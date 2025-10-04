Sport

Cum era cu adevărat copilul Cătălin Hîldan? „Făcea foarte multe boacăne. Se obișnuise cu bătaia!”

Cristi Hîldan, povești emoționante despre fratele său, regretatul Cătălin Hîldan. Cum era „Unicul Căpitan” în copilărie.
Bogdan Ciutacu
04.10.2025 | 22:46
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Hîldan, amintiri din copilărie cu „Unicul Căpitan”. Sursă foto: colaj Fanatik

Cristi Hîldan a fost invitatul primei emisiuni „Fanatik Dinamo”, noua producție a publicației noastre. Fratele simbolului lui Dinamo, detalii emoționante despre copilăria fostului fotbalist.

Cristi Hîldan, amintiri fabuloase cu fratele Cătălin Hîldan: „A fost foarte năzdrăvan”

Cristi Hîldan și-a adus aminte cu mare emoție de copilăria alături de fratele său: „Pe perioada copilăriei a fost foarte năzdrăvan. Foarte multe boacăne. Îmi aduc aminte că era coadă la ușă de spart geamuri, bătut copii, de vecini…

Tăia niște trandafiri cu țepi și era o femeie bătrână care tot timpul ieșea la noi că el juca fotbal în spatele blocului și de fiecare dată era un bătător acolo. Voia să dea în bară, se ducea mingea în perete și se auzea la doamna respectivă în casă.

Și ieșea femeia tot timpul: ne bălăcărea, ne făcea în toate felurile. Și atunci în una din seri i-a dat prin minte să sune la ușă și să pună niște cozi de trandafiri. A ieșit femeia fără papuci și s-a înțepat”.

Cristi Hîldan povestește cum lua bătaie Cătălin Hîldan: „Tata ne cam urechea bine-bine”

Marin Hîldan, tatăl celor doi viitori dinamoviști, recurgea adesea la pedepse: „Tata ne cam urechea bine-bine. Bineînțeles, Cătălin se obișnuise: ‘Da, știu, iau bătaie, nu e niciun fel de problemă’. 

Cristi Hîldan, fostul rugbist de la Dinamo, a mărturisit că el era copilul mai cuminte al familiei, în timp ce Cătălin era „copilul năzdrăvan”. Lucru care avea să se vadă ulterior și pe terenul de fotbal.

„Fanatik Dinamo”, o nouă producție

Emisiunea Fanatik Dinamo moderată de Cristi Coste e LIVE pe FANATIK.RO în fiecare marți, de la 13:30. Premiera este pe Facebook și YouTube în aceeași zi de la ora 17:30.

Vom avea ca invitați glorii ale lui Dinamo și alte personalită legendare, precum și exclusivități și analize legate de parcursul jucătorilor lui Zeljko Kopic în acest sezon

Cristi Hîldan, povești memorabile despre Cătălin Hîldan

Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
