Cum era cu adevărat copilul Cătălin Hîldan? „Făcea foarte multe boacăne. Se obișnuise cu bătaia!”

, noua producție a publicației noastre. Fratele simbolului lui Dinamo, detalii emoționante despre copilăria fostului fotbalist.

Cristi Hîldan, amintiri fabuloase cu fratele Cătălin Hîldan: „A fost foarte năzdrăvan”

Cristi Hîldan și-a adus aminte cu mare emoție de copilăria alături de fratele său: „Pe perioada copilăriei a fost foarte năzdrăvan. Foarte multe boacăne. Îmi aduc aminte că era coadă la ușă de spart geamuri, bătut copii, de vecini…

Tăia niște trandafiri cu țepi și era o femeie bătrână care tot timpul ieșea la noi că el juca fotbal în spatele blocului și de fiecare dată era un bătător acolo. Voia să dea în bară, se ducea mingea în perete și se auzea la doamna respectivă în casă.

Și ieșea femeia tot timpul: ne bălăcărea, ne făcea în toate felurile. Și atunci în una din seri i-a dat prin minte să sune la ușă și să pună niște cozi de trandafiri. A ieșit femeia fără papuci și s-a înțepat”.

Cristi Hîldan povestește cum lua bătaie Cătălin Hîldan: „Tata ne cam urechea bine-bine”

recurgea adesea la pedepse: „Tata ne cam urechea bine-bine. Bineînțeles, Cătălin se obișnuise: ‘Da, știu, iau bătaie, nu e niciun fel de problemă’.

Cristi Hîldan, fostul rugbist de la Dinamo, a mărturisit că el era copilul mai cuminte al familiei, în timp ce Cătălin era „copilul năzdrăvan”. Lucru care avea să se vadă ulterior și pe terenul de fotbal.

„Fanatik Dinamo”, o nouă producție

Emisiunea Fanatik Dinamo moderată de Cristi Coste e LIVE pe FANATIK.RO în fiecare marți, de la 13:30. Premiera este pe Facebook și YouTube în aceeași zi de la ora 17:30.

Vom avea ca invitați glorii ale lui Dinamo și alte personalită legendare, precum și exclusivități și analize legate de parcursul jucătorilor lui Zeljko Kopic în acest sezon

