăcerea nebunilor”

Din punctul său de vedere, influențele structurilor vechi nu pot fi complet negate, dar nici nu ar trebui generalizate. care a permis anumitor grupuri să se mențină la putere sau să-și asigure avantaje economice. Cu toate acestea, el consideră că această perioadă a fost una de tranziție inevitabilă, iar astăzi România se află pe un drum mai clar spre democrație.

„N-aș putea direct să adresez securității, dar este evident că atunci când ai o revoluție… Revoluția este plăcerea nebunilor, ca să spunem așa. Este un lucru care se schimbă peste noapte și nu poate să înlăture ceea ce a fost înainte în statul respectiv. Deci este normal ca în conducerea statului după revoluție să rămână elemente care au fost bine situate politico-social în sistemul de dinainte.

Iar în ceea ce privește marea, să spunem așa, discriminare financiară pe care românii au putut să o vadă imediat după revoluție, imaginați-vă o grămadă mare de aur din care fiecare a tras cât a putut. Pentru că asta s-a și întâmplat. Și atunci, cine a luat mai mult? Au luat mai mult cei care aveau putere, aveau relații și așa mai departe”, a declarat politicianul.

John Ion Banu Muscel: „Nu am fost urmărit când am plecat în SUA”

În ceea ce privește structurile de securitate și presupusa influență a acestora asupra mediului politic și de afaceri, Banu Muscel a fost rezervat. Nu a prezentat dovezi sau experiențe personale care să confirme astfel de intervenții directe, însă a lăsat să se înțeleagă că este nevoie de mai multă transparență în gestionarea instituțiilor statului.

Întrebat de realizatoarea emisiunii dacă există o mână invizibilă a structurilor de securitate, a serviciilor, în tot ceea ce înseamnă bunul mers în statul român, de la clasa politică la mediul de afaceri, John Ion Banu Muscel a fost rezervat, însă a declarat că nu s-a simțit urmărit de cineva.

„Eu personal nu am fost urmărit de cineva, nu a fost nimeni în spatele meu să mă întrebe pe unde mă duc și așa mai departe. Înainte de a pleca am fost urmărit, am fost întrebat, am fost cutare. Dar nu am fost la un grad de insecuritate care să mă facă pe mine să-mi schimb opinia sau să-mi schimb direcția. Trebuie să știi să mergi pe o linie dreaptă. Nu să te duci nici stânga, nici dreapta, încât să eviți pericolele. Asta este modul în care eu gândesc în viață”, a încheiat John Ion Banu Muscel.

Totodată, John Ion Banu Muscel a respins ideea că Statele Unite ar „pedepsi” România prin amânarea includerii în programul Visa Waiver. El a subliniat că nu este vorba despre o sancțiune, ci despre o decizie legată de interesele interne ale Americii, mai ales în contextul complex al imigrației și securității. Problema, în opinia sa, este că românii percep această întârziere ca fiind direcționată exclusiv împotriva României, ceea ce nu este cazul.

Într-o ședință la Departamentul de Stat din urmă cu doi ani, politicianul spune că a propus reducerea costului vizelor pentru a nu penaliza tocmai cetățenii corecți care vor să călătorească legal. A arătat că mulți dintre cei care abuzează de sistem obțin vize pe căi ocolite, precum rute prin Canada sau America de Sud.