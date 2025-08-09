Sport

Cum este văzut Dan Șucu în Italia! Dezvăluirile lui Giovanni Becali: „Nu se așteptau niciodată”

Giovanni Becali, un expert în fotbalul din Italia, a vorbit despre felul în care e văzut Dan Șucu. Omul de afaceri e patron la Genoa din decembrie 2024
Cristian Măciucă
09.08.2025 | 09:00
Dan Șucu (62 de ani) are o imagine excepțională în Italia. Giovanni Becali, un expert în fotbalul din „Cizmă”, a făcut dezvăluiri tari la cea mai recentă ediție de „DON Giovanni”.

Dan Șucu este patron la Genoa începând cu luna decembrie a anului trecut. Cea mai veche echipă din fotbalul italian a ajuns pe mâinile omului de afaceri români, după ce a cumpărat 77% din acțiunile clubului.

(n.r. – Cum e văzut Șucu în Italia?) Foarte bine, foarte bine. Am vorbit cu mai mulți președinți unde fost el cu Genoa, unde a jucat în deplasare și cu care s-a întâlnit. Sau directori sportivi și generali. Și mi-au zis că vorbește italiana aproape la perfecție. Vorbește foarte multe limbi străine. E un om de afaceri.

La început a părut un om de curajos, care bagă niște bani. Italienii nu mai bagă în fotbal. Italienii crescuți în America bagă bani. Fiorentina, Palermo.

Știi câți m-au sunat? ‘Nu are nevoie de director sportiv, Giovanni băgăm jucătorul ăla?’ Ei credeau că dacă s-a dus Șucu acolo suntem gașcă. Eu cu domnul Șucu nu m-am văzut deocamdată. Noi nu am dat mâna până acum. Noi am vorbit la telefon de 3-4 ori”, a declarat Ioan Becali, în exclusivitate la „DON Giovanni”.

„Nu se așteptau niciodată ca un român să cumpere o echipă ca Genoa”

Genoa visează frumos pentru sezonul viitor din Serie A, obiectivul echipei patronate de Dan Șucu fiind să prindă un loc de cupe europene, după ce în stagiunea precedentă a terminat pe locul 13. Pentru acest lucru este nevoie și de aportul fanilor, iar jucătorii i-au îndemnat să-și cumpere abonamente.

(n.r – Cum îl descriu cei de acolo?) Profesionist. Un director sportiv, Marco Ottolini (n.r. – Genoa), mi-a spus că e extraordinar. Și domnul Șucu mi-a zis de Marco că e un băiat extraordinar. Nu se așteptau niciodată ca un român să cumpere o echipă ca Genoa și să se comporte așa”, a adăugat celebrul agent FIFA.

