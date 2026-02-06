Cum erau furate datele românilor pe site-ul lui Călin Georgescu. Judecătorii descriu mecanismul: detalii din dosar

ADVERTISEMENT

Judecătorii care au respins contestația lui Călin Georgescu în legătură cu două amenzi care însumează peste 50.000 de lei, primite de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, spun că acesta s-a limitat la a nega veridicitatea observațiilor din procesul verbal, când ar fi putut apela la o expertiză informatică în sprijinul afirmațiilor sale. Informația apare în motivarea instanței.

De ce a primit Călin Georgescu amendă de peste 50.000 de lei pentru încălcarea normelor GDPR

Tribunalul Ilfov a publicat motivarea respingerii contestației depuse de Călin Georgescu împotriva ANSPDCP, instituție care i-a aplicat fostului candidat două amenzi pentru încălcarea normelor GDPR.

Mai exact, lui Georgescu i s-a aplicat o amendă de 30.000 de lei pentru instalarea unor fișiere cookie pe dispozitivele utilizatorilor site-ului calingeorgescu.ro fără consimțământ și fără informare, respectiv 20.286,8 lei pentru lipsa informării persoanelor vizate privind prelucrarea datelor prin formularul de contact.

Încălcările au fost reținute pentru perioada 6 decembrie 2024 – 3 aprilie 2025, ca fapte contravenționale continue.

Cookie-urile sunt fișiere mici de text, formate din litere și cifre, stocate în dispozitivele utilizatorilor de către site-urile web pe care aceștia le accesează. Fișierele rețin informații despre navigarea utilizatorilor pentru a oferi o experiență online mai bună, personalizată.

Ce fișiere erau transferate în dispozitivele românilor pe site-ul lui Călin Georgescu

Site-ul calingeorgescu.ro transfera în dispozitivele utilizatorilor module cookie considerate de tip tracking sau de profilare, monitorizând comportamentul pentru a crea un profil de utilizator, deși ele au funcții tehnice.

Fișierele identificate în acest caz sunt: VISITOR_INFO1_LIVE, VISITOR_PRIVACY_METADATA, YSC _ga, ga_4V9F8WVDPT, AEC, CONSENT, NID. Acestea sunt, în principal, pentru securitate, personalizare și analiză.

În cadrul procesului, Călin Georgescu a susținut că procesul verbal este nul (lipsa mențiunii obligatorii: data, locul faptei) și că modulele cookie nu ar colecta date personale. De asemenea, Georgescu a susținut că legea 506/2006, pe baza căruia a fost amendat, nu s-ar aplica persoanelor fizice. În subsidiar, el a cerut înlocuirea amenzilor cu un avertisment pentru că faptele au pericol social redus.

Formular cu nume și prenume, fără buton de ”refuz”

În replică, ANSPDC a arătat că pe website-ul calingeorgescu.ro nu a exista o informare clară și nici posibilitatea reală de consimțământ sau refuz cookie-uri. Asta în condițiile în care site-ul conținea un formular în care utilizatorii își completau datele personale (nume, prenume, email, telefon și mesaj).

”Sub acest formular erau două check-boxuri ce trebuiau bifate. ‘Am citit și sunt de acord cu nota informativă – vezi aici’ și ‘Am citit și accept Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal – vezi aici’, însă cele două linkuri nu erau funcționale, astfel cum rezultă din Anexa la procesul-verbal”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Reprezentanții instituției au mai susținut în instanță că pe site-ul lui Călin Georgescu se instalau cookie-uri nejustificate tehnic, iar formularul de contact colecta date personale fără informare efectivă. În plus, reclamantul deține calitatea de operator de date chiar și ca persoană fizică, sancțiunile fiind proporționale cu gravitatea faptelor.

Judecător, despre apărarea lui Călin Georgescu: ”Nu a prezentat o explicație rațională”

Judecătorii au respins contestația lui Călin Georgescu după ce au constatat că ”nu există cazuri de nulitate absolută a procesului verbal” iar faptele sunt continue, săvârșite online. , magistrații au decis să modulele cookie utilizate ”pot colecta date cu caracter personal” și că lipsa unui buton clar de ”refuz” și a informării anterioare încalcă Legea 506/2004.

”Petentul nu a prezentat o explicaţie raţională motivului pentru care agentul ar fi întocmit procesul-verbal cu consemnarea unei situaţii nereale, pentru a se ridica un dubiu cu privire la obiectivitatea acestuia şi nici nu a făcut dovada existenţei unei cauze exoneratoare de răspundere, potrivit art. 11 din O.G. nr. 2/2001, astfel că procesul-verbal este legal şi temeinic.

În speță, petentul ar fi putut solicita o expertiză informatică pentru a face dovada contrară celor reținute în procesul-verbal de contravenție, aspect neîndeplinit în prezenta cauză, în realitate petentul limitându-se doar la a contesta veridicitatea celor observate cu ocazia deselor verificări realizate de agenții intimatei, pe toată perioada incriminată, respectiv începând cu data de 06.12.2024 și până la 03.04.2025”, au mai arătat judecătorii de la Tribunalul Ilfov în motivare.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în 30 de zile de la comunicare.