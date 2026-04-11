Cum este adusă Lumina Sfântă în România. E prima oară când se întâmplă așa ceva

Așa cum a obișnuit deja de ani buni, Patriarhia Română va aduce și în acest an în țara noastră Lumina Sfântă de la Ierusalim. Bineînțeles că acest lucru se va întâmpla seara în Sâmbăta Mare, înainte de startul Slujbei Învierii. Doar că, spre deosebire de anii precedenți, de data aceasta făclia aprinsă chiar de la Sfântul Mormânt din Ierusalim nu va mai veni cu un avion privat operat de firma lui Ion Țiriac, ci cu o astfel de aeronavă pusă la dispoziție de către o companie din Turcia.

Lumina Sfântă de la Ierusalim va ajunge în acest an în România cu un avion privat pus la dispoziție de o companie din Turcia

De asemenea, un avion privat operat de o firmă din Israel va duce Lumina Sfântă la Chișinău. Cele două aeronave vor decola de pe aeroportul din Tel Aviv, iar Lumina va fi transportată în primă fază acolo de la Ierusalim. În ceea ce privește țara noastră, după momentul în care făclia va ajunge la Otopeni, alte curse se vor desfășura și spre alte orașe mari din România, pentru ca să ajungă și acolo mult mai rapid decât în alți ani.

„Lumina Sfântă va fi adusă de la Tel Aviv (Israel) spre București în seara zilei de sâmbătă, 11 aprilie 2026, cu un avion privat. Spre deosebire de anii anteriori, când a fost folosit avionul unui milionar român, de această dată e folosit un avion deținut de o companie aeriană din Turcia.

Ulterior, de la București vor fi organizate alte zboruri interne pentru distribuirea Luminii Sfinte spre alte orașe mari din țară, revenim cu detalii. De asemenea, un avion privat operat de o companie aeriană din Israel va transporta Lumina Sfântă direct de la Tel Aviv (Israel) spre Chișinău (Republica Moldova)”, au informat cei de la Boarding Pass.

Mesajul transmis de Patriarhul Daniel cu ocazia Sfintelor Paști

În mod tradițional, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis un mesaj și în acest an cu ocazia Sărbătorii Învierii Domnului, prin intermediul agenției : „Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos ne cheamă să arătăm bucurie şi pace, iubire fraternă şi faptă bună, în jurul nostru, în familie şi în societate. Să ajutăm pe cei săraci şi singuri, să ne rugăm pentru cei suferinzi, dar şi pentru românii aflaţi printre străini! În mod deosebit, să ne rugăm pentru pace şi înţelegere între popoare!”.