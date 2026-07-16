Cum este descrisă Simona Halep de americani, după apariția de la Wimbledon. S-a afișat pentru prima oară cu Dorin Mateiu

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După apariția de la Wimbledon Simona Halep a ajuns în lumina reflectoarelor prin prisma relației sentimentale. Iată cum este descrisă fosta campioană mondială de către americani, la scurtă vreme după ce s-a afișat pentru prima oară cu Dorin Mateiu.

Simona Halep, caracterizare specială de la jurnaliștii americani

Simona Halep (34 ani) a avut parte de o onoare notabilă din partea organizatorilor de la Wimbledon. Fosta sportivă, câștigătoare a turneului din anul 2019, s-a declarat recunoscătoare pentru această oportunitate inedită, unde s-a afișat pentru prima oară cu partenerul de viață. Are o relație amoroasă cu Dorin Mateiu.

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Toată lumea a reacționat când a observat noul cuplu în lumina reflectoarelor, în loja regală a competiției de tenis. Fostul lider mondial a fost lăudat din toate direcțiile. . Frumoasa șatenă a reportat mesajul afaceristului, căruia .

„Și nu puteam fi mai mândră de atât”, i-a scris vedeta în spațiul virtual. Acum a venit rândul jurnaliștilor americani să o caracterizeze. Cei de la au folosit doar două cuvinte, și anume „transformată radical”. Acest lucru a fost observat și de comunitatea mare de fani pe care Simona Halep o are în mediul virtual.

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„Simona ești tu!! Încă ești preferata mea”, a comentat o persoană, pe Instagram, în dreptul pozelor în care fosta campioană poartă o rochie bleumarin cu flori, care îi vine de minune. Un alt internaut a adăugat: „Nu am recunoscut-o”. Altcineva a scris: „Simona, strălucești! Cât de fericită m-am bucurat să te revăd în loja regală!”.

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„Ești superbă și fantastică, Simona, vei fi mereu una dintre preferatele mele!”, „Ești regină, Simo!” sau „Ce onoare să fii în royal box Simona Halep! Meriți tot ce e mai bun! Ne este dor de tine pe teren”, sunt alte comentarii venite din partea oamenilor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

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De când se știu Simona Halep și Dorin Mateiu

În ultimii ani Simona Halep și Dorin Mateiu au fost fotografiați de mai multe ori împreună. De când a divorțat de Toni Iuruc fosta tenismenă a preferat să fie discretă și să nu vorbească despre planul personal, însă fanii au fost mereu curioși să afle cu cine se iubește. Recent, a fost surprinsă cu milionarul român într-o escapadă romantică în Mykonos.

La momentul respectiv nu a dorit să confirme povestea de dragoste cu cel supranumit „Regele Mezelurilor din Transilvania”. Nimeni nu știe când au început să fie un cuplu, în 2024 afaceristul precizând că o știe pe celebra sportivă. S-au întâlnit de câteva ori, dar spunea că este exclusă o relație sentimentală.

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„Suntem cunoștințe, asta pot să spun. Și-a luat apartament la Rahmaninov, ne știm de acolo. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește, exclus așa ceva! Eu am invitat-o în oraș. De ce? Pentru că am vrut să vorbim.

Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut”, declara iubitul Simonei Halep, Dorin Mateiu, în urmă cu doi ani, pentru .