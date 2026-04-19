Sport

Cum este văzut Ianis Hagi de fostul său coleg de cameră. Fotbalistul a rămas uimit de atitudinea lui

Care este părerea pe care o are un fost coleg al lui Ianis Hagi despre acesta. Cunoscutul sportiv a dezvăluit că este impresionat de felul în care se comportă, de fapt.
Alexa Serdan
19.04.2026 | 16:30
Cum e văzut Ianis Hagi de un fost coleg de cameră.
ADVERTISEMENT

E fiul lui Gheorghe Hagi și foarte mulți cred că numele pe care-l poartă l-a ajutat în fotbal. Iată cum este văzut sportivul care evoluează pe post de mijlocaș ofensiv la Alanyaspor din Süper Ligi, de fostul său coleg de cameră. Acesta a recunoscut că a rămas uimit de atitudinea lui.

Ianis Hagi, prin ochii unui fost coleg de cameră

Ianis Hagi (27 ani) o duce de minune în privat și în carieră, în ciuda faptului că s-a accidentat în urmă cu puțin timp. Tânărul care s-a născut în Turcia este unul dintre cei mai buni jucători români. Pe plan internațional, băiatul lui Gică Hagi are 53 de prezențe la națională pentru România.

ADVERTISEMENT

E considerat un jucător excelent, în ciuda faptului că Dumitru Dragomir consideră că nu este foarte bun. Fiul ”Regelui” fotbalului românesc a fost dorit de-a lungul timpului de multe echipe din țara noastră. La un moment dat, ar fi putut semna cu Dinamo, însă acum evoluează pentru Alanyaspor din Süper Lig.

Mijlocașul ofensiv a reușit să-și facă foarte mulți prieteni, dovadă că este lăudat de un fost coleg de cameră. Adrian Petre (28 de ani) a venit cu o serie de mărturii neașteptate. A vorbit despre comportamentul pe care-l are tânărul care este însurat cu o șatenă superbă, ce l-a făcut tată de băiat.

ADVERTISEMENT
Fostul component al naționalei de tineret U21 susține că Ianis Hagi și-a construit singur cariera, fără a se lega de numele celebrului său tată. Fotbalistul a simțit presiunea venită din partea faptului că este fiul lui Gică Hagi, indiferent că a fost vorba de echipa națională sau de evoluțiile din fotbalul internațional.

ADVERTISEMENT
Mărturia lui Adrian Petre

„Asta mă fascina la Ianis, că, fiind toată presiunea numelui pe el, era foarte modest. Nu-i plăcea să-i zici Hagi, nu voia să fie respectat doar pentru că îl cheamă Hagi. Voia să-i zici Ianis, să vorbești normal cu el. Asta m-a fascinat la el când era mic: era foarte modest, foarte umil, nu i se urca la cap!

ADVERTISEMENT

Erau unii care veneau nu știu de unde, de la Cuca Măcăii, și aveau niște figuri în cap de zici că ei erau Hagi, iar fiul lui Hagi era modest și umil”, a spus fostul coleg de cameră al lui Ianis Hagi, Adrian Petre, într-un interviu pentru iAMsport.

Ianis Hagi, peste 50 de selecții la naționala României

Ianis Hagi nu este doar băiatul lui Gică Hagi, ci și unul dintre tinerii care promit să aibă o carieră impresionantă în fotbal. Până acum mijlocașul ofensiv a avut 53 de selecții la naționala pentru România. A debutat la seniori în noiembrie 2018.

ADVERTISEMENT

A marcat de 8 ori și a dat 8 pase decisive. De asemenea, a fost numit titular în 25 de meciuri. Cea mai recent evoluție a sa a fost în amicalul cu Slovenia, care s-a desfășurat în data de 31 martie. Concret, este vorba de meciul în care s-au confruntat învinsele din barajul pentru Campionatul Mondial 2026.

În plus, meciul în care a înscris ultima oară este cel cu San Marino, terminat cu scorul de 7 la 1, din preliminariile CM 2026. Anterior, în partida cu Austria, Ianis Hagi a dat pasa decisivă pentru unicul gol al meciului.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Culise | Momentul în care jucătorii Rapidului ar fi început să-l suspecteze pe...
iamsport.ro
Culise | Momentul în care jucătorii Rapidului ar fi început să-l suspecteze pe Alex Dobre. Tensiuni mari în Giulești
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!