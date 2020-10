Cum era viața Ginei Pistol înainte de Smiley. Detalii mai puțin cunoscute despre prezentatoarea Chefi la Cuțite

Gina Pistol are o carieră de succes și urmează să aibă un copil cu bărbatul iubit. Însă viața ei înainte de Smiley nu a fost întotdeauna ușoară, ci plină de obstacole.

Blondina a muncit foarte mult pentru cariera ei și a plecat de jos pentru a-și îndeplini visurile, așa cum relatează ciao.ro. Viața ei de dinainte să se mute în Capitală era cu totul diferită.

În prezent, este împreună cu Smiley de trei ani și urmează să fie părinți. Anunțul a fost făcut recent într-un videoclip de pe YouTube în care cei doi împărtășesc cu fanii experiențele personale și cele legate de sarcină.

Cum era viața Ginei Pistol înainte de Smiley

Gina Pistol s-a născut în județul Teleorman, localitatea Roșiorii de Vede. Copilăria ei nu a fost una ușoară, însă bunica din partea tatălui s-a asigurat că are tot ce-i trebuie.

Acum câțiva ani, bunica ei a dat câteva detalii din viața Ginei pentru libertatea.ro. “Când sunt mici, copiii nu înţeleg multe lucruri. Pe parcurs, Gina a aflat adevărul. Taică-său nu a lăsat-o niciodată, el şi-a iubit mereu copiii şi a avut grijă să nu le lipsească nimic.

Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat. Eu am crescut-o şi toată lumea din sat ştie asta. După ce l-a făcut şi pe frate-su a început să o ceară pe fată la ea. Şi eu m-am gândit că nu e bine să-i ţinem despărţiţi. Am lăsat-o să plece şi la mamă, dar tot noi am ajutat-o cu bani.”, a spus bătrâna.

Înainte să se mute la București, Gina Pistol a lucrat ca vânzătoare la un magazin din sat. Odată ajunsă în Capitală, vedeta s-a angajat la o firmă de articole sportive, unde un client i-a remarcat trăsăturile.

Acela a fost începutul carierei în Playboy, celebra revistă pentru bărbați, la care a acceptat să pozeze nud. După ce a fost apreciată de publicul masculin, blondina a pozat de mai multe ori. Aceste pictoriale au ajutat-o să intre în lumea televiziunii și să atingă succesul.

Abia în 2005 s-a angajat la Național TV, unde a prezentat emisiunea “Nu suntem blonde”. A avut câteva apariții în filme și seriale, mai exact în “La Bloc” sau “Margo, iubire de cartier”.

În 2010, Gina Pistol a primit titlul de “cea mai sexy blondă din showbiz-ul românesc”, titlu oferit de Pro TV Magazine. În prezent, se află printre vedetele remarcabile de la Antena 1.

A făcut parte și din echipa Divertis pentru o vreme, însă emisiunile cele mai importante sunt “Chefi la cuțite” și “Asia Express”, unde este prezentatoare.

Relația cu Smiley a stârnit curiozitatea fanilor, însă cei doi au ținut totul secret pentru mult timp. Abia de curând și-au deschis sufletul în fața fanilor și au vorbit despre relația lor, dar și despre sarcină.