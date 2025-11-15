Sport

Cum erau certurile dintre Dănuţ Lupu şi Mircea Lucescu: “Taci, bă, din gură! Ăla e mort fără tine, tu eşti mort fără el!

Dănuț Lupu are o serie întreagă de povești cu Mircea Lucescu din perioada în care i-a fost elev. Cum arătau certurile dintre cei doi.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
15.11.2025 | 09:15
EXCLUSIV FANATIK
Cum se încheiau conflictele dintre Dănuț Lupu și Mircea Lucescu. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Ce mai recentă ediție a emisiunii „Fanatik Dinamo”, de marți, 29 iulie, l-a avut ca invitat pe Dănuț Lupu. Fostul mare fotbalist, care a intermediat venirea lui Mircea Lucescu la Rapid, a povestit cum decurgeau certurile dintre el și „Il Luce” pe vremea când era jucător.

Dănuț Lupu i-a fost elev lui Mircea Lucescu atât la Dinamo, cât și la Rapid. Fostul jucător de un talent ieșit din comun a avut astfel parte de multe tipuri de interacțiuni cu „Il Luce”.

În cadrul emisiunii „Fanatik Dinamo”, Dănuț Lupu a dezvăluit un moment în care a avut o neînțelegere cu Mircea Lucescu. Ce metodă folosea actualul selecționer al României pentru a aplana situația.

„Eu am spus-o. Nea Mircea nu este un antrenor. Este un pedagog extrem de mare. Un om care știe să scoată ce ai cel mai bun din tine, în meciuri, în antrenamente. Eu mă mai certam cu el.

Chiar dacă te cerți cu nea Mircea, pleacă și trimite altul să vorbească cu tine. În cazul meu, îl trimitea mereu Nae Manea, Dumnezeu să îl ierte, când eram la Rapid. Îi spuneam să mă lase în pace că m-am săturat, și nea Nae spunea ‘Taci, bă, din gură! Ăla e mort fără tine, tu eşti mort fără el!’

„A închis ușa și a plecat!”

Niciodată nu m-a văzut fumând, nu mi-am permis să fac asta în fața lui. Știa că înainte de meciuri mergeam la baie, și acolo mai fumam câte o țigară. Niciodată, nici în cameră la mine nu cred că a intrat de 3 ori în toată cariera mea.

Când eram la Dinamo și eram mai mic mai intra, nu fumam atunci, dar la Rapid a intrat o singură dată și era un fum în cameră… ‘Dane, deschide geamul ăla că muriți aici!’ a zis atunci. A închis ușa și a plecat!”, a dezvăluit Dănuț Lupu despre relația sa cu Mircea Lucescu la emisiunea „Fanatik Dinamo”.

