Cum erau umiliți clienții Nordis de șefii companiei: ”Minte-l în continuare. Trebuie să te doară în…”. Noi stenograme DIICOT

Noi stenograme din dosarul Nordis arată cum șefii vânzărilor de la Nordis Mamaia discutau despre clienții de la care au încasat zeci sau chiar sute de mii de euro.

O conversație ”internă” interceptată de demonstrează cum oamenii de la Nordis erau instruiți să își mintă clienții și să-i ducă cu vorba de la o lună la alta. În realitate, aceștia cunoșteau foarte clar faptul că banii destinați construcției fuseseră cheltuiți iar proiectul imobiliar nu mai avea cum să se finalizeze.

Într-o astfel de discuție Mihai Alexandru, asociat și director de vânzări la Nordis Management SRL îi spune, amuzat, lui Bogdan Adalbert Șaitoș, Managing Partner la Nordis Hotels, că ”au fost odată niște bani”. Drept răspuns, Șaitoș îi ia în derâdere pe clienții Nordis, despre care spune că ”li s-a promis avioane”.

de procurorii DIICOT, fratele lui Mihai Alexandru, Mihai Ștefan, se plânge de atitudinea acestuia față de un client de profesie avocat. Mihai Ștefan spune că fratele lui nu-i mai răspunde clientului la telefon, iar acesta se gândește să acționeze Nordis în judecată.

DOMN: Mă auzi?

MIHAI ȘTEFAN: Da, stai așa că mă retrag puțin, cine era…

DOMN: Nu pot să disc…Alex, Alex, că e vorba de o chestie….

MIHAI ȘTEFAN: Bă, nu știu

DOMN: …de un avocat, de o situație mai aparte

MIHAI ȘTEFAN: …trebuie să-i dai și lui un sejur în martie, oricând, dar trebuie să-i dai și vezi că ăsta are și mulți copii, mi-a arătat poze cu ei, adevărul e că…bă are o familie foarte frumoasă, numai el e mai…dar adevărul că…să știi acuma cum a venit îmbrăcat și cum era, pare foarte curățel așa și copiii lui, știu spaniolă foarte bine și alte chestii, mă rog, dar trebuie să-i dau un sejur că altfel…nu cred că o să ne fie bine dacă se retrage sau dacă face ăsta ceva, el știe toate chestiile din toate grupurile negative, că mi-a spus, da, mă, am mai văzut, dar mă deranjează o singură chestie, voi nu-mi răspundeți, am mulți prieteni care și așa râd de mine, fac mișto de mine că am cumpărat și mi-am luat țeapă la voi

DOMN: Mda

MIHAI ȘTEFAN: Noi nu ajutăm prin faptul că nu-i răspunde Alex, nu eu sau tu, Alex

DOMN: Exact

MIHAI ȘTEFAN: Și faptul că în fiecare lună, da bă, toți clienții care au venit, toți mi-au zis aceeași chestie, existenți mă refer, în fiecare lună spunem că luna viitoare și s-au săturat de chestia asta și are și…ce să mai zic, că așa a fost și la el e vorba de 2 ani

DOMN: Mda

MIHAI ȘTEFAN: Lui Alex de fiecare când îi zic asta, a, dar ce ești slab, minte-l în continuare, trebuie să te doară-n p… și după el se miră că ne dau ăștia în judecată și el zice că în doi ani, atât durează, nu o să dureze doi ani se poate și mai repede, dar mă rog…

DOMN: Da mă, hai că vorbim, de fapt te sun mai pe seară, dar nu chiar așa pe seară că…nu o să fiu acasă