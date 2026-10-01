Cum este văzută naţionala României la Varşovia: „Nu aveţi niciun star, iar jucătorii voştri sunt necunoscuţi!” Exclusiv

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România o va întâlni vineri, de la ora 21:45, pe Polonia în etapa a treia din Grupa B4 a Ligii Naţiunilor. Înaintea meciului de la Varşovia, FANATIK a stat de vorbă cu Maciej Kaliszuk, jurnalist al Przegląd Sportowy, despre cele două selecţionate şi Otto Hindrich, fotbalistul român al momentului în Polonia.

Verdict de la Varşovia despre naţionala României: „O echipă medie”

Cu două înfrângeri, România are un start dezastruos în Liga Naţiunilor şi este obligată să învingă Polonia dacă vrea să mai spere la locul 2 în grupă, care i-ar permite să fie în urna a doua pentru preliminariile EURO 2028. Înaintea , tricolorii au fost analizaţi de Maciej Kaliszuk.

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„În general, naţionala României este văzută ca o echipă medie. Nu aveţi niciun star, iar jucătorii voştri, în afara celor care evoluează în Polonia, sunt necunoscuţi. Nu aţi mai reuşit să obţineţi nimic important de mulţi ani la turneele finale”, a spus Maciej Kaliszuk pentru FANATIK.

Otto Hindrich i-a impresionat pe polonezi: „Printre cei mai buni portari din Polonia, poate chiar cel mai bun”

După , Ionuţ Radu portarul Legiei Varşovia. Fostul jucător al lui CFR Cluj a impresionat în meciurile din actualul sezon, după ce în stagiunea trecută a reuşit acelaşi lucru.

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„Hindrich este considerat printre cei mai buni portari din prima ligă a Poloniei, poate chiar cel mai bun. Cu toate acestea, mă îndoiesc că va fi un avantaj pentru România pentru că nu-i cunoaşte pe internaţionalii noştri”.

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Jan Urban, sub presiune înainte de Polonia – România: „Decizii greşite”

Nici Polonia nu a început prea bine Liga Naţiunilor, după 0-0 cu Bosnia şi 1-3 cu Suedia, iar Jan Urban este puternic contestat la Varşovia. Cu acelaşi selecţioner, polonezii au ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026, eliminaţi de suedezi în finala barajului din primăvară, iar finalul de mandat pare destul de aproape.

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„Urban este acum mai criticat ca niciodată. O serie de 5 meciuri consecutive fără victorie i-a subminat poziția de selecționer al echipei noastre naționale. Este învinuit pentru rezultatele slabe, deciziile personale greșite, incapacitatea de a gestiona situaţia lui Lewandowski”, a explicat jurnalistul de la Przegląd Sportowy.

Robert Lewandowski e aproape de retragere, dar polonezii nu-i găsesc înlocuitor

Ajuns la 38 de ani, Robert Lewandowski a jucat în primele două meciuri ale Poloniei din Liga Naţiunilor şi este aşteptat să fie prezent în primul 11 contra României. Polonezii nu i-au găsit încă înlocuitor atacantului de la Chicago Fire şi acesta a dezamăgit în egalul cu Bosnia, când a fost titular.

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„Cred că Lewandowski va fi titular împotriva României. Urban a spus la început că intenționează să facă rotații și că nu îl va folosi pe Lewandowski în toate meciurile. A jucat slab împotriva Bosniei, așa că l-a odihnit împotriva Suediei.

Totuși, Żukowski nu l-a înlocuit cu succes pe Lewandowski. A muncit mult pentru echipă, a avut cinci pase cheie, dar a trimis un singur șut. Nu avem alți atacanți care l-ar putea înlocui pe Lewandowski. Świderski joacă de câțiva ani la echipa națională, dar nu este într-o formă bună acum și nu a fost niciodată un marcator prolific”.

Robert Lewandowski a jucat 169 de meciuri pentru naţionala Poloniei, din 2008 şi până în prezent, şi a reuşit să marcheze 89 de goluri. Contra României, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2018, Lewa a reuşit să înscrie de cinci ori: 2 goluri în România – Polonia 0-3 şi un hattrick în Polonia – România 3-1.